ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक फाइन पर मिलने वाली छूट खत्म करने का आदेश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में ट्रैफिक फाइन पर मिलने वाली छूट को खत्म करने के निर्देश दिए हैं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

सीएम रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और जिनका चालान होता है, उन्हें कोई छूट न दी जाए. उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ियों को उनके मालिकों से जोड़ा जाना चाहिए और एक ऑटो-डेबिट सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए, जिसके तहत किसी भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम सीधे गाड़ी मालिक के अकाउंट से काट ली जाएगी.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. तेज ड्राइविंग पर आप चालान लगाते हैं और साल के आखिर में उसे माफ कर देते हैं. इससे लोग सोचते हैं कि पुलिस साल के आखिर में वैसे भी डिस्काउंट देगी और वे इसे हल्के में लेते हैं.

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि चालान लगाए बिना उन्हें कंट्रोल में करें. अगर कोई नियम तोड़ता है और चालान लगता है, तो उन्हें कोई छूट न दें. पुलिस को रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ियों को मालिकों से जोड़ना चाहिए और ऑटो डेबिट सिस्टम लाना चाहिए, और अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो रकम सीधे गाड़ी के मालिक के अकाउंट से काट ली जानी चाहिए.