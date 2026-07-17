'एनडीए का बढ़ रहा समर्थन', बोली डीएमके, 'डिलिमिटेशन बिल पर नया फॉर्मूला आएगा तो ...'
डीएमके ने लिया स्टैंड. बोली- पुराने फॉर्मूले पर समर्थन नहीं, नया ड्राफ्ट आएगा तो विचार किया जाएगा.
Published : July 17, 2026 at 5:00 PM IST
नई दिल्ली : डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस इलांगोवन ने शुक्रवार को कहा कि अगर परिसीमन बिल राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, तो पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला है, तो वह इस पर विचार करेगी.
वरिष्ठ डीएमके नेता ने ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, "अगर परिसीमन बिल सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, तो हम इसका विरोध करेंगे. पुराना फॉर्मूला दक्षिणी राज्यों के खिलाफ था और इससे उत्तरी राज्यों को फायदा होता. हालांकि, अगर नए बिल में कोई दूसरा फॉर्मूला है, तो हम उस पर विचार करेंगे. अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. बिल की बारीकियों का इंतजार कीजिए, देखते हैं कैसा है यह."
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेवा दे चुके इलांगोवन की ये बातें अहम हैं, क्योंकि ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं जब व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए सरकार संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई से 13 अगस्त) के दौरान विवादास्पद परिसीमन बिल को फिर से पेश करने की कोशिश कर सकती है.
इससे पहले, अप्रैल में बजट सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन ने आखिरी समय में पेश किए गए परिसीमन बिल को हरा दिया था. इस बार भी सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वह बिल लाएगी या नहीं और उसमें क्या प्रावधान होंगे.
इलांगोवन ने कहा, "अप्रैल में हमने उस परिसीमन बिल को हरा दिया था, जिसका मकसद राज्यों में 50 प्रतिशत आनुपातिक बढ़ोतरी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था. उस सिस्टम के तहत उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को नुकसान होता. उदाहरण के लिए, 39 सीटों वाले तमिलनाडु को 20 सीटें मिलतीं, जबकि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को 40 सीटें मिलतीं. पुराना सिस्टम पुरानी जनगणना पर आधारित था और इससे उन दक्षिणी राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने पिछले दो दशकों में अपनी आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है."
इंडिया गठबंधन ने परिसीमन बिल को हरा दिया था. वोटिंग के समय मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ वोट किया था. यह बिल संविधान संशोधन बिल के तौर पर पेश किया गया था और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी, जो विपक्ष की एकजुटता के कारण नहीं मिल पाया.
हालांकि, पिछले कुछ महीनों में इंडिया गठबंधन की ताकत में बदलाव आया है. टीएमसी के 20 और शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है और हो सकता है कि वे आने वाले सत्र में परिसीमन बिल के पक्ष में वोट करें.
डीएमके के 22 सांसदों का रुख भी अभी साफ नहीं है. तमिलनाडु की यह पार्टी अप्रैल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की सहयोगी थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों के बाद उसने इस पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया.कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद उसने सरकार बनाने में नई पार्टी टीवीके का समर्थन किया और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की कैबिनेट में भी शामिल हो गई.कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार आने वाले सत्र में परिसीमन बिल लाती है, तो वह इसके विरोध में सभी ताकतों को एकजुट करेगी. इससे डीएमके की भूमिका अहम हो गई है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह क्षेत्रीय पार्टी 20 जुलाई को होने वाली इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में शामिल होगी या नहीं. इससे पहले, डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था.
डीएमके के वरिष्ठ नेता ने गठबंधन के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ है. इलांगोवन ने कहा, "इंडिया गठबंधन पर हमारा रुख अभी तय नहीं हुआ है. इंडिया गठबंधन भाजपा-विरोधी है. डीएमके भी भाजपा-विरोधी है. ज़्यादातर मामलों में हम भाजपा के ख़िलाफ़ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे. हमारी पार्टी के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने सांसदों के साथ संसद की रणनीति पर चर्चा की है और उन्हें निर्देश दिए हैं. इसकी जानकारी सदन में दी जाएगी."
डीएमके के वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की अपनी पार्टी की हालिया मांग को अधिक तवज्जो नहीं दी और कहा कि यह कांग्रेस के साथ बदले हुए समीकरणों का नतीजा है.इलांगोवन ने कहा, "कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और हमसे पूछे बिना ही टीवीके का समर्थन किया. हमारे पुराने सहयोगियों - वामपंथी दलों, वीसीके और आईयूएमएल - ने टीवीके का समर्थन करने से पहले हमसे पूछा था. चुनावों ने हमारी स्थिति बदल दी है. डीएमके राज्य में मुख्य विपक्षी दल है और हम टीवीके सरकार को निशाना बनाना जारी रखेंगे. इसी के अनुसार, हमने लोकसभा स्पीकर से हमारे लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने को कहा है. पहले हमारे सांसद कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठते थे और अब उन्हें कांग्रेस सांसदों के पीछे बैठाया जा सकता है."
ये भी पढ़ें : 'शर्त पूरी कर दो तो एनडीए का समर्थन करने के लिए तैयार', बोलीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले