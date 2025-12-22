ETV Bharat / bharat

डी के शिवकुमार ने मेट्रो विस्तार योजनाओं की समीक्षा की, 2027 तक बेंगलुरु में 175 किमी मेट्रो का लक्ष्य

कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में अभी 96 किलोमीटर मेट्रो लाइनें ऑपरेशनल हैं.

DK Reviews Metro Expansion Plans
डी के शिवकुमार ने मेट्रो विस्तार योजनाओं की समीक्षा की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 5:12 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने आज बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और अगले तीन सालों में शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सरकार के रोडमैप के बारे में बताया. इसले लिए उन्होंने BMRCL ऑफिस में रिव्यू मीटिंग की.

इस बैठक में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तुषार गिरिनाथ, BBMP चीफ कमिश्नर महेश्वर राव, BMRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर जे रविशंकर और DCM के सेक्रेटरी राजेंद्र चोलन समेत सीनियर अधिकारी शामिल हुए.मीटिंग के बाद शिवकुमार ने मीडिया से बात की और मेट्रो बढ़ाने के मौजूदा स्टेटस, फ्यूचर प्लान्स और चैलेंजेस के बारे में डिटेल्स शेयर किए.

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में अभी 96 किलोमीटर मेट्रो लाइनें ऑपरेशनल हैं, जिसमें मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से 24 किलोमीटर और जोड़ी गई हैं. उन्होंने कहा, "हमारा फोकस ट्रैफिक कंजेशन कम करने और लोगों के लिए डेली ट्रैवल को आसान बनाने के लिए मेट्रो को बढ़ाने पर है." उन्होंने बताया कि अकेले इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन हर दिन लगभग एक लाख कम्यूटर्स को सर्विस देती है.

'ट्रैफिक में करीब 30 परसेंट की कमी'
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के डेटा के मुताबिक नए मेट्रो कॉरिडोर वाली सड़कों पर ट्रैफिक में करीब 30 परसेंट की कमी आई है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार इस साल दिसंबर तक 41 किलोमीटर मेट्रो लाइनें जोड़ने का प्लान बना रही है, जिसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह की लाइनें होंगी.

उन्होंने कहा, "जून से दिसंबर के बीच 27 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, जिससे इस साल कुल नई लाइनें 41 किलोमीटर हो जाएंगी." दिसंबर 2027 तक एयरपोर्ट लाइन समेत 38 किलोमीटर और पूरे होने की उम्मीद है. शिवकुमार ने कहा, "एक बार ये सभी फेज पूरे हो जाने के बाद बेंगलुरु में करीब 175 किलोमीटर मेट्रो सर्विस होगी."

नए कॉरिडोर और तीसरे फेज के प्लान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तवरेकेरे, होसकोटे, बिदादी और नेलमंगला जैसे इलाकों को जोड़ने के लिए काम की प्लानिंग की जा रही है. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं और कुछ स्टेज में काम शुरू भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि तीसरे फेज के तहत करीब 100 किलोमीटर मेट्रो का टेंडर जल्द ही किया जाएगा.

इस फेज में एक एलिवेटेड कॉरिडोर और डबल-लाइन ट्रैक भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा, “हम लगभग 50 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग कर रहे हैं, जो देश में अपनी तरह का पहला होगा. इससे मेट्रो और ट्रेन दोनों तरह के यात्रियों को मदद मिलेगी और रोड ट्रैफिक भी आसान होगा.” शिवकुमार ने कहा कि तीसरे फेज़ के लिए 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 9,700 करोड़ रुपये का लोन मंजूर हो गया है.

पार्किंग, जमीन के मुद्दे और फंडिंग मॉडल
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को मेट्रो स्टेशनों के आस-पास जमीन का इस्तेमाल बेहतर करने और कमर्शियल डेवलपमेंट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बढ़ते इस्तेमाल की वजह से मेट्रो स्टेशनों पर टू-व्हीलर और कारों के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा की जरूरत पर जोर दिया.

उन्होंने कोर्ट केस और भारी ट्रैफिक की वजह से कुछ जगहों पर जमीन खरीदने में आने वाली मुश्किलों को भी माना. फंडिंग पर शिवकुमार ने कहा कि सरकार तय कॉस्ट-शेयरिंग मॉडल पर ही टिकी रहेगी. उन्होंने कहा, “हम तय परसेंटेज से आगे नहीं जाएंगे. कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत इन्वेस्ट करना होगा.” शिवकुमार ने आगे कहा कि वह ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पक्का करने के लिए मुंबई समेत दूसरे शहरों के मुकाबले मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का रिव्यू करेंगे.

