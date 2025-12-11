Explainer: दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक पहचान, जानिए इसके मायने
दीपावली, एक ऐसा त्योहार जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, अब यह एक वैश्विक धरोहर बन गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली समेत देशभर में धूमधाम से मनाई जाने वाली दीपावली के त्योहार को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सूची में बुधवार को शामिल किया है. इसका ऐलान दिल्ली में आयोजित यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र में लिया गया. यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारत की ओर से 16वां दावा है.
दरअसल, दीपावली, एक ऐसा त्योहार जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है, अब यह एक वैश्विक धरोहर बन गया है. इस उपलब्धि के महत्व को समझने के लिए आइए जानते हैं इस सूची में शामिल होने की प्रक्रिया और इससे भारत को होने वाले व्यापक लाभ के बारे में ...
2. नामांकन फाइल तैयार करना
नामांकन फाइल को यूनेस्को के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है और इसमें पांच अनिवार्य मापदंडों को पूरा करना होता है. दीपावली के संदर्भ में बात करें तो यह 'कन्वेंशन की परिभाषा' को पूरा करता है या नहीं, दीपावली एक सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान और उत्सव है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है. मसलन दीपावली के शामिल होने से सूची की दृश्यता और जागरूकता बढ़ेगी तथा 'संवाद' को बढ़ावा मिलेगा या नहीं? तब भारत सरकार, समुदायों के सहयोग से, इस परंपरा को सुरक्षित रखने, बढ़ावा देने और हस्तांतरित करने की योजना प्रस्तुत करती है. जैसे कि दीपावली पहले से ही नामांकन करने वाले देश की 'राष्ट्रीय सूची' में शामिल थी. इसलिए अब दीपावली को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में दर्ज किया गया है.
3. नामांकन जमा करना
मांगी गई उक्त जानकारी के साथ संस्कृति मंत्रालय नामांकन फाइल को यूनेस्को सचिवालय को एक निश्चित समय सीमा के भीतर (आमतौर पर मार्च तक) आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है.
4. तकनीकी मूल्यांकन
यूनेस्को सचिवालय प्राप्त नामांकन को एक मूल्यांकन निकाय को भेजता है. यह निकाय, जिसमें मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ और कन्वेंशन के सदस्य देश शामिल होते हैं, प्रस्तुत फाइल का गहन तकनीकी मूल्यांकन करती है. मूल्यांकन निकाय यह सुनिश्चित करती है कि सभी पाँच अनिवार्य मानदंड पूरी तरह से संतुष्ट किए गए हैं या नहीं. यह निकाय सिफारिश करती है कि तत्व को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं.
2. रामलीला: रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (2008) : उत्तर भारत में आयोजित होने वाला यह नाट्य प्रदर्शन, दशहरे के दौरान किया जाता है, जिसमें राम की कहानी को संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से दर्शाया जाता है.
3. कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (2008) : केरल का यह सबसे पुराना जीवित संस्कृत रंगमंच रूप है. यह अनुष्ठान, थिएटर और नृत्य का एक अनूठा संयोजन है, जो करीब 2000 वर्षों से अधिक पुराना है.
4. रममन: गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर (2009) : उत्तराखंड के चमोली जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक त्योहार है, जिसमें अनुष्ठान, संगीत और नृत्य के प्रदर्शन शामिल हैं.
5. मुडियेट्टु, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य-नाटिका (2010) : देवी काली और दानव दारिका के बीच युद्ध पर आधारित एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक, जो भद्रकाली मंदिरों में किया जाता है.
6. कालबेलिया लोक गीत और नृत्य (2010) : राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य और संगीत उनकी साँप पकड़ने वाली विरासत से प्रेरित है. यह उनकी पहचान और अभिव्यक्ति का माध्यम है.
7. छऊ नृत्य (2010): पूर्वी भारत ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रचलित एक अर्ध-शास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसमें मार्शल आर्ट, लोक परंपराएं और अनुष्ठान शामिल हैं.
8. लद्दाख का पवित्र बौद्ध जप (2012) : यह जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठों और गुफाओं में भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले मंत्रोच्चार की एक अनुष्ठानिक परंपरा है.
9. मणिपुर का संकीर्तन: गायन, ड्रमिंग और नृत्य अनुष्ठान (2013) : यह एक भक्तिपूर्ण कला रूप है जो मणिपुर के वैष्णव समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है. इसमें संगीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण का गुणगान किया जाता है.
10. पंजाब का ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प (2014) : पंजाब के जंडियाला गुरु में ठठेरा समुदाय द्वारा धातुओं को पीटकर बर्तन बनाने की एक अनूठी कारीगरी.
11. योग (2016) : प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास का समग्र दृष्टिकोण, जिसका लक्ष्य शरीर और मन का सामंजस्य स्थापित करना है.
12. नवरोज़ (2016) : यह त्योहार भारत सहित कई देशों में पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो वसंत और नए साल के आगमन का प्रतीक है.
13. कुंभ मेला (2017) : दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा, यह एक तीर्थयात्रा है जो भारत के चार अलग-अलग स्थानों पर चक्रवाती रूप से आयोजित होती है और जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है.
14. कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021): देवी दुर्गा की पूजा का यह त्योहार पश्चिम बंगाल में कला, प्रदर्शन, सामुदायिक समावेशन और भक्ति का एक उदाहरण है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है.
15. गुजरात का गरबा (2023) : यह गुजरात का एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, जो देवी शक्ति की पूजा के दौरान नवरात्रि के नौ रातों में किया जाता है.
16. दीपावली (2025) : रोशनी का त्योहार, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और जिसे भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है.