दिल्ली में डीके शिवकुमार, CM पद की अटकलों पर बोले- मैं राजनीति के लिए नहीं आया

नई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे. राष्ट्रीय राजधानी के अपने दौरे पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सिंचाई और शहरी विकास जैसे राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए है. उन्होंने किसी भी राजनीतिक एजेंडा को खारिज कर दिया.

अन्य राजनीतिक मामलों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए शिवकुमार ने कहा, "मैं यहां किसी राजनीति के लिए नहीं आया हूं; मैं सिर्फ अपने राज्य, सिंचाई और शहरी विकास के बारे में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया हूं. मैं दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो अभी प्लान में नहीं हैं."

कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच डीके शिवकुमार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं. ढाई-ढाई साल के लिए सत्ता साझा करने के समझौते की अफवाहें फिर से सामने आई हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है.

डीके शिवकुमार ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 की आलोचना करते हुए इसे "अंत की शुरुआत" कहा. उन्होंने यह भी दावा किया कि नए फंडिंग पैटर्न (खर्च की हिस्सेदारी) से यह योजना राज्यों के लिए काम नहीं करेगी.

नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "यह अंत की शुरुआत है. महात्मा गांधी का नाम हटाकर वे इस योजना को खत्म करना चाहते थे. कौन सी राज्य सरकार 40 प्रतिशत फंड देगी? कोई भी राज्य, जिसमें BJP शासित राज्य भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कर सकता. यह योजना भविष्य में फेल हो जाएगी... किसी भी राज्य के लिए 40 प्रतिशत योगदान देना नामुमकिन है..."