ETV Bharat / bharat

'नहीं टिकेगी विजय की सरकार', जमानत पर बाहर आते ही DMK विधायक का बड़ा बयान

जमानत पर बाहर आते ही डीएमके नेता ने कहा कि, तमिलनाडु में विजय की सरकार लगभग 6 महीने में गिर जाएगी.

DMK MLA Anitha Radhakrishnan granted bail at midnight; What did she say when she came out?
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) विधायक अनीता राधाकृष्णन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

थूथुकुडी: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) विधायक अनीता राधाकृष्णन को तिरुचेंदूर कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें शुक्रवार को अचानक गिरफ्तार किया गया था. जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु में विजय की सरकार लगभग 6 महीने में गिर जाएगी.

पुलिस ने द्रमुक विधायक और पूर्व मंत्री अनीता राधाकृष्णन को कल सुबह मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ़ दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया था.

उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के कुछ ही घंटों के अंदर, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, उनसे पूछताछ की गई और थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद, उन्हें तिरुचेंदूर कोर्ट में जज चिदंबरम के सामने पेश किया गया.

कोर्ट में सरकारी वकील और अनीता राधाकृष्णन के वकील के बीच गरमागरम बहस हुई. अनीता राधाकृष्णन की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि वह अपनी सेहत की वजह से नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे और सवाल किया कि जब उन्होंने पहले ही कहा था कि वह पुलिस के भेजे समन का जवाब देने के लिए 10 जुलाई को पेश होंगे, तो उन्हें इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों किया गया.

सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने पहली बार जारी समन स्वीकार नहीं किया. उन्होंने अपने वकील को बताया था कि वह दूसरे समन के लिए 10 जुलाई को पेश होंगे. उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए एहतियात के तौर पर गिरफ्तारी की गई थी.

इसके बाद, अनीता राधाकृष्णन के वकील ने तर्क दिया कि, एक विधायक के पब्लिक में जाने से क्या कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होने वाली है. यह आरोप लगाते हुए कि गिरफ्तारी सही प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी, उन्होंने जमानत मांगी.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस चिदंबरम ने अनीता राधाकृष्णन को जमानत दे दी. इसके बाद, वह बाहर आए और रिपोर्टर्स से कहा, "धर्म की जीत हुई है. अगर आप हमें किसी भी तरह से हराने का सपना देखते हैं, तो यह मुमकिन नहीं होगा. यह सरकार लगभग 6 महीने में गिर जाएगी." वहीं, डीएमके कार्यकर्ताओं ने डीएमके विधायक का जोरदार स्वागत किया.

20 जून 2026 को थूथुकुडी जिले के अट्टूर में आयोजित डीएमके की एक जनसभा में मुख्यमंत्री विजय के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अट्टूर पुलिस स्टेशन में अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. इसके आधार पर उनके खिलाफ शांति भंग करने और दुश्मनी भड़काने (बीएनएस धारा 352, 353(2)) सहित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इसके बाद अनीता राधाकृष्णन ने इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर कल सुबह सुनवाई हुई. उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

इसके बाद अनीता राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया और आधी रात को जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस बीच, अनीता राधाकृष्णन ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें उनके विधायक पद से इस्तीफा देने और टीवीके में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है.

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन, डीएमके नेता एम.के. स्टालिन और सांसद कनिमोझी ने उनके खिलाफ इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी.

ये भी पढ़ें: करूर भगदड़ मामले पर तमिलनाडु के मंत्री के बयान के खिलाफ DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची

TAGGED:

DMK MLA ANITHA RADHAKRISHNAN
ANITHA RADHAKRISHNAN GRANTED BAIL
TIRUCHENDUR COURT
TAMIL NADU CM VIJAY
ANITHA RADHAKRISHNAN GRANTED BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.