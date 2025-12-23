ETV Bharat / bharat

दिल्ली में डीके शिवकुमार, CM पद की अटकलों पर बोले- मैं राजनीति के लिए नहीं आया

नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह यहां किसी राजनीति के लिए नहीं आए हैं.

DK Shivakumar in Delhi amid rotational chief ministership speculations in Karnataka
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ANI)
author img

By ANI

Published : December 23, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे. राष्ट्रीय राजधानी के अपने दौरे पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सिंचाई और शहरी विकास जैसे राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए है. उन्होंने किसी भी राजनीतिक एजेंडा को खारिज कर दिया.

अन्य राजनीतिक मामलों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए शिवकुमार ने कहा, "मैं यहां किसी राजनीति के लिए नहीं आया हूं; मैं सिर्फ अपने राज्य, सिंचाई और शहरी विकास के बारे में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया हूं. मैं दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो अभी प्लान में नहीं हैं."

कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच डीके शिवकुमार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं. ढाई-ढाई साल के लिए सत्ता साझा करने के समझौते की अफवाहें फिर से सामने आई हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है.

डीके शिवकुमार ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 की आलोचना करते हुए इसे "अंत की शुरुआत" कहा. उन्होंने यह भी दावा किया कि नए फंडिंग पैटर्न (खर्च की हिस्सेदारी) से यह योजना राज्यों के लिए काम नहीं करेगी.

नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "यह अंत की शुरुआत है. महात्मा गांधी का नाम हटाकर वे इस योजना को खत्म करना चाहते थे. कौन सी राज्य सरकार 40 प्रतिशत फंड देगी? कोई भी राज्य, जिसमें BJP शासित राज्य भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कर सकता. यह योजना भविष्य में फेल हो जाएगी... किसी भी राज्य के लिए 40 प्रतिशत योगदान देना नामुमकिन है..."

संसद ने 18 दिसंबर को विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल पास किया था, और इसे 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई.

यह कानून हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी की गारंटी देता है, जो अभी 100 दिन है, और यह उन लोगों के लिए है जो बिना हुनर ​​के काम करने को तैयार हैं.

कानून की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच फंड-शेयरिंग पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के लिए यह हिस्सेदारी 90:10 होगी. कानून की धारा 6 राज्य सरकारों को एक वित्तीय साल में कुल 60 दिनों की अवधि के बारे में पहले से बताने की अनुमति देता है, जिसमें बुवाई और कटाई के प्रमुख खेती के सीजन शामिल हैं.

VB-G RAM G अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण तथा परिपूर्ण तरीके से सेवा–प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है.

यह भी पढ़ें- Yearender 2025: इस साल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक नजर, 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा सरकार

TAGGED:

KARNATAKA POWER TUSSLE
ROTATIONAL CM IN KARNATAKA
DK SHIVAKUMAR IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.