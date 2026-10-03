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दोहरे हत्याकांड में महिला को बरी करने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- DNA पहेली अनसुलझी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: एक क्राइम थ्रिलर की तरह सामने आए इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की हत्या की आरोपी महिला के खिलाफ हर एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य (circumstantial evidence) की बारीकी से पड़ताल की. इस मामले में एक फोरेंसिक ट्विस्ट शामिल था: सभी चीजों पर लगे खून के धब्बे लगभग एक ही समय पर एकत्र किए गए थे, फिर भी कुछ खून के धब्बे नष्ट हो गए जबकि एक सुरक्षित रहा.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया कि अभियोजन पक्ष इस "डीएनए पहेली" को सुलझाने में नाकाम रहा — परिस्थितियों की कड़ी में दरार की संभावना ने सबूतों को अधूरा छोड़ दिया. उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि परिस्थितियों की कड़ी पूरी तरह से अचूक होनी चाहिए; दोष सिर्फ तभी स्थापित किया जा सकता है जब हर एक कड़ी बेगुनाही की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दे. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि कैबिनेट (फर्नीचर) से लिए गए खुरचन और कैबिनेट से सूती धागे द्वारा उठाए गए एक नमूने को छोड़कर, अन्य सभी नमूने नष्ट हो गए. पीठ ने 1 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, "दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट का कंट्रोल सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था. इसके अलावा, अगर सभी वस्तुओं पर खून के धब्बे लगभग एक ही समय पर एकत्र किए गए थे, तो अन्य खून के धब्बों का नष्ट हो जाना और एक ही स्थान पर मिले खून के धब्बे का नष्ट न होना ऐसी बात है जो हमें असमंजस में डालती है." पीठ ने कहा कि कमरे में आरोपी का खून मिलना इस बात का इशारा है कि किसी समय आरोपी वहां मौजूद थी. पीठ ने कहा कि अहम बात यह है कि आरोपी का खून मरने वाले के कपड़ों या उस कपड़े पर नहीं मिला जिससे कथित तौर पर उनका गला घोंटा गया था. पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत गला घोंटने की वजह से हुई थी, जो शायद 5 से 7 दिन पहले हुई होगी. इससे यह पता नहीं चलता कि आरोपी महिला 31 अगस्त, 2011 को या किसी भी तारीख को वहां मौजूद थी और अभियोजन का केस खुद यह है कि आरोपी पहले भी नियमित तौर पर मृतक के घर जाती रही है. पीठ ने कहा कि पहले किसी चोट की वजह से कैबिनेट पर खून गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, "इसके अलावा, महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी का खून मरने वाले के कपड़ों या किसी ऐसे कपड़े या चीज पर नहीं मिला जिसका इस्तेमाल दोनों मृतकों का गला घोंटने के लिए किया गया हो. इसलिए, यह बात, भले ही इसे साबित मान लिया जाए, यह पुख्ता नहीं करती कि आरोपी ने ही अपराध किया है." सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 28 जुलाई, 2014 के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला अंचला उर्फ ​​चंचला के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले और उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि बेगुनाही की किसी भी उचित परिकल्पना को खारिज किया जा सके और यह संकेत मिले कि पूरी मानवीय संभावना के साथ यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया था. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि एक दाग वाली चीज को छोड़कर, बाकी खून के धब्बे इस हद तक नष्ट हो चुके थे कि उनका डीएनए प्रोफाइल तैयार करना मुमकिन नहीं था.