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डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी

बेंगलुरु: डीके शिवकुमार 3 जून को लोकभवन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. पहले कहा जा रहा था कि डीके शिवकुमार विधान सौध की सीढ़ियों पर शपथ लेंगे. लेकिन, अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि, शपथ ग्रहण 3 जून को लोकभवन के ग्लास हाउस में होगा.

डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेस में जानकारी देते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर ने कहा कि, मीडिया में नए सीएम के शपथ ग्रहण की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि, शपथ ग्रहण विधानसौध में नहीं हो रहा है.

यह शपथ ग्रहण 3 जून को लोकभवन नें करने का फैसला पार्टी ने लिया है. उन्होंने कहा कि, शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है लेकि आज शाम तक समय तय हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे. इस पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा.

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कोई भी बड़े कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं. साथ ही, जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कोई भी बड़ा कार्यक्रम न करने का फैसला किया गया है. ऐसे में जीसी चंद्रशेखर ने फैंस और पार्टी समर्थकों से इसमें सहयोग करने की अपील की.