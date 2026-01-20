कोर्ट को 'ब्लैकमेल' न करें, जजों ने सावुक्कू शंकर के पक्ष को चेतावनी दी
जजों ने सवुक्कू शंकर से पूछा कि क्या वे मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेकर गवाहों को डरा सकते हैं.
Published : January 20, 2026 at 10:27 AM IST
चेन्नई: जस्टिस वेलमुरुगन की अगुवाई वाली चेन्नई हाईकोर्ट की पीठ ने कहा है कि वह सावुक्कू शंकर की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग नहीं करेगी. यूट्यूबर सावुक्कू शंकर को पुलिस ने 13 दिसंबर, 2025 को अडाम्बक्कम और सैदापेट पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामलों के आधार पर गिरफ्तार किया था.
इसके बाद चेन्नई हाईकोर्ट ने जिसने उनकी मां कमला की मेडिकल कारणों से जमानत पर रिहाई की मांग वाली हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, सावुक्कू शंकर को 25 मार्च तक तीन महीने के लिए अंतरिम कंडीशनल बेल दे दी.
इसके बाद पुलिस ने चेन्नई हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई. पिटीशन में कहा गया, 'सावुक्कू शंकर ने कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों को तोड़ा है. वह बदनामी फैलाने वाले वीडियो पोस्ट करता रहता है. स्टेनली हॉस्पिटल में एक मेडिकल टीम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है.'
जब पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, तो जजों ने सवुक्कू शंकर के पक्ष पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेना और फिर गवाहों को डराना सही है. उन्होंने पुलिस को सवुक्कू शंकर के खिलाफ सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का भी आदेश दिया और सुनवाई टालने से पहले उनकी माँ कमला को पिटीशन का जवाब देने का निर्देश दिया.
19 जनवरी को यह केस जस्टिस पी. वेलमुरुगन और एम. जोतिरमन की बेंच के सामने फिर से सुनवाई के लिए आया. शंकर की तरफ से पेश वकील ने कहा, 'इस बेंच को यह केस नहीं सुनना चाहिए. चीफ जस्टिस से यह रिकमेंड किया जाना चाहिए कि केस को दूसरे जजों को ट्रांसफर कर दिया जाए.'
यह सुनकर जजों ने कहा, इस कोर्ट को 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश मत करो. यह काम नहीं करेगा. हम इस केस से खुद को अलग नहीं करेंगे. हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट कभी नहीं मानी. अगर जरूरत पड़ी, तो सवुक्कू शंकर चीफ जस्टिस से अपील कर सकते हैं और राहत मांग सकते हैं.
जजों ने यह भी साफ-साफ कहा कि भले ही सवुक्कू शंकर ने इस बेंच पर भरोसा न होने की बात कहते हुए पिटीशन फाइल की थी, लेकिन वे उनकी बेल कैंसिल करने की मांग वाले केस से खुद को अलग नहीं करेंगे. इसके अलावा, उन्होंने सवुक्कू शंकर को जवाब देने का ऑर्डर दिया और केस की सुनवाई आज (20 जनवरी) दोपहर तक के लिए टाल दी.