'DMK का मतलब है भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध', पीएम मोदी बोले, तमिलनाडु में जल्द आएगी डबल इंजन की सरकार
प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि डीएमके न केवल तमिलनाडु के खिलाफ बल्कि भगवान के खिलाफ भी काम कर रही है.
Published : January 23, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 7:19 PM IST
मदुरनथकम: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके शासन के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु का दौरा किया. यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से आज चेन्नई के पास मदुरनथकम में एक बड़ी रैली हुई. इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की पहली रैली है.
एडप्पादी पलानीस्वामी समेत सभी नेताओं को धन्यवाद देने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना भाषण शुरू किया. मोदी ने कहा कि, वह 2026 में पहली बार तमिलनाडु आए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, उन्हें इस खास हफ्ते में तमिलनाडु में होने पर गर्व है. जब पोंगल और तमिलनाडु के विकास के आर्किटेक्ट MGR के जन्मदिन समेत कई शुभ मौके मनाए गए.
उन्होंने कहा कि, पोंगल के बाद लोग खुशी से भर जाते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, भारत के लिए तमिलनाडु के लोगों का योगदान बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा कि, आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है. उन्होंने तमिलनाडु की इस पवित्र धरती से सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी.
तमिलनाडु से डीएमके का होगा सफाया, डबल इंजन की सरकार आएगी, पीएम मोदी ने कहा
पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, तमिलनाडु में अभी सरकार बदलने की तैयारी चल रही है. तमिलनाडु के लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, लोगों को लगने लगा है कि तमिलनाडु को डीएमके सरकार से आजादी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, डीएमके सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है औ उन्हें इस चुनाव में हराना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि, इस स्टेज पर मौजूद नेताओं के सहयोग से हम आने वाले चुनावों में जरूर सरकार बदलेंगे. उन्होंने कहा कि, DMK का गिरना आज से शुरू हो गया है.
DMK के भ्रष्टाचार के बारे में एक बच्चा भी जानता है
पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए एमके स्टालिन सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि, डीएमके की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि, स्टालिन सरकार भ्रष्टाचार के सोर्स पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, अगर तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चलती रही तो लोग शांति से नहीं रह पाएंगे. उन्होंने डीएमके को राजनीति से उखाड़ बाहर करने की बात कही.
पीएम मोदी ने कहा कि, डीएमके में रैंक में ऊपर उठने के लिए किसी प्रशासनिक योग्यता नहीं, पार्टी नेतृत्व की चापलूसी की जरूरत होती है और ऐसा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि, डीएमके में बस यही होता है. पीएम मोदी ने कहा कि, डीएमके के चंगुल से आजाद कराना उनकी जिम्मेदारी है.
पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, डीएमके सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई थी. यह सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही. उन्होंने डीएमके सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने कहा कि, DMK सरकार भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध के सिद्धांतों पर चल रही है. उन्होंने कहा कि, डीएमके के राज में कोई लोकतंत्र नहीं है. सरकार सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुँचाने के मकसद से चलाई जा रही है. पीएम मोदी सत्तारूढ़ डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्हें यह भी नहीं पता कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्या मतलब होता है. वे कभी भी लोगों को सरकार नहीं दे सकते.
BJP राज में तमिलनाडु का विकास
पीएम मोदी ने कहा, "पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान, जब डीएमके उसका हिस्सा थी...तमिलनाडु को ज़्यादा फंड नहीं दिया गया. लेकिन, इन 11 सालों में, हमने तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, केंद्र सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपये के परियोजना लागू किए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में तमिलनाडु को तीन गुना ज़्यादा फंड दिया है.
पीएम मोदी ने कहा कि, कांग्रेस-DMK राज के दौरान तमिलनाडु की अनदेखी के उलट, हमने भाजपा सरकार के तहत तमिलनाडु की अनदेखी नहीं की है. भाजपा सरकार के तहत, तमिलनाडु के 80 रेलवे स्टेशनों को ठीक किया गया है।.हमने तमिलनाडु को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें दी हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि, तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत उनके किसान हैं. ऐसे में भाजपा सरकार ने किसानों लिए कई स्कीमें शुरू की हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत, 4 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार किसानों की सरकार है, और यह उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करती रहेगी. उन्होंने कहा कि, किसान देश की संपत्ति हैं, और भाजपा सरकार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी.
तमिलनाडु नारकोटिक्स का हब
उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु नारकोटिक्स का हब बन गया है. हर जगह ड्रग तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु के युवा ड्रग माफिया के चंगुल में फंस गए हैं. इस वजह से, तमिलनाडु में अपराध का रेट बढ़ गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि, तमिलनाडु के युवा ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, डीएमके सरकार के इन ड्रग कार्टेल से लिंक हैं. स्टालिन सरकार ने छात्रों और युवाओं को ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है... उन्हें बचाया जाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि, आने वाले चुनावों में सरकार बदलने के बाद, तमिलनाडु निश्चित रूप से एक ड्रग-मुक्त राज्य बन जाएगा.
उन्होंने कहा कि, पिछली जयललिता सरकार के दौरान, ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल में थी, और प्रशासन बहुत अच्छा था. आज, कानून और व्यवस्था चरमरा गई है. पीएम मोदी ने कहा कि, तमिलनाडु को अपने विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है. तमिलनाडु में महिलाओं की सेफ्टी को बेहतर बनाने, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, इस डीएमके सरकार को हटाना होगा.
डीएमके की वोट बैंक राजनीति
पीएम मोदी ने कहा कि, तमिलनाडु में, भगवान मुरुगन के लिए दीया जलाना भी बहस का विषय बन गया है. उन्होंने कहा, डीएमके ने वोट बैंक की राजनीति को अपनी आदत बना लिया है. डीएमके न केवल तमिलनाडु के खिलाफ बल्कि भगवान के खिलाफ भी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, इसी तरह, DMK और कांग्रेस पार्टियां जल्लीकट्टू पर बैन लगाने की मुख्य वजह थीं.
उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार ने कानून बनाकर उस बैन को तोड़ा और तमिल लोगों की जल्लीकट्टू परंपरा को फिर से शुरू किया. उन्होंने कहा, "हम जल्द ही तमिलनाडु को DMK सरकार से बचा लेंगे." इस रैली में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी, PMK अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन समेत गठबंधन पार्टियों के सभी नेताओं ने हिस्सा लिया.
