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INDIA ब्लॉक में दरार का सिग्नल! DMK ने 8 जून की बैठक से दूरी बनाई, कांग्रेस पर लगाया धोखे का आरोप

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) इसी महीने 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन पार्टियों (INDIA BLOC) की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी. डीएमके हेडक्वार्टर ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है.

बता दें कि, एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था. यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जून को होने वाली है.

जहां तक ​​DMK की बात है, यह शुरू से ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राज्य के अधिकारों के खिलाफ जाने वाली हर चीज का हिम्मत से विरोध करने वाली पार्टी रही है. इसमें नीट परीक्षा, चुनाव क्षेत्र का डिलिमिटेशन, चुनाव के समय जल्दबाजी में लागू किया गया एसआईआर, चुनाव आयोग का कार्य, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का कॉन्सेप्ट, वक्फ एक्ट और FCRA में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं.

पार्टी ने लगातार लोकतांत्रिक कदम उठाए हैं, संसद, विधानसभा, सार्वजनिक क्षेत्र और कोर्ट में अपनी बात रखी है और विरोध प्रदर्शन किए हैं. इंडिया गठबंधन बनने के बाद से, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने गठबंधन के अंदर एक सेंट्रल फोर्स के तौर पर काम किया है. यह कोई और नहीं बल्कि डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन थे, जिन्होंने देश के लोगों को प्रभावित करने वाले खास मुद्दों पर लगातार सबसे पहले आवाज़ उठाई. यह बात इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों और उनके नेताओं को अच्छी तरह पता है.