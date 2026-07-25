दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट शामिल, पढ़ें DMRC एडवाइजरी
छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे.
Published : July 25, 2026 at 10:58 AM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन शनिवार को लगातार चौथे दिन भी बंद रहे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, ये स्टेशन सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर ‘इंटरचेंज’ (लाइन बदलने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं. यह पाबंदी जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से जारी कॉजपा के प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली में लागू कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लगायी गई है. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं.
#WATCH दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा की है। वीडियो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से है, जो 18 स्टेशनों में से एक है, जिसे बंद कर दिया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा… pic.twitter.com/bSiYX9GWjz
मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने और प्रदर्शन स्थल के आसपास वाहनों की सीमित आवाजाही के चलते हजारों नौकरीपेशा लोग, छात्र, मरीज और अन्य यात्री प्रभावित हुए. कई लोगों को रोजाना एक से तीन किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है. सामान्य दिनों में 20 से 30 मिनट का सफर अब एक से डेढ़ घंटे अधिक समय ले रहा है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा बनाए रखा है. प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहने से शुक्रवार को इन क्षेत्रों में लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. कैब चालकों के प्रदर्शन क्षेत्र से बचने के कारण यात्रियों को पैदल चलने या कई बार वाहन बदलकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा.
एनसीआर के यात्रियों पर सबसे ज्यादा मार
पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और द्वारका से आने-जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्रियों को बंद मेट्रो स्टेशन मिलने पर मंडी हाउस या अन्य खुले स्टेशनों तक पैदल जाना पड़ा. इसके बाद ऑटो या दूसरी मेट्रो के सहारे घर पहुंचना पड़ा. ज्यादातर यात्रियों का कहना है कि उनका दैनिक सफर सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है.
#WATCH दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा की है। वीडियो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से है, जो 18 स्टेशनों में से एक है, जिसे बंद कर दिया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
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20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद किए गए बंद
ये स्टेशन 20 जुलाई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद किए गए। उस दिन, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) समर्थकों और छात्रों ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च किया था. वे नीट पेपर लीक समेत परीक्षाओं में बार-बार हो रही गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. शनिवार को सरकार और सीजेपी के बीच भी बातचीत होगी.
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