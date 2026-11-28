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DMK का परिसीमन विधेयक को समर्थन की घोषणा, कांग्रेस पर उसूलों को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन. ( file photo-ANI )

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आधिकारिक घोषणा की है कि वह सोमवार को आने वाले संसद सत्र में परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी. डीएमके सांसद ए. राजा ने कहा कि लोकसभा में लोकसभा में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़कर 7.21 प्रतिशत होने वाली है.

राजा ने कहा कि यह फैसला आज सुबह डीएमके मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' में पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक में विचार-विमर्श के बाद लिया गया. राजा ने कहा, "हमने सभी राज्यों में मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के लिए पेश किए जा रहे प्रस्तावित (विधेयक) को डीएमके का समर्थन देने का फ़सला किया है."

उन्होंने कहा, "हमारी लगातार मांग है कि 7.18% (लोकसभा में सीट शेयर) में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. अब इसे बनाए रखा जा रहा है." तमिलनाडु में अभी 39 लोकसभा सीटें हैं. उन्होंने कहा, "बेशक, प्रक्रियात्मक दिक्कतें हैं; हम उन्हें सुलझाएंगे. अगर जरूरी हुआ, तो हम संशोधन देंगे." विधेयक को डीएमके का समर्थन, भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विधेयक पास कराने के प्लान के लिए एक बड़ा सहारा होगा. पार्टी के लोकसभा में 22 सांसद और राज्यसभा में आठ सांसद हैं. डीएमके संसदीय दल ने एक बड़ा प्रस्ताव पास किया जिसमें तमिलनाडु के मौजूदा 7.18 प्रतिशत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का वादा किया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर संवैधानिक रोक को 25 साल बढ़ाने की मांग की गई. निष्पक्ष परिसीमन के लिए पार्टी के लगातार स्टैंड को बताते हुए, प्रस्ताव में डीएमके की पुरानी सहयोगी कांग्रेस पर तीखा हमला किया गया, और उस पर राजनीतिक मौकापरस्ती, पद के लिए "चुपके से पार्टी छोड़ने" और परिसीमन के मुद्दे पर "असंभव यू-टर्न" लेने का आरोप लगाया गया. द्रविड़ पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि 2002 के संविधान संशोधन से लगी 25 साल की रोक खत्म होने के साथ ही परिसीमन का मुद्दा एक "ज़रूरी मोड़" पर पहुंच गया है. साथ ही, पार्टी ने चेतावनी दी कि 2011 की पूरी हुई जनगणना के आधार पर साधारण बहुमत से परिसीमन लागू करने से तमिलनाडु का संसद में प्रतिनिधित्व बहुत कम हो जाएगा. इस स्थिति को रोकने के लिए, डीएमके सांसदों ने विशेष सत्र के दौरान यह तय किया कि संसदीय सीटों के बंटवारे में तमिलनाडु का मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सा किसी भी हालत में कम नहीं किया जाना चाहिए, और राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा हिस्सा, जो 1971 की जनगणना के हिसाब से तय किया गया है, जरूरी संवैधानिक बदलावों के जरिए अगले 25 सालों तक बिना बदले और फ़्रीज़ रहना चाहिए.