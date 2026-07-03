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करूर भगदड़ मामले पर तमिलनाडु के मंत्री के बयान के खिलाफ DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची

करूर भगदड़ मामले में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय और उनके मंत्रियों की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : July 3, 2026 at 4:24 PM IST

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नई दिल्ली : डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए मांग की है कि इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए. साथ ही उन्होंने मांग की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ ओर उनके मंत्रियों की बयानबाजी रोकने की मांग की है.

यह भगदड़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हो गए थे. यह आवेदन उस विशेष अनुमति याचिका में दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को 27 सितंबर, 2025 को करूर में हुई भगदड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली कमेटी की देखरेख में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी.

आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि राज्य को पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान करना, नौकरी और भलाई के उपाय सिर्फ कोर्ट के तय सुरक्षा उपायों के साथ और सीबीआई के सामने प्लान रखने के बाद ही देने की इजाजत दी जाए, ताकि जांच की ईमानदारी और गवाहों के सबूत पर कोई असर न पड़े.

अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वह सीबीआई को शिकायत दर्ज करने और थिरु आधव अर्जुन के 02 जुलाई 2026 को दिए गए पब्लिक बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे. इन बयानों में गवाहों को प्रभावित करने, उनके साथ छेड़छाड़ करने और जांच में रुकावट डालने का आरोप है.

आवेदन में कहा गया, “वर्तमान अंतरिम आवेदन की अनुमति दें और आवेदक, आरएस भारती, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संगठन सचिव को न्याय के हित में उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में पार्टी-प्रतिवादी के रूप में शामिल करें.”

आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से सी. जोसेफ विजय, आधव अर्जुन, बुस्सी आनंद, सीटी निर्मल कुमार या जांच से जुड़े किसी भी आरोपी या व्यक्ति को आपराधिक दायित्व डालने, राजनीतिक विरोधियों को धमकाने, या लंबित जांच के गुण-दोष पर इस तरह से टिप्पणी करने से रोकने का आग्रह किया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या उसमें हस्तक्षेप हो सकता है.

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