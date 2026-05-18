ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: स्टालिन ने TVK सरकार को दी चेतावनी, कहा- अगर वे झूठ फैलाते हैं, तो हम सच सामने लाएंगे

स्टालिन ने लिखा, 'अगर वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम पर गलत हमले करते हैं, तो हम सफाई देंगे.'

Stalin warns TVK govt
डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की तमिलनाडु सरकार को सहयोग देगी, लेकिन चेतावनी दी कि वह किसी भी 'बदनाम करने वाले हमलों' या गलत जानकारी का सख्ती से जवाब देगी.

एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने पार्टी कैडर से कहा कि वे सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा फैलाए गए झूठ को सख्ती से उजागर करें. साथ ही भरोसा दिलाया कि डीएमके राज्य के शासन में 'उपद्रव' नहीं करेगी.

उन्होंने लिखा, 'एक नई सरकार बन गई है. जब तक वे राज करेंगे, हम कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे. उन्हें राज करने दें! लेकिन अगर वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम पर गलत हमले करते हैं, तो हम सफाई देंगे. अगर वे सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं, तो हम सच सामने लाएंगे. मैं अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं.'

स्टालिन ने यह बात हाल की पार्टी गतिविधियों का जिक्र करते हुए कही, जिसमें तंजावुर में एक पार्टी पदाधिकारी की शादी में शामिल होना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी कैडर से बातचीत की और दिन में बाद में तिरुचिरापल्ली से निकल जाएंगे.

उन्होंने लिखा, 'मैं तंजावुर धरनी में अपने प्यारे भाई पूंडी कलैवनन की शादी में शामिल हुआ और दूल्हा-दुल्हन को बधाई दी. यह पार्टी का एक पारिवारिक जश्न है, जहां पूंडी कृष्णासामी और पूंडी कलैसेल्वन ने पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी!'

उन्होंने कहा, 'थोड़े समय के बाद मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ. कल जब मैं त्रिची पहुँचा, तो मुझे डीएमके के साथियों और मुझे देखकर लोगों की भावनाएं समझ में आ गई. मैं तुम्हें जानता हूँ. तुम मुझे जानते हो. हमें आपस में बातों की जरूरत नहीं है.'

इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद चुनाव क्षेत्र के हिसाब से ग्राउंड लेवल पर जांच करने के लिए 38 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है.

एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को पार्टी हेडक्वार्टर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सभी 234 चुनाव क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि वे जमीनी स्तर के वर्करों और पदाधिकारियों की भावनाओं को समझ सकें.

स्टालिन ने कहा, 'विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में मैंने सभी 234 चुनाव क्षेत्रों में ग्राउंड-लेवल स्टडी करने के लिए 38 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी. आज उनके साथ अपनी मीटिंग के दौरान मैंने इस स्टडी को कैसे किया जाना चाहिए इस पर कई जरूरी निर्देश दिए.'

डीएमके चीफ ने कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं की बात बिना किसी भेदभाव के सुनें और उनके विचारों को सही-सही बताएं, भले ही आलोचना पार्टी लीडरशिप पर ही क्यों न हो. स्टालिन ने कहा कि रिपोर्ट 5 जून तक जमा करनी होगी और पार्टी के अंदर सुधार के उपाय और सुधार जून के आखिर तक लागू किए जाएंगे.

डीएमके 2026 के चुनावों में अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही, क्योंकि वह 59 सीटों पर सिमट गई. एंटी-इनकंबेंसी के बीच, पहली बार चुनाव लड़ रही तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने विजय की बड़ी लोकप्रियता के दम पर 108 सीटें जीती और कांग्रेस (पांच सीटें), सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और आईयूएमएल के सपोर्ट से सरकार बनाई.

पूर्व सीएम एमके स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट टीवीके के वीएस बाबू से 8,795 वोटों से हार गए. डीएमके को एक और झटका तब लगा जब उसका इंडिया ब्लॉक और सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टनर कांग्रेस टीवीके कैंप में शामिल हो गए.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं : एमके स्टालिन

TAGGED:

AGAINST LIES AND SLANDER
DMK
स्टालिन टीवीके सरकार चेतावनी
तमिलनाडु डीएमके टीवीके
STALIN WARNS TVK GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.