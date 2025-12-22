ETV Bharat / bharat

डी के शिवकुमार ने मेट्रो विस्तार योजनाओं की समीक्षा की, 2027 तक बेंगलुरु में 175 किमी मेट्रो का लक्ष्य

बेंगलुरु: कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने आज बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और अगले तीन सालों में शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सरकार के रोडमैप के बारे में बताया. इसले लिए उन्होंने BMRCL ऑफिस में रिव्यू मीटिंग की. इस बैठक में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तुषार गिरिनाथ, BBMP चीफ कमिश्नर महेश्वर राव, BMRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर जे रविशंकर और DCM के सेक्रेटरी राजेंद्र चोलन समेत सीनियर अधिकारी शामिल हुए.मीटिंग के बाद शिवकुमार ने मीडिया से बात की और मेट्रो बढ़ाने के मौजूदा स्टेटस, फ्यूचर प्लान्स और चैलेंजेस के बारे में डिटेल्स शेयर किए. डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में अभी 96 किलोमीटर मेट्रो लाइनें ऑपरेशनल हैं, जिसमें मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से 24 किलोमीटर और जोड़ी गई हैं. उन्होंने कहा, "हमारा फोकस ट्रैफिक कंजेशन कम करने और लोगों के लिए डेली ट्रैवल को आसान बनाने के लिए मेट्रो को बढ़ाने पर है." उन्होंने बताया कि अकेले इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन हर दिन लगभग एक लाख कम्यूटर्स को सर्विस देती है. 'ट्रैफिक में करीब 30 परसेंट की कमी'

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के डेटा के मुताबिक नए मेट्रो कॉरिडोर वाली सड़कों पर ट्रैफिक में करीब 30 परसेंट की कमी आई है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार इस साल दिसंबर तक 41 किलोमीटर मेट्रो लाइनें जोड़ने का प्लान बना रही है, जिसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह की लाइनें होंगी. उन्होंने कहा, "जून से दिसंबर के बीच 27 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, जिससे इस साल कुल नई लाइनें 41 किलोमीटर हो जाएंगी." दिसंबर 2027 तक एयरपोर्ट लाइन समेत 38 किलोमीटर और पूरे होने की उम्मीद है. शिवकुमार ने कहा, "एक बार ये सभी फेज पूरे हो जाने के बाद बेंगलुरु में करीब 175 किलोमीटर मेट्रो सर्विस होगी."