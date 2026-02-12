ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच अब आखिरी पड़ाव पर: सुप्रीम कोर्ट में खुलासा

अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसा (फाइल फोटो) ( PTI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अब तक अपनाए गए 'प्रोसिजरल प्रोटोकॉल' पर एक छोटी रिपोर्ट फाइल करने को कहा. कोर्ट को बताया गया कि 12 जून, 2025 को एयर इंडिया प्लेन क्रैश की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) द्वारा की जा रही जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. एयर इंडिया की बोइंग 787-8 फ्लाइट एआई-171, जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी, उसे पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर ऑपरेट कर रहे थे. प्लेन के गुजरात के अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद यह क्रैश हुआ. इसमें 241 पैसेंजर और क्रू मेंबर समेत 260 लोग मारे गए. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मरने वालों में शामिल थे. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, 'जो हुआ वह बहुत चिंता की बात है कि इस हादसे के बाद उसी बोइंग 787 के तीन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट में भी ऐसी ही दिक्कतें (फ्यूल स्विच के बारे में) आई हैं.' सीजेआई ने कहा, 'मीडिया रिपोर्ट पर मत जाइए…पिछले हफ्ते या उसके आस-पास वे कह रहे थे कि बोइंग, यह ड्रीमलाइनर 787, लंदन से बेंगलुरु आ रहा था, वहाँ यह स्विच मिला…मैं करीब से फ़ॉलो कर रहा था क्योंकि रविवार को मैं पेरिस से दिल्ली के लिए एक ड्रीमलाइनर में था. कुछ नहीं मिला, एयरलाइन ने एक ऑफिशियल बयान दिया कि स्विच पूरी तरह से ठीक था.' सीजेआई ने कहा, 'यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था. 261 बेगुनाह लोगों की जान चली गई. यह किसी भी देश के लिए कोई छोटी-मोटी त्रासदी नहीं है. एक माता-पिता के लिए जो अपने पायलट बेटे को इस तरह खो रहा है, हम समझ सकते हैं. हमें पिता के साथ पूरी सहानुभूति है और हम सच में नहीं जानते कि वह इस सदमे और खालीपन से कैसे बाहर निकल पाएंगे.'