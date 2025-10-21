ETV Bharat / bharat

नक्सली नेता हिडमा के गांव में CRPF जवान के साथ मनायी दिवाली, ग्रामीणों में उत्साह

नक्सलियों के आतंक में जी रहे गांवों में इस साल दिवाली का उत्साह अलग ही अंदाज में दिखा.

Diwali With CRPF Jawan
पटाखे फोड़ते सीआरपीएफ जवान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 7:12 PM IST

नागपुर: दशकों से गोलियों और डर के साये में संघर्ष कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने इस साल दिवाली शांति से मनायी. इसकी वजह पिछले आठ-दस दिनों में गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ राज्यों में 270 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर शांति का रास्ता अपनाना है. इसीलिए इस साल निडरता और उत्साह के साथ दिवाली मनाई जा रही है.

जो गांव कभी माओवाद से प्रभावित थे और नक्सलियों के आतंक में रहते थे, वहां इस साल दिवाली का उत्साह अलग था. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक ऐसे ही माओवाद प्रभावित गांव के नागरिकों ने आतंक से मुक्त होकर खुशी से दिवाली मनाई है. छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे खतरनाक माना जाने जाने वाले माओवादी नेता माड़वी हिडमा के गांव पुरवर्ती में नागरिकों ने दिवाली मनाई.

नागपुर की जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ता दिवाली उत्सव की सामग्री लेकर पुरबर्ती गांव पहुंचे. ग्रामीणों तथा सीआरपीएफ जवानों के साथ उत्साहपूर्वक दिवाली मनाई. 'पुरवर्ती' माड़वी हिड़मा का गांव है और उसने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं. उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है. हालांकि, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुए आत्मसमर्पणों के बाद, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में रहने वाले आम लोगों का साहस बढ़ा है.

गांव के लोगों में खुशी का माहौल था. वो खुलकर त्योहार का आनंद ले रहे थे. ग्रामीणों का कहना था कि उनलोगों को ठीक से याद नहीं कब पटाखे छोड़े. पटाखे खरीदने में डर लगाता था. गांव में मिलता भी नहीं था. ग्रामीणों का कहना था कि माओवादियों के घटते आतंक का सकारात्मक असर अब दिख रह है.

बता दे कि पिछले हफ़्ते छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली और बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. भूपति और रूपेश जैसे बड़े नक्सली नेताओं ने भी हथियार डाल दिए हैं.

MADVI HIDMA
DIWALI 2025
DIWALI IN NAXALITE VILLAGE
नक्सलियों के गांव में दिवाली
DIWALI WITH CRPF JAWAN

