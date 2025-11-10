ETV Bharat / bharat

'DMK पार्टी नहीं, एक आंदोलन है', CM स्टालिन ने SIR मुद्दे पर की AIADMK की आलोचना

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि DMK केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि बलिदान और संघर्ष आधारित एक आंदोलन है.

Tamil Nadu CM MK Stalin
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विपक्षी AIADMK पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बार-बार राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद कोई भी ताकत DMK को मिटा नहीं सकती. उन्होंने कहा कि DMK केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है.

श्रीरंगम विधायक पलानियांडी के बेटे के विवाह समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने रविवार को कहा , "DMK केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि बलिदान, संघर्ष और अपने लोगों के साथ अटूट बंधन पर आधारित एक सतत आंदोलन है." मुख्यमंत्री ने कहा, "एक आंदोलन कभी नहीं रुकता, चाहे सत्ता में हो या नहीं, यह काम करता रहता है. हमारे चल रहे 'उड़नपिराप्पे वा' कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी को दर्शाते हैं, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है."

राजनीतिक मामलों पर बोलते हुए उन्होंने AIADMK की तीखी आलोचना की और कहा, "हमारे विरोधी हमें गिराने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, आयकर विभाग, सीबीआई और अब एसआईआर मुद्दे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसी चीजें कहीं और काम कर सकती हैं, लेकिन तमिलनाडु में कभी नहीं."

'डीएमके को मिटाया नहीं किया जा सकता'
उन्होंने आगे कहा, "डीएमके पहले ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है. एआईएडीएमके, जिसने पहले एसआईआर का समर्थन किया था, अब हमारी याचिका में शामिल हो गई है. अगर उन्हें सचमुच परवाह होती, तो वे पहले ही अपना मामला दायर कर देते. यह उनके राजनीतिक नाटक को ही उजागर करता है."

AIADMK प्रमुख पर तीखा कटाक्ष करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "दिल्ली में 'बिग बॉस' हुक्म चलाते हैं -- और एडप्पादी पलानीस्वामी बस सिर हिलाकर आज्ञा मानते हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमारे विरोधी हमें नष्ट करने के लिए नए रूप धारण करते रहते हैं और नई रणनीतियां अपनाते रहते हैं.

'हमें धमकाने की कोशिश की'
उन्होंने सीबीआई और आयकर विभाग जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके हमें धमकाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके. अब, वे डीएमके को नष्ट करने के लिए SIR नामक एक नए हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि डीएमके को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता."

नवविवाहितों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री कलैगनार ने पलानियांडी की शादी संपन्न कराई थी. मैंने उनके भाई और बड़े बेटे की और अब उनके छोटे बेटे की शादी संपन्न कराई है. मुझे विश्वास है कि मैं उनके पोते-पोतियों की भी शादी संपन्न कराऊंगा."

'DMK फिर से सरकार बनाएगी'
मुख्यमंत्री स्टालिन की प्रशंसा करते हुए DMK के उप महासचिव ए राजा ने कहा," 2026 के चुनावों में मुख्यमंत्री रणनीतिकार और उप-मुख्यमंत्री योद्धा की भूमिका निभाएंगे—दोनों मिलकर विपक्ष को खदेड़ देंगे. DMK फिर से सरकार बनाएगी. सरकार चलाने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ, मुख्यमंत्री पार्टी सदस्यों की शादियों के लिए भी समय निकालते हैं—यह उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

यह भी पढ़ें- केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 9 और 11 दिसंबर को मतदान

TAGGED:

CM MK STALIN
STALIN SLAMS AIADMK
TAMIL NADU CM
DMK SLAMS AIADMK
TAMIL NADU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.