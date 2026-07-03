ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ मामले पर तमिलनाडु के मंत्री के बयान के खिलाफ DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची

नई दिल्ली : डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए मांग की है कि इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए. साथ ही उन्होंने मांग की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ ओर उनके मंत्रियों की बयानबाजी रोकने की मांग की है.

यह भगदड़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हो गए थे. यह आवेदन उस विशेष अनुमति याचिका में दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को 27 सितंबर, 2025 को करूर में हुई भगदड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली कमेटी की देखरेख में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी.

आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि राज्य को पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान करना, नौकरी और भलाई के उपाय सिर्फ कोर्ट के तय सुरक्षा उपायों के साथ और सीबीआई के सामने प्लान रखने के बाद ही देने की इजाजत दी जाए, ताकि जांच की ईमानदारी और गवाहों के सबूत पर कोई असर न पड़े.

अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वह सीबीआई को शिकायत दर्ज करने और थिरु आधव अर्जुन के 02 जुलाई 2026 को दिए गए पब्लिक बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे. इन बयानों में गवाहों को प्रभावित करने, उनके साथ छेड़छाड़ करने और जांच में रुकावट डालने का आरोप है.