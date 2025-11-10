ETV Bharat / bharat

'DMK पार्टी नहीं, एक आंदोलन है', CM स्टालिन ने SIR मुद्दे पर की AIADMK की आलोचना

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विपक्षी AIADMK पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बार-बार राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद कोई भी ताकत DMK को मिटा नहीं सकती. उन्होंने कहा कि DMK केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है.

श्रीरंगम विधायक पलानियांडी के बेटे के विवाह समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने रविवार को कहा , "DMK केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि बलिदान, संघर्ष और अपने लोगों के साथ अटूट बंधन पर आधारित एक सतत आंदोलन है." मुख्यमंत्री ने कहा, "एक आंदोलन कभी नहीं रुकता, चाहे सत्ता में हो या नहीं, यह काम करता रहता है. हमारे चल रहे 'उड़नपिराप्पे वा' कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी को दर्शाते हैं, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है."

राजनीतिक मामलों पर बोलते हुए उन्होंने AIADMK की तीखी आलोचना की और कहा, "हमारे विरोधी हमें गिराने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, आयकर विभाग, सीबीआई और अब एसआईआर मुद्दे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसी चीजें कहीं और काम कर सकती हैं, लेकिन तमिलनाडु में कभी नहीं."

'डीएमके को मिटाया नहीं किया जा सकता'

उन्होंने आगे कहा, "डीएमके पहले ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है. एआईएडीएमके, जिसने पहले एसआईआर का समर्थन किया था, अब हमारी याचिका में शामिल हो गई है. अगर उन्हें सचमुच परवाह होती, तो वे पहले ही अपना मामला दायर कर देते. यह उनके राजनीतिक नाटक को ही उजागर करता है."

AIADMK प्रमुख पर तीखा कटाक्ष करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "दिल्ली में 'बिग बॉस' हुक्म चलाते हैं -- और एडप्पादी पलानीस्वामी बस सिर हिलाकर आज्ञा मानते हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमारे विरोधी हमें नष्ट करने के लिए नए रूप धारण करते रहते हैं और नई रणनीतियां अपनाते रहते हैं.