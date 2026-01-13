ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक फाइन पर मिलने वाली छूट खत्म करने का आदेश दिया

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है.

Revanth Reddy traffic fine waiver
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 9:19 AM IST

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में ट्रैफिक फाइन पर मिलने वाली छूट को खत्म करने के निर्देश दिए हैं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

सीएम रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और जिनका चालान होता है, उन्हें कोई छूट न दी जाए. उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ियों को उनके मालिकों से जोड़ा जाना चाहिए और एक ऑटो-डेबिट सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए, जिसके तहत किसी भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम सीधे गाड़ी मालिक के अकाउंट से काट ली जाएगी.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. तेज ड्राइविंग पर आप चालान लगाते हैं और साल के आखिर में उसे माफ कर देते हैं. इससे लोग सोचते हैं कि पुलिस साल के आखिर में वैसे भी डिस्काउंट देगी और वे इसे हल्के में लेते हैं.

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि चालान लगाए बिना उन्हें कंट्रोल में करें. अगर कोई नियम तोड़ता है और चालान लगता है, तो उन्हें कोई छूट न दें. पुलिस को रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ियों को मालिकों से जोड़ना चाहिए और ऑटो डेबिट सिस्टम लाना चाहिए, और अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो रकम सीधे गाड़ी के मालिक के अकाउंट से काट ली जानी चाहिए.

पहले भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने हैदराबाद में चल रहे हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRA) अभियान की आलोचना की, और आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रभावशाली नेताओं से जुड़े अवैध निर्माणों को छोड़कर, चुनिंदा रूप से गरीबों के घरों को गिरा रही है.

मीडिया से बात करते हुए केटीआई ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती दी कि वे गरीब लोगों के घरों को निशाना बनाने के बजाय, पहले तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कथित अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करें. उन नेताओं में जिनमें पटनम महेंद्र रेड्डी, केवीपी रामचंद्र राव, विवेक वेंकट स्वामी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं.

केटीआर ने उन विधायकों पर भी तंज कसा जो बीआरएस के टिकट पर चुने गए थे और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए, उन्होंने पाला बदलने के बाद उनकी उपलब्धियों पर सवाल उठाया और चेतावनी दी कि सत्ता स्थायी नहीं होती.

ये भी पढ़ें-तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के आदेश दिए

