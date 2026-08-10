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गुरुग्राम में DLF ने 271 करोड़ रुपये में बेचा पेंटहाउस, जानिए किसने खरीदा ?

हरियाणा के गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड ने 271 करोड़ रुपए में पेंटहाउस बेचकर एक नया कीर्तिमान बनाया है.

DLF sells penthouse for Rs 271 crore in luxury housing project in Gurugram
गुरुग्राम में 271 करोड़ रुपये में पेंटहाउस बेचा (Canva)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 4:38 PM IST

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गुरुग्राम : पीटीआई के मुताबिक, रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपने आने वाले लग्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट में 271 करोड़ रुपये में एक पेंटहाउस बेचा है. प्रति स्क्वायर फ़ीट के हिसाब से यह सबसे महंगे सौदों में से एक है.

उद्यमी मानव सरदाना को बेचा : अक्टूबर 2024 में, DLF ने गुरुग्राम के DLF फ़ेज़ 5 में अपना 17 एकड़ का सुपर-लग्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट 'द डहलियास' (The Dahlias) लॉन्च किया था, जिसमें 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस शामिल हैं. कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में एक पेंटहाउस उद्यमी मानव सरदाना को बेचा है, जो इंपीरियल ऑटो से जुड़े थे. इस पेंटहाउस का सुपर एरिया 17,200 स्क्वायर फ़ीट और कारपेट एरिया 10,500 स्क्वायर फ़ीट है.

अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये : सुपर एरिया के आधार पर DLF ने पेंटहाउस को 1.58 लाख रुपये प्रति स्क्वायर फ़ीट की दर से बेचा है, जबकि कारपेट एरिया के हिसाब से इसकी बिक्री कीमत लगभग 2.6 लाख रुपये प्रति स्क्वायर फ़ीट है. DLF के प्रवक्ता ने इस बिक्री पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. DLF को इस प्रोजेक्ट से कुल 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की उम्मीद है. कंपनी अब तक अपनी 65 प्रतिशत से ज़्यादा यूनिट्स बेच चुकी है. इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये के बीच है। पेंटहाउस की कीमत इससे ज़्यादा है.

लग्ज़री अपार्टमेंट की मांग बढ़ी : कोविड महामारी के बाद सात बड़े शहरों में लग्ज़री अपार्टमेंट की मांग बढ़ी है. गुरुग्राम और मुंबई में अपार्टमेंट और पेंटहाउस के कई बड़े सौदे देखे गए हैं. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, DLF लिमिटेड की सेल्स बुकिंग या प्री-सेल्स 94 प्रतिशत गिरकर 657 करोड़ रुपये रह गई, क्योंकि कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था. 2025-26 के दौरान, DLF लिमिटेड की सेल्स बुकिंग या प्री-सेल्स 5 प्रतिशत गिरकर 20,143 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह रिकॉर्ड 21,223 करोड़ रुपये थी. इस साल मई में, कंपनी ने मौजूदा 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सालाना सेल्स बुकिंग का अनुमान दिया था.

20,000 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग का लक्ष्य : जून तिमाही में भारी गिरावट के बावजूद, DLF को इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है. DLF ने जून में खत्म हुई तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 793.90 करोड़ रुपये की कमाई की जानकारी दी, जबकि उसकी कुल आय में भारी गिरावट आई थी. 2026-27 फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में कुल आय घटकर 1,605.56 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,980.88 करोड़ रुपये थी. DLF ने 185 से ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 352 मिलियन स्क्वेयर फ़ीट से ज़्यादा एरिया डेवलप किया है. ग्रुप के पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट में 275 मिलियन स्क्वेयर फ़ीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल है.

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