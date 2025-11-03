ETV Bharat / bharat

DMK ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 6 या 7 नवंबर को हो सकती है सुनवाई

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने तमिलनाडु में एसआईआर के अभ्यास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई 6 या 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने की उम्मीद है.

डीएमके नेतृत्व ने एक बयान में कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 2 नवंबर 2025 को चेन्नई में आयोजित सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु के सभी मतदाताओं के मतदान के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को चुनावी लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए."

इस प्रस्ताव के अनुसार, सोमवार को डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने तमिलनाडु में एसआईआर के कार्यान्वयन के खिलाफ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आर. इलंगो ने दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि एसआईआर को लागू करने का यह सही समय नहीं है, चुनाव आयोग के पास इस प्रक्रिया को लागू करने का अधिकार नहीं है और चुनाव आयोग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन कर यह अभ्यास कर रहा है.