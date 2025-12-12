ETV Bharat / bharat

कांग्रेस MLA इकबाल की भविष्यवाणी, विंटर सेशन खत्म होते ही डी के शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के CM

कर्नाटक से कांग्रेस MLA इकबाल हुसैन ने कहा, 'संक्रांति नहीं, कर्नाटक का विंटर सेशन खत्म होते ही डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे.'

dk shivkumar
कांग्रेस एसएलए ताहिर हुसैन (बाएं), डी के शिवकुमार (दाएं). (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के रामनगरा सीट से MLA इकबाल हुसैन ने कहा, 'संक्रांति नहीं, कर्नाटक का विंटर सेशन खत्म होते ही डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे.'

शुक्रवार को बेलगावी सुवर्ण सौधा में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'क्या मैं अपनी किस्मत में लिखी वजह से MLA नहीं बना? वैसे ही, डीके शिवकुमार भी अपनी किस्मत में लिखे हिसाब से CM बनेंगे. कल हम 55 MLA ने डिनर किया. बस इतना ही खाया. हम चाहते हैं कि डी के शिवकुमार CM बनें, और वह CM बनेंगे.'

उन्होंने कहा, 'डी के शिवकुमार की मेहनत रंग लाएगी. सब कुछ जल्द से जल्द होगा. सेशन खत्म होने के बाद यह जल्द से जल्द होगा. नंबर जरूरी नहीं हैं. हाई कमांड का डायरेक्शन जरूरी है. हाई कमांड सब कुछ तय करता है. अगर हाई कमांड कहता है, तो कोई क्यों नहीं सुनेगा?'

उन्होंने कहा, 'डिनर में 50-60 लोग शामिल हुए. हालांकि, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई. अगर बुलाया जाता है, तो सभी 224 MLA डिनर पर आएंगे. अगर डी के शिवकुमार सभी को डिनर पर बुलाते हैं. यह कांग्रेस, JDS और BJP जैसा नहीं है. यह भरोसा, प्यार और एक रिश्ता है. हर कोई डी के शिवकुमार के करीब है; हर कोई दोस्त है. लेकिन वे अपनी पार्टी में हैं. कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है.'

दिनेश गुंडूराव ने CM सिद्धारमैया का साथ दिया: दूसरी ओर, हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने CM सिद्धारमैया का साथ दिया. 'CM और DCM पहले ही राज्य में सभी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन के बारे में बात कर चुके हैं. उन्होंने कहा, 'CM सिद्धारमैया एक जिम्मेदार बयान दे रहे हैं. शायद हमें इसके अलावा किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री बहुत सम्मान से पेश आ रहे हैं. यही हमारी भी गाइडेंस है. यही हमारी आखिरी बात है.'

मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या डिनर मीटिंग में लीडरशिप बदलने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बारे में नहीं पता. मैं डिनर पार्टी में नहीं गया था. कैबिनेट मीटिंग थी, इसलिए, मैं नहीं गया. यहां हमेशा डिनर पार्टी होती है.'

ये भी पढ़ें - ब्रेकफास्ट पर मिले कर्नाटक CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, अटकलों को किया खारिज, कहा- मिशन 2028 है अगला टॉस्क

TAGGED:

KARNATAKA CM
CONGRESS MLA IQBAL HUSSAIN
IQBAL HUSSAIN
KARNATAKA CONGRESS
DK SHIVKUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.