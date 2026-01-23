ETV Bharat / bharat

'DMK का मतलब है भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध', पीएम मोदी बोले, तमिलनाडु में जल्द आएगी डबल इंजन की सरकार

मदुरनथकम: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके शासन के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु का दौरा किया. यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से आज चेन्नई के पास मदुरनथकम में एक बड़ी रैली हुई. इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की पहली रैली है.

एडप्पादी पलानीस्वामी समेत सभी नेताओं को धन्यवाद देने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना भाषण शुरू किया. मोदी ने कहा कि, वह 2026 में पहली बार तमिलनाडु आए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, उन्हें इस खास हफ्ते में तमिलनाडु में होने पर गर्व है. जब पोंगल और तमिलनाडु के विकास के आर्किटेक्ट MGR के जन्मदिन समेत कई शुभ मौके मनाए गए.

उन्होंने कहा कि, पोंगल के बाद लोग खुशी से भर जाते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, भारत के लिए तमिलनाडु के लोगों का योगदान बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा कि, आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है. उन्होंने तमिलनाडु की इस पवित्र धरती से सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी.

तमिलनाडु से डीएमके का होगा सफाया, डबल इंजन की सरकार आएगी, पीएम मोदी ने कहा

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, तमिलनाडु में अभी सरकार बदलने की तैयारी चल रही है. तमिलनाडु के लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, लोगों को लगने लगा है कि तमिलनाडु को डीएमके सरकार से आजादी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, डीएमके सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है औ उन्हें इस चुनाव में हराना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि, इस स्टेज पर मौजूद नेताओं के सहयोग से हम आने वाले चुनावों में जरूर सरकार बदलेंगे. उन्होंने कहा कि, DMK का गिरना आज से शुरू हो गया है.

DMK के भ्रष्टाचार के बारे में एक बच्चा भी जानता है

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए एमके स्टालिन सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि, डीएमके की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि, स्टालिन सरकार भ्रष्टाचार के सोर्स पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, अगर तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चलती रही तो लोग शांति से नहीं रह पाएंगे. उन्होंने डीएमके को राजनीति से उखाड़ बाहर करने की बात कही.

पीएम मोदी ने कहा कि, डीएमके में रैंक में ऊपर उठने के लिए किसी प्रशासनिक योग्यता नहीं, पार्टी नेतृत्व की चापलूसी की जरूरत होती है और ऐसा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि, डीएमके में बस यही होता है. पीएम मोदी ने कहा कि, डीएमके के चंगुल से आजाद कराना उनकी जिम्मेदारी है.

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, डीएमके सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई थी. यह सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही. उन्होंने डीएमके सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया.

पीएम मोदी ने कहा कि, DMK सरकार भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध के सिद्धांतों पर चल रही है. उन्होंने कहा कि, डीएमके के राज में कोई लोकतंत्र नहीं है. सरकार सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुँचाने के मकसद से चलाई जा रही है. पीएम मोदी सत्तारूढ़ डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्हें यह भी नहीं पता कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्या मतलब होता है. वे कभी भी लोगों को सरकार नहीं दे सकते.