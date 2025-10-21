ETV Bharat / bharat

नक्सली नेता हिडमा के गांव में CRPF जवान के साथ मनायी दिवाली, ग्रामीणों में उत्साह

नागपुर: दशकों से गोलियों और डर के साये में संघर्ष कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने इस साल दिवाली शांति से मनायी. इसकी वजह पिछले आठ-दस दिनों में गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ राज्यों में 270 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर शांति का रास्ता अपनाना है. इसीलिए इस साल निडरता और उत्साह के साथ दिवाली मनाई जा रही है.

जो गांव कभी माओवाद से प्रभावित थे और नक्सलियों के आतंक में रहते थे, वहां इस साल दिवाली का उत्साह अलग था. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक ऐसे ही माओवाद प्रभावित गांव के नागरिकों ने आतंक से मुक्त होकर खुशी से दिवाली मनाई है. छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे खतरनाक माना जाने जाने वाले माओवादी नेता माड़वी हिडमा के गांव पुरवर्ती में नागरिकों ने दिवाली मनाई.

नागपुर की जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ता दिवाली उत्सव की सामग्री लेकर पुरबर्ती गांव पहुंचे. ग्रामीणों तथा सीआरपीएफ जवानों के साथ उत्साहपूर्वक दिवाली मनाई. 'पुरवर्ती' माड़वी हिड़मा का गांव है और उसने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं. उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है. हालांकि, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुए आत्मसमर्पणों के बाद, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में रहने वाले आम लोगों का साहस बढ़ा है.