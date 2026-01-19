ETV Bharat / bharat

हाईकमान से भरोसा मिले बिना बेंगलुरु लौटे डीके शिवकुमार! बोले- कयास लगाने की जरूरत नहीं

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ( File/ IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सोमवार दोपहर को दिल्ली से बेंगलुरु लौट आए. माना जा रहा है कि शिवकुमार को कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर कांग्रेस हाईकमान से 'पक्का' भरोसा मिले बिना लौटना पड़ा. शिवकुमार कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन पर हाईकमान से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पिछले तीन दिनों से दिल्ली में थे. वह चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यह स्पष्ट करें कि वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह उन्हें लाने के समर्थन में हैं या नहीं. सूत्रों ने कहा कि डीके शिवकुमार की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला और हाईकमान ने उनसे लीडरशिप के मुद्दे पर सही समय पर फैसला होने तक इंतजार करने को कहा. हालांकि, शिवकुमार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह मीडिया है जो लीडरशिप के मुद्दे पर इतना हंगामा कर रहा है. सोमवार को बेंगलुरु पहुंचने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके सभी सवालों का जवाब सिर्फ समय ही देगा. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है." इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां तक ​​लीडरशिप के मुद्दे का सवाल है, पार्टी फैसला लेगी और उनके और सिद्धारमैया समेत सभी कांग्रेसी इसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा, "हमने यह कई बार कहा है. मीडिया को इस पर कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी."