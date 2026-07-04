ETV Bharat / bharat

'नहीं टिकेगी विजय की सरकार', जमानत पर बाहर आते ही DMK विधायक का बड़ा बयान

थूथुकुडी: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) विधायक अनीता राधाकृष्णन को तिरुचेंदूर कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें शुक्रवार को अचानक गिरफ्तार किया गया था. जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु में विजय की सरकार लगभग 6 महीने में गिर जाएगी.

पुलिस ने द्रमुक विधायक और पूर्व मंत्री अनीता राधाकृष्णन को कल सुबह मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ़ दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया था.

उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के कुछ ही घंटों के अंदर, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, उनसे पूछताछ की गई और थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद, उन्हें तिरुचेंदूर कोर्ट में जज चिदंबरम के सामने पेश किया गया.

कोर्ट में सरकारी वकील और अनीता राधाकृष्णन के वकील के बीच गरमागरम बहस हुई. अनीता राधाकृष्णन की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि वह अपनी सेहत की वजह से नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे और सवाल किया कि जब उन्होंने पहले ही कहा था कि वह पुलिस के भेजे समन का जवाब देने के लिए 10 जुलाई को पेश होंगे, तो उन्हें इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों किया गया.

सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने पहली बार जारी समन स्वीकार नहीं किया. उन्होंने अपने वकील को बताया था कि वह दूसरे समन के लिए 10 जुलाई को पेश होंगे. उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए एहतियात के तौर पर गिरफ्तारी की गई थी.

इसके बाद, अनीता राधाकृष्णन के वकील ने तर्क दिया कि, एक विधायक के पब्लिक में जाने से क्या कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होने वाली है. यह आरोप लगाते हुए कि गिरफ्तारी सही प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी, उन्होंने जमानत मांगी.