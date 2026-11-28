DMK का परिसीमन विधेयक को समर्थन की घोषणा, कांग्रेस पर उसूलों को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप
डीएमके ने केंद्र के बदले हुए परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है.
Published : November 28, 2026 at 1:27 PM IST
चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आधिकारिक घोषणा की है कि वह सोमवार को आने वाले संसद सत्र में परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी. डीएमके सांसद ए. राजा ने कहा कि लोकसभा में लोकसभा में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़कर 7.21 प्रतिशत होने वाली है.
राजा ने कहा कि यह फैसला आज सुबह डीएमके मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' में पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक में विचार-विमर्श के बाद लिया गया. राजा ने कहा, "हमने सभी राज्यों में मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के लिए पेश किए जा रहे प्रस्तावित (विधेयक) को डीएमके का समर्थन देने का फ़सला किया है."
उन्होंने कहा, "हमारी लगातार मांग है कि 7.18% (लोकसभा में सीट शेयर) में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. अब इसे बनाए रखा जा रहा है." तमिलनाडु में अभी 39 लोकसभा सीटें हैं.
उन्होंने कहा, "बेशक, प्रक्रियात्मक दिक्कतें हैं; हम उन्हें सुलझाएंगे. अगर जरूरी हुआ, तो हम संशोधन देंगे." विधेयक को डीएमके का समर्थन, भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विधेयक पास कराने के प्लान के लिए एक बड़ा सहारा होगा. पार्टी के लोकसभा में 22 सांसद और राज्यसभा में आठ सांसद हैं.
DMK Chief MK Stalin tweets, "DMK supports the bill incorporating the demands of Fair Delimitation. The two demands for which we opposed the Delimitation bill last April have been included in writing in the new bill. This is a victory for the sustained struggles waged by the DMK since 2024! A victory for all the southern states, including Tamil Nadu! We must think calmly, without getting emotional, about what would happen if we missed this Delimitation Bill, which provides for a 50% increase in constituencies for all states based on the 1971 population. After thoroughly examining all these issues, the DMK has decided at today’s meeting of its MPs to support Delimitation in this form, which is feasible in practice and beneficial to us." (Source: X/MK Stalin)— ANI (@ANI) November 28, 2026
डीएमके संसदीय दल ने एक बड़ा प्रस्ताव पास किया जिसमें तमिलनाडु के मौजूदा 7.18 प्रतिशत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का वादा किया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर संवैधानिक रोक को 25 साल बढ़ाने की मांग की गई.
निष्पक्ष परिसीमन के लिए पार्टी के लगातार स्टैंड को बताते हुए, प्रस्ताव में डीएमके की पुरानी सहयोगी कांग्रेस पर तीखा हमला किया गया, और उस पर राजनीतिक मौकापरस्ती, पद के लिए "चुपके से पार्टी छोड़ने" और परिसीमन के मुद्दे पर "असंभव यू-टर्न" लेने का आरोप लगाया गया.
द्रविड़ पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि 2002 के संविधान संशोधन से लगी 25 साल की रोक खत्म होने के साथ ही परिसीमन का मुद्दा एक "ज़रूरी मोड़" पर पहुंच गया है. साथ ही, पार्टी ने चेतावनी दी कि 2011 की पूरी हुई जनगणना के आधार पर साधारण बहुमत से परिसीमन लागू करने से तमिलनाडु का संसद में प्रतिनिधित्व बहुत कम हो जाएगा.
इस स्थिति को रोकने के लिए, डीएमके सांसदों ने विशेष सत्र के दौरान यह तय किया कि संसदीय सीटों के बंटवारे में तमिलनाडु का मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सा किसी भी हालत में कम नहीं किया जाना चाहिए, और राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा हिस्सा, जो 1971 की जनगणना के हिसाब से तय किया गया है, जरूरी संवैधानिक बदलावों के जरिए अगले 25 सालों तक बिना बदले और फ़्रीज़ रहना चाहिए.
डीएमके सांसदों की बैठक में याद दिलाया गया कि 14 फरवरी, 2024 को तमिलनाडु विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें जोर दिया गया था कि अगर आबादी के आधार पर चुनाव क्षेत्र बढ़ाने हैं, तो 1971 की जनगणना का अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए ताकि प्रगतिशील राज्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और लोक कल्याण कार्यक्रमों के लिए सज़ा न मिले.
राज्य कैबिनेट की बातचीत के बाद, 5 मार्च, 2025 को चेन्नई में एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें साफ किया गया कि तमिलनाडु असल में परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए "सज़ा" नहीं बनना चाहिए, और एक जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) बनाने का फैसला किया गया.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On the Union Cabinet's approval of the Delimitation Bill, DMK MP A. Raja says, "Our consistent demand is that the share of 7.18% (seat share in Lok Sabha) should not be altered. Now it is being maintained. Of course, procedural issues are there; we will address them. If necessary, we will give an amendment."— ANI (@ANI) November 28, 2026
तदनुसार, 7 मार्च, 2025 को, डीएमके अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने समकक्षों और सात संभावित रूप से प्रभावित राज्यों - केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के राजनीतिक नेताओं को पत्र लिखकर उनसे जेएसी में प्रतिनिधियों को नामित करने का अनुरोध किया.
जब 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में जेएसी की बैठक हुई, तो उसने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पारदर्शिता और फ्रीज़ को 25 साल के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया कि 42वें, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों का कानूनी मकसद – जिसका मकसद जनसंख्या कंट्रोल को बढ़ावा देना और देश में जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करना था – अभी तक पूरा नहीं हुआ है.
कांग्रेस के आरोपों को "नीचता और पूरी तरह से राजनीतिक नासमझी" बताते हुए डीएमके ने कहा कि उसकी पॉलिसी हमेशा "निष्पक्ष परिसीमन" रही है, न कि "कोई परिसीमन नहीं." कांग्रेस पर अपने उसूलों को कूड़ेदान में फेंकने और सिर्फ सत्ता के लिए आधी रात को चुपके से गठबंधन छोड़ने का आरोप लगाते हुए, डीएमके सांसदों ने कहा कि "यू-टर्न लेना कांग्रेस पार्टी की एक आम बुराई है." गठबंधन का मतलब था कांग्रेस का सी जोसेफ विजय से हाथ मिलाना और उनकी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनना.
डीएमके के प्रस्ताव में कांग्रेस से यह भी कहा गया कि वह डीएमके को सिद्धांतों पर लेक्चर देने का "मज़ाक" बंद करे और तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के संसद में प्रतिनिधित्व के अधिकारों को कमज़ोर करने वाले कदमों का समर्थन करने के "धोखेबाज़" काम से बचे.
केंद्र सरकार लोकसभा में एक नया परिसीमन बिल पेश करेगी, जिसमें महिला कोटा कानून को तुरंत लागू करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान शामिल है. नए बिल में यह भी प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रोटेशन से आवंटित की जाएंगी, जैसा परिसीमन आयोग सही समझे.
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