एसिड से झुलसा चेहरा और गई आंखों की रोशनी, लेकिन नहीं जला जज्बा, पढ़ें एसिड अटैक सर्वाइवर्स कविता की कहानी

पर्यावरण-हितैषी उत्पादों की डिमांड सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई और कई अन्य शहरों से भी आने लगी है. तैयार किए गए गोबर के दीये और गणेश प्रतिमाएं पूरी तरह हैंडमेड होती हैं. गणेश जी की प्रतिमा को अलग-अलग थीम के साथ तैयार किया जाता है. उत्पाद न केवल स्वदेशी हैं, बल्कि पूरी तरह जैविक और पर्यावरण के अनुकूल हैं. कविता बिष्ट, एसिड अटैक सर्वाइवर

उत्पादों को लोग कर रहे पसंद: कविता बिष्ट और उनकी टीम द्वारा तैयार किए गए उत्पादों में गोबर की धूप, गोबर के दीये, गोबर से बने गणेश जी, नारियल के गणेश जी, सजावटी मोमबत्तियां और अन्य हस्तनिर्मित सामग्री शामिल हैं.

कविता महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर: कविता इन दिनों दीपावली के अवसर पर गोबर से बने दीये, गणेश प्रतिमाएं, मोमबत्तियां, कुशन, और पर्यावरण-हितैषी सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं. खास बात यह है कि उनके साथ अब 140 से अधिक महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, जिन्हें कविता ने खुद प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है.

रामनगर: कहते हैं अगर मन में विश्वास और लगन हो, तो इंसान कोई भी मुश्किल पार कर सकता है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है साल 2008 की एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट ने, जिनका चेहरा और आंखें एसिड हमले में चली गईं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, आज कविता बिष्ट सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं.

एसिड अटैक के बाद टूटी हिम्मत: साल 2008 में दिल्ली में काम के दौरान कविता बिष्ट पर एक युवक ने एसिड फेंक दिया था. इस दर्दनाक हमले में उनका पूरा चेहरा झुलस गया और दोनों आंखों की रोशनी चली गई. लेकिन कविता ने जिंदगी से हार नहीं मानी, उन्होंने अपने हौसलों को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की. कविता ने कढ़ाई, बुनाई, डिजाइनिंग, मोमबत्ती बनाना, और हस्तकला जैसे कई कार्यों का प्रशिक्षण लिया, धीरे-धीरे उन्होंने अपने कौशल को दूसरों के लिए अवसर में बदल दिया.

कविता के साथ हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर रही महिलाएं (Photo-ETV Bharat)

कविता लोगों को दे रही हौसला: कविता कहती हैं मुझे अपनी आंखों से दिखना बंद हो गया, लेकिन मैंने सपनों को मरने नहीं दिया, अब मैं चाहती हूं कि जिन महिलाओं के पास अवसर नहीं हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास मिले. भले ही उनकी आंखें अब दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन उनके सपनों की उड़ान कई जिंदगियों को नई दिशा दे रही है.

दीपावली त्योहार की तैयारियों में जुटी महिलाएं (Photo-ETV Bharat)

दीपावली की तैयारियों में जुटी कविता बिष्ट: इन दिनों कविता बिष्ट नैनीताल जिले के रामनगर के जस्सागाजा क्षेत्र में अपनी कार्यशाला में दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हैं. वो उनकी टीम गोबर से बने सजावटी दीये, गणेश जी, नारियल गणेश, मोमबत्तियां, मालाएं और घर सजाने के डिज़ाइनर उत्पाद तैयार कर रही हैं. कविता कहती है हर उत्पाद में हम प्रकृति और परंपरा दोनों का संगम रखने की कोशिश करते हैं, गोबर से बने दीये मिट्टी के दीयों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाते. कविता बताती हैं उनकी इस पहल से स्थानीय महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उन्हें त्योहारों के मौसम में अच्छी आमदनी भी हो रही है.

स्वरोजगार से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर (Photo-ETV Bharat)

140 से अधिक महिलाएं बन चुकी हैं आत्मनिर्भर: कविता बिष्ट के साथ प्रशिक्षण लेकर अब 140 से ज्यादा महिलाएं अलग-अलग गांवों में स्वरोजगार कर रही हैं. इन महिलाओं ने गोबर से बने उत्पादों के निर्माण से लेकर उनकी पैकिंग और बिक्री तक का काम सीख लिया है. कविता बताती हैं कि उनकी कार्यशाला में महिलाएं अपनी सुविधानुसार काम करती हैं, कोई घर से दीये बनाती है तो कोई सजावट का सामान डिजाइन करती है.

एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट (Photo-ETV Bharat Graphic)

जानिए क्या कहती हैं महिलाएं: स्थानीय महिला अनिता देवी बताती हैं कविता दीदी ने हमें न सिर्फ काम सिखाया बल्कि हिम्मत भी दी कि हम खुद कुछ कर सकते हैं. अब हम अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगी हैं. वहीं अन्य महिलाएं भी कहती हैं कि वह यहां आकर कई चीजों का प्रशिक्षण लेकर रोजगार पा रही हैं, वह पहले केवल घरों पर ही रहती थी, लेकिन आज वह अपने परिवार का आर्थिक रूप से भी मदद कर रही हैं.

स्वरोजगार से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर (Photo-ETV Bharat)

कविता को बनाया था ब्रांड एंबेसडर: कविता बिष्ट को साल 2013 में उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी भूमिका को देखते हुए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था. लेकिन दुख की बात यह है कि यह सहायता सिर्फ एक साल तक ही सीमित रही, उसके बाद सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की. कविता कहती है कि सरकार ने हमें सम्मान दिया, लेकिन स्थायी सहयोग नहीं, फिर भी मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने काम और अपने लोगों से उम्मीद है.

कविता बिष्ट की कहानी हौसले की मिसाल है. उन्होंने जिस तरह एक दर्दनाक हादसे के बाद खुद को संभाला और सैकड़ों महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, वह वाकई प्रेरणादायक है. कविता आज ना सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक उदाहरण हैं.

डॉ. एम.सी. पांडे, प्राचार्य, रामनगर पीएनजी कॉलेज

गोबर से रोजगार की एक नई मिसाल: कविता का उद्देश्य अब अपने इस कार्य को बड़े स्तर पर फैलाने का है. वो चाहती हैं कि हर गांव में महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हस्तकला सीखें, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले. वो बताती हैं कि गोबर से बने उत्पाद ना केवल स्वदेशी और सस्ते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं. कविता अब अपनी ब्रांडिंग को ‘गोबर आर्ट’ नाम से आगे बढ़ा रही हैं और चाहती हैं कि यह पहल पूरे राज्य में फैले.

