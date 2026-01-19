हाईकमान से भरोसा मिले बिना बेंगलुरु लौटे डीके शिवकुमार! बोले- कयास लगाने की जरूरत नहीं
दिल्ली से बेंगलुरु लौटने के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी सही समय पर लीडरशिप के मुद्दे पर फैसला करेगी.
Published : January 19, 2026 at 8:25 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सोमवार दोपहर को दिल्ली से बेंगलुरु लौट आए. माना जा रहा है कि शिवकुमार को कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर कांग्रेस हाईकमान से 'पक्का' भरोसा मिले बिना लौटना पड़ा.
शिवकुमार कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन पर हाईकमान से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पिछले तीन दिनों से दिल्ली में थे. वह चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यह स्पष्ट करें कि वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह उन्हें लाने के समर्थन में हैं या नहीं.
सूत्रों ने कहा कि डीके शिवकुमार की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला और हाईकमान ने उनसे लीडरशिप के मुद्दे पर सही समय पर फैसला होने तक इंतजार करने को कहा.
हालांकि, शिवकुमार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह मीडिया है जो लीडरशिप के मुद्दे पर इतना हंगामा कर रहा है. सोमवार को बेंगलुरु पहुंचने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके सभी सवालों का जवाब सिर्फ समय ही देगा. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है."
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां तक लीडरशिप के मुद्दे का सवाल है, पार्टी फैसला लेगी और उनके और सिद्धारमैया समेत सभी कांग्रेसी इसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा, "हमने यह कई बार कहा है. मीडिया को इस पर कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी."
जब उन्हें याद दिलाया गया कि उनके समर्थक उनके दिल्ली दौरे के नतीजे को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो शिवकुमार ने कहा, "सिर्फ मेरे समर्थक ही क्यों? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत सभी 140 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में हैं. क्या आप जानते हैं कि सिद्धारमैया और मैंने क्या बात की? क्या आप जानते हैं कि हमारे और हाईकमान के बीच क्या बात हुई? मुझे पता है कि क्या हुआ. मैं इसे सबके सामने नहीं बता सकता."
कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 30-30 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने की डील कराई थी. पार्टी को ऐसी डील करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि तब दोनों बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा किया था.
सिद्धारमैया ने अपना 30 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसके बाद भी वह पद पर बने हुए हैं. ऐसे में डीके शिवकुमार राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए खड़गे और राहुल गांधी पर दबाव डाल रहे हैं कि वे सिद्धारमैया को उनके लिए रास्ता बनाने का निर्देश दें. दूसरी ओर, सिद्धारमैया और उनके समर्थक ऐसी किसी भी डील के होने से इनकार कर रहे हैं. सिद्धारमैया ये भी कह चुके हैं कि बाकी 28 महीनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.
