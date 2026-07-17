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'एनडीए का बढ़ रहा समर्थन', बोली डीएमके, 'डिलिमिटेशन बिल पर नया फॉर्मूला आएगा तो ...'

डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस इलांगोवन ( ANI )

नई दिल्ली : डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस इलांगोवन ने शुक्रवार को कहा कि अगर परिसीमन बिल राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, तो पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला है, तो वह इस पर विचार करेगी. वरिष्ठ डीएमके नेता ने ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, "अगर परिसीमन बिल सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, तो हम इसका विरोध करेंगे. पुराना फॉर्मूला दक्षिणी राज्यों के खिलाफ था और इससे उत्तरी राज्यों को फायदा होता. हालांकि, अगर नए बिल में कोई दूसरा फॉर्मूला है, तो हम उस पर विचार करेंगे. अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. बिल की बारीकियों का इंतजार कीजिए, देखते हैं कैसा है यह." लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेवा दे चुके इलांगोवन की ये बातें अहम हैं, क्योंकि ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं जब व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए सरकार संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई से 13 अगस्त) के दौरान विवादास्पद परिसीमन बिल को फिर से पेश करने की कोशिश कर सकती है. इससे पहले, अप्रैल में बजट सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन ने आखिरी समय में पेश किए गए परिसीमन बिल को हरा दिया था. इस बार भी सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वह बिल लाएगी या नहीं और उसमें क्या प्रावधान होंगे. इलांगोवन ने कहा, "अप्रैल में हमने उस परिसीमन बिल को हरा दिया था, जिसका मकसद राज्यों में 50 प्रतिशत आनुपातिक बढ़ोतरी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था. उस सिस्टम के तहत उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को नुकसान होता. उदाहरण के लिए, 39 सीटों वाले तमिलनाडु को 20 सीटें मिलतीं, जबकि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को 40 सीटें मिलतीं. पुराना सिस्टम पुरानी जनगणना पर आधारित था और इससे उन दक्षिणी राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने पिछले दो दशकों में अपनी आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है." इंडिया गठबंधन ने परिसीमन बिल को हरा दिया था. वोटिंग के समय मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ वोट किया था. यह बिल संविधान संशोधन बिल के तौर पर पेश किया गया था और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी, जो विपक्ष की एकजुटता के कारण नहीं मिल पाया.