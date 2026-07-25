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दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट शामिल, पढ़ें DMRC एडवाइजरी

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन शनिवार को लगातार चौथे दिन भी बंद रहे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, ये स्टेशन सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर ‘इंटरचेंज’ (लाइन बदलने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं. यह पाबंदी जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से जारी कॉजपा के प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली में लागू कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लगायी गई है. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं.

मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने और प्रदर्शन स्थल के आसपास वाहनों की सीमित आवाजाही के चलते हजारों नौकरीपेशा लोग, छात्र, मरीज और अन्य यात्री प्रभावित हुए. कई लोगों को रोजाना एक से तीन किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है. सामान्य दिनों में 20 से 30 मिनट का सफर अब एक से डेढ़ घंटे अधिक समय ले रहा है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा बनाए रखा है. प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहने से शुक्रवार को इन क्षेत्रों में लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. कैब चालकों के प्रदर्शन क्षेत्र से बचने के कारण यात्रियों को पैदल चलने या कई बार वाहन बदलकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा.