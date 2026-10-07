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दिवाली से क्रिसमस तक नौकरी की बहार: इन 5 नौकरियों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली

नई दिल्ली: जैसे-जैसे भारत दिवाली से क्रिसमस तक त्योहारों के मौसम और साल के आखिर में शॉपिंग की भीड़ की ओर बढ़ रहा है, रसद, वेयरहाउसिंग, भंडारण और वितरण ऑपरेशन में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

शर्मा के अनुसार, पारदर्शी शेड्यूलिंग, गतिशील बदलाव प्रोत्साहन, रात की शिफ्ट के लिए स्वचालित सुरक्षा उपाय और रियल-टाइम वेज ट्रांसपेरेंसी एम्प्लॉयर्स को एफिशिएंसी बनाए रखते हुए सीज़नल टर्नओवर कम करने में मदद कर सकती है.

हालांकि, उन्होंने ऑफ-पीक कवरेज में 47 प्रतिशत की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि नियोक्ता को सिर्फ़ टेक्नोलॉजी या टेम्पररी हायरिंग पर निर्भर रहने के बजाय स्थायी कार्यबल जुड़ाव पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

शर्मा ने कहा, "तकनीकी साक्षर (Tech-literate) फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी ने व्यस्त सीजन को पूरी तरह से बदल दिया है, और ऑनबोर्डिंग को प्लग-एंड-प्ले प्रक्रिया में बदल दिया है."

एचआर और लीगल एडवाइजर अजय शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि टेक्नोलॉजी ने पीक पीरियड के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऑनबोर्ड करना आसान बना दिया है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ डिजिटल फ्लूएंसी से कर्मचारियों की संख्या की कमी का समाधान नहीं होगा.

नौकरी ढूंढने वालों के लिए, परिचालन तत्परता एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है. इनडीड के सर्वे में पाया गया कि 47 प्रतिशत नियोक्ता मानते हैं कि भरोसेमंद होना और शिफ्ट, रात या वीकेंड पर काम करने के लिए तैयार रहना, आवेदकों में सबसे मुश्किल काबिलियत है.

पांच मुख्य जॉब कैटेगरी में से चार, डिलीवरी, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, और ऑर्डर पूर्ति और माल सूची संचालन, सीधे सामान के मूवमेंट और माल का प्रसंस्करण से जुड़े हैं. इससे पता चलता है कि त्योहारों की खरीदारी में बढ़ोतरी से सप्लाई चेन को सपोर्ट करने वाले वर्कर्स की मांग कैसे बढ़ती है.

सुगम प्रबंध त्योहारों में नियुक्तियों की भीड़ को बढ़ाता है. डेटा से पता चलता है कि त्योहारों के मौसम में ज़्यादातर नियुक्ति में जबरदस्त उछाल के पीछे हो रही है.

5. ऑर्डर पूर्ति और इन्वेंटरी (माल-सूची) संचालन: 23 प्रतिशत टॉप पांच में ऑर्डर पूर्ति और माल सूची संचालन ऑपरेशन शामिल हैं, 23 प्रतिशत नियोक्त इन रोल्स के लिए डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं. इन पदों पर काम करने वाले लोग बिजनेस को स्टॉक ट्रैक करने, भंडार मैनेज करने और यह पक्का करने में मदद करते हैं कि ऑर्डर लगातार मुश्किल होती सप्लाई चेन के जरिए आगे बढ़ते रहें.

4. ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट रोल: 24 प्रतिशत 24 प्रतिशत नियोक्ता के बीच ड्राइवर और दूसरे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की डिमांड रहने की उम्मीद है. त्योहारों के मौसम में सामान की आवाजाही तेज होने पर फैक्ट्रियों, गोदामों, खुदरा दुकानों और ग्राहकों को जोड़ने में उनकी भूमिका बहुत जरूरी है.

3. उत्पादन, संयोजन और पैकेजिंग : 27 प्रतिशत उत्पादन, संयोजन और पैकेजिंग जॉब्स में 27 प्रतिशत नियोक्ता की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड आने की उम्मीद है. ये रोल त्योहारी सप्लाई चेन की शुरुआत में होते हैं, और यह पक्का करते हैं कि प्रोडक्ट्स वेयरहाउस, स्टोर और कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले बनाए, संयोजन और पैक किए जाएं.

2. वेयरहाउस एसोसिएट्स, पिकर और पैकर्स: 29 प्रतिशत गोदाम भूमिका में भी 29 प्रतिशत नियुक्ति मांग रहने की उम्मीद है. पिकर, पैकर और वेयरहाउस एसोसिएट पूर्ति प्रक्रिया की रीढ़ होते हैं, जो ऑर्डर की मात्रा बढ़ने पर वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स की मूवमेंट को संभालते हैं. उनका काम खास तौर पर उस समय जरूरी हो जाता है जब रिटेलर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को कम समय में बहुत ज़्यादा ऑर्डर की पूर्ति करना होता है.

1. डिलीवरी और अंतिम चरण का डिलीवरी अधिकारी: 29 प्रतिशत डिलीवरी और अंतिम चरण के रोल सबसे ज़्यादा डिमांड वाली मौसमी व्यवस्था में से हैं, जिसमें 29 प्रतिशत नियोक्ताओं को नियुक्तियों की मजबूत मांग की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब बिजनेस त्योहारों के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव यह पक्का करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि खरीदारी समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचे, खासकर पीक शॉपिंग के दिनों में.

इस त्योहारी सीजन में इन पांच जॉब कैटेगरी में नियुक्तियों की सबसे ज़्यादा मांग रहने की उम्मीद है.

ग्लोबल जॉब साइट इनडीड की त्योहारी सत्र परिदृश्य 2026 रिपोर्ट के अनुसार, नियोक्ता सप्लाई चेन में वर्कर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उपभोक्ता मांग से बिजनेस पर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन फ्लोर और वेयरहाउस से स्टोर और उपभोक्ताओं के घर तक तेज़ी से पहुंचाने का दबाव बढ़ रहा है.

वर्कर्स को कहां मौके की उम्मीद है?

त्योहारों के मौसम में नौकरी ढूंढ रहे वर्कर्स के लिए, कई कंज्यूमर-फेसिंग और सप्लाई-चेन सेक्टर में सबसे अच्छे मौके मिलने की उम्मीद है. वर्कर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग की पहचान करते हैं, रिटेल/ एफएमसीजी और उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएं, और ई-कॉमर्स को लीडिंग एरिया मानते हैं, और 47 प्रतिशत जवाब देने वालों ने इन सभी को ऐसे सेक्टर बताया जहां उन्हें मौके मिलने की उम्मीद है.

उत्पादन 27 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है

त्योहारों में नियुक्ति की लहर उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोल सकती है जिन्हें पहले सीजनल-वर्क का अनुभव नहीं है. इनडीड ने पाया कि त्योहारों के मौकों के लिए तैयार 33 प्रतिशत वर्कर्स ने पहले कभी त्योहारों, सीजनल या दूसरी शॉर्ट-टर्म नौकरियों में काम नहीं किया है.

वर्कर्स को त्योहारों में ज़्यादा सैलरी मिलने की उम्मीद

श्रम की ज़्यादा मांग से सैलरी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ रही हैं. जो वर्कर कम समय के त्योहारों वाले काम पर विचार करने को तैयार हैं, उनमें से 67 प्रतिशत को उम्मीद है कि उन्हें सामान्य समय में उसी काम के लिए मिलने वाले पैसे से कम से कम 6 प्रतिशत ज़्यादा पैसे मिलेंगे.

उस ग्रुप में

30 प्रतिशत को उम्मीद है कि 11–20 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करेंगे.

28 प्रतिशत को 6–10 प्रतिशत प्रीमियम की उम्मीद है.

जब सैलरी और हालात अच्छे हों, तो वर्कर ज़्यादा काम के घंटे भी काम करने को तैयार रहते हैं. अगर ज़्यादा पैसे दिए जाएं, तो लगभग 74 प्रतिशत लोग ओवरटाइम करेंगे, जबकि 67 प्रतिशत लोग वीकेंड या पब्लिक हॉलिडे पर काम करेंगे.

नाइट शिफ्ट भी कई वर्कर्स के लिए एक विकल्प हो सकता है, 61 प्रतिशत ने कहा कि अगर सेफ ट्रांसपोर्ट दिया जाए तो वे इस पर विचार करेंगे. नतीजा, लंबे समय के मौके मायने रखते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि सर्वे से पता चलता है कि त्योहार मनाने वाले कर्मचारी सिर्फ सबसे ज़्यादा तुरंत सैलरी नहीं चाहते हैं. लगभग 71 प्रतिशत लोग ऐसा ऑफर पसंद करते हैं जिसमें लंबे समय तक नौकरी मिलने की संभावना बनी रहे. इसकी तुलना में, सिर्फ़ 13 प्रतिशत लोग सामान्य से 15% ज़्यादा सैलरी वाला ऑफर चुनेंगे, अगर इसका मतलब यह हो कि त्योहारों के बाद रुकने की कोई संभावना नहीं है.

यह वर्कर की उम्मीदों में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. सीजनल नौकरी को सिर्फ एक टेम्पररी सैलरी के तौर पर नहीं, बल्कि ज़्यादा स्थिर कार्य पाने के एक संभावित रास्ते के तौर पर देखा जा सकता है.

भुगतान में देरी और साफ न होने वाले अनुबंध बड़े खतरे की घंटी हैं

वर्कर्स भी सीज़नल रोल लेने से पहले नौकरी के हालात पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं.

32 प्रतिशत लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता भुगतान में देरी, अनियमितता या चूक होना है. दूसरे 25 प्रतिशत लोग लिखित अनुबंध, ऑफ़र लेटर या साफ तौर पर तय नौकरी की शर्तें न मिलने को लेकर परेशान हैं, जबकि 23 प्रतिशत को चिंता है कि असल में काम करने के हालात विज्ञापन में बताए गए हालात से अलग हो सकते हैं.

वर्कर्स को ये मौके कहां मिलते हैं, यह भी बदल रहा है. लगभग 49 प्रतिशत लोग सीजनल काम ढूंढते समय ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, जबकि 36 प्रतिशत कर्मचारी, दोस्त या परिवार के रेफरल पर भरोसा करते हैं, और 35 प्रतिशत एम्प्लॉयर वेबसाइट या सीधी भर्ती टीमें पर भरोसा करते हैं.

त्योहारों का जॉब मार्केट ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है

नतीजों से पता चलता है कि सीजनल वर्कफ़ोर्स से यह उम्मीद की जा रही है कि वे शिफ़्ट और अटेंडेंस एप्लिकेशन से लेकर वेयरहाउस मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म और बारकोड स्कैनर तक, डिजिटल सिस्टम के साथ काम करेंगे.

हालांकि स्मार्टफोन की जानकारी आम है, लेकिन जब स्पेशल वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर की बात आती है तो स्किल्स का अंतर बना रहता है. हालांकि 64 प्रतिशत वर्कर कहते हैं कि वे खुद से स्मार्टफोन-बेस्ड वर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 42 प्रतिशत कहते हैं कि वे खुद से वेयरहाउस, भंडार, ऑर्डर-मैनेजमेंट या डिलीवरी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं.

नियोक्ता के लिए, इस गैप को कम करना और भी जरूरी हो सकता है क्योंकि फ्रंटलाइन ऑपरेशन्स ज़्यादा प्रौद्योगिकी संचालित होते जा रहे हैं.

त्योहारों के वेतन से परे

भारत में त्योहारों के मौसम से रोजगार के मौकों में कुछ समय के लिए बढ़ोतरी होती है, लेकिन इनडीड के नतीजों से पता चलता है कि मालिक और कर्मचारी दोनों ही तुरंत की भागदौड़ से आगे सोच रहे हैं.

बिजनेस के लिए चुनौती सिर्फ दिवाली और क्रिसमस के लिए काफी लोगों को भर्ती करना नहीं है. भरोसेमंद वर्कर को बनाए रखना, शिफ्ट को सही तरीके से मैनेज करना और खराब हुए को रोकना यह तय कर सकता है कि वे साल के आखिर के पीक को कितने अच्छे से संभालते हैं.

इस बीच, वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा मौका जरूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट-टर्म सैलरी वाला ही हो. नौकरी की साफ शर्तें, समय पर सैलरी, काम करने के सुरक्षित हालात, मैनेज करने लायक शिफ्ट और लंबे समय तक नौकरी की संभावना, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं. जैसा कि शर्मा ने कहा, साल के आखिर की भीड़ से जो नियोक्ता सबसे मजबूत होकर उभरेंगे, वे वे हो सकते हैं जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मानव केन्द्रित अप्रोच के साथ मिलाते हैं. यह सर्वे वैल्यूवॉक्स ने Indeed की तरफ से पूरे भारत में 1,277 नियोक्ता और 2,569 कर्मचारी/नौकरी चाहने वालों के बीच किया था. जवाब देने वालों में अलग-अलग इंडस्ट्रीज़, संगठन के आकार, एज ग्रुप्स, करियर स्टेज और लोकेशन शामिल थे.

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