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तमिलनाडु: स्टालिन ने TVK सरकार को दी चेतावनी, कहा- अगर वे झूठ फैलाते हैं, तो हम सच सामने लाएंगे

डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ( ANI )

नई दिल्ली: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की तमिलनाडु सरकार को सहयोग देगी, लेकिन चेतावनी दी कि वह किसी भी 'बदनाम करने वाले हमलों' या गलत जानकारी का सख्ती से जवाब देगी. एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने पार्टी कैडर से कहा कि वे सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा फैलाए गए झूठ को सख्ती से उजागर करें. साथ ही भरोसा दिलाया कि डीएमके राज्य के शासन में 'उपद्रव' नहीं करेगी. उन्होंने लिखा, 'एक नई सरकार बन गई है. जब तक वे राज करेंगे, हम कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे. उन्हें राज करने दें! लेकिन अगर वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम पर गलत हमले करते हैं, तो हम सफाई देंगे. अगर वे सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं, तो हम सच सामने लाएंगे. मैं अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं.' स्टालिन ने यह बात हाल की पार्टी गतिविधियों का जिक्र करते हुए कही, जिसमें तंजावुर में एक पार्टी पदाधिकारी की शादी में शामिल होना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी कैडर से बातचीत की और दिन में बाद में तिरुचिरापल्ली से निकल जाएंगे. उन्होंने लिखा, 'मैं तंजावुर धरनी में अपने प्यारे भाई पूंडी कलैवनन की शादी में शामिल हुआ और दूल्हा-दुल्हन को बधाई दी. यह पार्टी का एक पारिवारिक जश्न है, जहां पूंडी कृष्णासामी और पूंडी कलैसेल्वन ने पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी!' उन्होंने कहा, 'थोड़े समय के बाद मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ. कल जब मैं त्रिची पहुँचा, तो मुझे डीएमके के साथियों और मुझे देखकर लोगों की भावनाएं समझ में आ गई. मैं तुम्हें जानता हूँ. तुम मुझे जानते हो. हमें आपस में बातों की जरूरत नहीं है.'