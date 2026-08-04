उदयनिधि स्टालिन को 9 घंटे बाद पुलिस स्टेशन से मिली जमानत, समर्थकों ने किया स्वागत
मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 9 घंटे बाद उदयनिधि स्टालिन को जमानत पर रिहा किया गया. जानिए पूरा मामला.
Published : August 4, 2026 at 9:10 PM IST
तंजावुर (तमिलनाडु): तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता वे पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को थंजानुर के पास सेंगिपट्टी में पूछताछ के बाद स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया. उन्हें दोहरे अर्थ वाले अपमानजनक बयान के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. पार्टी सूत्रों ने बताया कि थाने से बाहर आते ही द्रमुक (DMK) कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि का जोरदार स्वागत किया.
करीब 9 घंटे बाद मिली रिहाई
सूत्रों के मुताबिक, उदयनिधि को सुबह करीब 11 बजे उनके चेन्नई स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें यहां से करीब 27 किलोमीटर दूर सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उनसे पूछताछ की गई.
#WATCH | Tamil Nadu LoP and DMK leader Udhayanidhi Stalin greets party cadres as he leaves from Sengipatti Police Station in Thanjavur. He was detained by the Police earlier today, in connection with a case registered over his alleged remarks during a public meeting.— ANI (@ANI) August 4, 2026
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मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर मिली जमानत
कावेरी मुद्दे पर तंजावुर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद, मद्रास उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दी गई दलील के अनुसार उन्हें स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया. उनकी यह रिहाई गिरफ्तारी के लगभग 9 घंटे बाद हुई.
#WATCH | Tamil Nadu LoP and DMK leader Udhayanidhi Stalin welcomed by party cadres as he leaves from Sengipatti Police Station in Thanjavur. He was detained by the Police earlier today, in connection with a case registered over his alleged remarks during a public meeting.… pic.twitter.com/m5MUjoHsgx— ANI (@ANI) August 4, 2026
क्या है मामला
बता दें, स्टालिन ने एक रैली में सीएम विजय और एके्ट्रेस त्रिशा पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी की एक भी बूंद भी नहीं मिली है, जबकि सीएम इस मुद्दे पर लापरवाही कर रहे हैं. जब उदयनिधि स्टालिन ने यह विवादित टिप्पणी की तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने त्रिशा... त्रिशा के नारे भी लगाए थे.
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