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डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी

कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, डीके शिवकुमार 3 जून को लोकभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे.

DK Shivakumar to take oath as CM on June 3 at Lok Bhavan: Official information from Congress party
डीके शिवकुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 4:58 PM IST

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बेंगलुरु: डीके शिवकुमार 3 जून को लोकभवन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. पहले कहा जा रहा था कि डीके शिवकुमार विधान सौध की सीढ़ियों पर शपथ लेंगे. लेकिन, अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि, शपथ ग्रहण 3 जून को लोकभवन के ग्लास हाउस में होगा.

डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेस में जानकारी देते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर ने कहा कि, मीडिया में नए सीएम के शपथ ग्रहण की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि, शपथ ग्रहण विधानसौध में नहीं हो रहा है.

यह शपथ ग्रहण 3 जून को लोकभवन नें करने का फैसला पार्टी ने लिया है. उन्होंने कहा कि, शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है लेकि आज शाम तक समय तय हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे. इस पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा.

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कोई भी बड़े कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं. साथ ही, जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कोई भी बड़ा कार्यक्रम न करने का फैसला किया गया है. ऐसे में जीसी चंद्रशेखर ने फैंस और पार्टी समर्थकों से इसमें सहयोग करने की अपील की.

कर्नाटक के होने वाले सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को यहां लोक भवन में गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की. गवर्नर से मुलाकात के बाद, उन्होंने नागरबावी में मठ की अज्जाय्या शाखा का दौरा किया और लौटने से पहले अज्जाय्या की पादुका पर श्रद्धांजलि दी.

विधानमंडल दल की बैठक
अगले मुख्यमंत्री को चुनने के लिए राज्य कांग्रेस विधानमंडल पार्टी की बैठक आज शाम 4 बजे विधान सौधा कॉन्फ्रेंस हॉल में होने की बात कही गई है. गवर्नर थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और मंत्रिमंडल भंग कर दी थी. यह बैठक बाद में तय की गई है.

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