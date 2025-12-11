Explainer: दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक पहचान, जानिए इसके मायने

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: दिल्ली समेत देशभर में धूमधाम से मनाई जाने वाली दीपावली के त्योहार को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ( Intangible Cultural Heritage ) की सूची में बुधवार को शामिल किया है. इसका ऐलान दिल्ली में आयोजित यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र में लिया गया. यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारत की ओर से 16वां दावा है.



दरअसल, दीपावली, एक ऐसा त्योहार जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है, अब यह एक वैश्विक धरोहर बन गया है. इस उपलब्धि के महत्व को समझने के लिए आइए जानते हैं इस सूची में शामिल होने की प्रक्रिया और इससे भारत को होने वाले व्यापक लाभ के बारे में ...

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किसी विरासत को शामिल करने की प्रक्रिया कई चरणों मे जाकर पूरी होती है. जिसके मानदंड 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन (2003)' के तहत निर्धारित किया गया है. यह प्रक्रिया तय करती है कि शामिल की जाने वाली विरासत वास्तव में मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और इसे समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है.



यूनेस्को में शामिल होने की प्रक्रिया (ETV Bharat) इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या-क्या है ?

1. राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सूचीकरण

सबसे पहले, संबंधित देश (इस मामले में भारत) अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दीपावली को पहचानता है. इसके बाद सामुदायिक सहमति, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है. नामांकन के लिए यह अनिवार्य है कि विरासत का अभ्यास करने वाले समुदाय, समूह या व्यक्ति इसकी पहचान, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए पूरी तरह से सहमत हों. दीपावली के मामले में, यह पूरे भारतीय और वैश्विक हिंदू समुदाय की सहमति को दर्शाता है. देश अपनी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करता है, यह काम भारत में संस्कृति मंत्रालय यह कार्य करता है.



2. नामांकन फाइल तैयार करना

नामांकन फाइल को यूनेस्को के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है और इसमें पांच अनिवार्य मापदंडों को पूरा करना होता है. दीपावली के संदर्भ में बात करें तो यह 'कन्वेंशन की परिभाषा' को पूरा करता है या नहीं, दीपावली एक सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान और उत्सव है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है. मसलन दीपावली के शामिल होने से सूची की दृश्यता और जागरूकता बढ़ेगी तथा 'संवाद' को बढ़ावा मिलेगा या नहीं? तब भारत सरकार, समुदायों के सहयोग से, इस परंपरा को सुरक्षित रखने, बढ़ावा देने और हस्तांतरित करने की योजना प्रस्तुत करती है. जैसे कि दीपावली पहले से ही नामांकन करने वाले देश की 'राष्ट्रीय सूची' में शामिल थी. इसलिए अब दीपावली को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में दर्ज किया गया है. 3. नामांकन जमा करना

मांगी गई उक्त जानकारी के साथ संस्कृति मंत्रालय नामांकन फाइल को यूनेस्को सचिवालय को एक निश्चित समय सीमा के भीतर (आमतौर पर मार्च तक) आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है.



4. तकनीकी मूल्यांकन

यूनेस्को सचिवालय प्राप्त नामांकन को एक मूल्यांकन निकाय को भेजता है. यह निकाय, जिसमें मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ और कन्वेंशन के सदस्य देश शामिल होते हैं, प्रस्तुत फाइल का गहन तकनीकी मूल्यांकन करती है. मूल्यांकन निकाय यह सुनिश्चित करती है कि सभी पाँच अनिवार्य मानदंड पूरी तरह से संतुष्ट किए गए हैं या नहीं. यह निकाय सिफारिश करती है कि तत्व को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं. यूनेस्को अधिकारी से सीएम रेखा प्रमाण पत्र लेते हुए (ETV Bharat) 5. अंतर-सरकारी समिति का निर्णय

मूल्यांकन निकाय की सिफारिशों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के सामने रखा जाता है. यह समिति कन्वेंशन के 24 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बनी होती है. समिति की वार्षिक बैठक जो अभी नई दिल्ली के लालकिला परिसर में चल रही है, यह समिति मूल्यांकन पर विचार करती है और अंतिम निर्णय लेती है कि किस तत्व को प्रतिनिधि सूची में जोड़ा जाना चाहिए. दीपावली के मामले में, समिति ने इस प्रस्ताव को अपनाया और बुधवार यानि 10 दिसंबर को इसकी औपचारिक घोषणा की.

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा (ETV Bharat) यूनेस्को सूची में शामिल होने से भारत को क्या लाभ होगा?

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ा सम्मान है और इसके दूरगामी लाभ होंगे जो केवल सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं. यह टैग दीपावली के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को वैश्विक मंच पर स्थापित करता है. यह त्योहार के प्रकाश, सद्भाव, बुराई पर अच्छाई की जीत को सर्वोच्च वैश्विक स्वीकृति देता है, जिससे सभी भारतीयों का गौरव बढ़ता है. भारत को वैश्विक स्तर पर एक समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत नेतृत्व वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है. यह सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है, जिससे भारत की 'सॉफ्ट पावर' (सांस्कृतिक प्रभाव) मजबूत होती है.



दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यूनेस्को की मान्यता से दीपावली से जुड़ी प्रथाओं, अनुष्ठानों और कलाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी. यह मान्यता दीपावली से जुड़ी मौखिक परंपराओं, लोक कलाओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है. यह टैग समुदायों और अगली पीढ़ियों को उनकी विरासत को मूल्यवान मानने और उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दीपावली एक 'जीवंत' विरासत बनी रहे.



दिल्ली हाट में मना दिवाली का जश्न (ETV Bharat) इस फैसले से क्या भारत को आर्थिक व पर्यटन लाभ भी मिलेगा?



दीपावली को वैश्विक पहचान मिलने से सांस्कृतिक पर्यटन में वृद्धि होगी. अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत में इस त्योहार के दौरान होने वाले अनूठे अनुभव के लिए आकर्षित होंगे. पर्यटन में वृद्धि से स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों (विशेष रूप से दीया बनाने वाले, रंगोली कला से जुड़े), क्षेत्रीय कलाकारों और हस्तकला अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा. त्योहार से जुड़े पारंपरिक कौशल और शिल्प को व्यावसायिक अवसर मिलेंगे, जिससे गरीबी उन्मूलन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही दीपावली अब वैश्विक सांस्कृतिक विविधता और मानव एकता के प्रतीक के रूप में यूनेस्को के शैक्षिक कार्यक्रमों और सामग्रियों का हिस्सा बन सकती है. यह उपलब्धि समुदायों में अपनी परंपराओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और उन्हें अपने सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाती है.



संदीप दुबे (सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) (ETV Bharat) क्या कहते हैं विशेषक

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप दुबे जोकि गत कुछ वर्षों से पूर्वांचल के प्रमुख पर्व छठ पूजा को यूनेस्को की इस सूची में शामिल करने की मुहिम से जुड़ें हैं, उन्होंने कहा कि "अब आने वाले वर्षों में इसमें भी सफलता जरूर मिलेगी. उन्होंने दीपावली को लेकर कहा कि यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव, सामुदायिक सहभागिता और साझा मानवता का प्रतीक है. यूनेस्को की सूची में शामिल होने से दुनिया भर में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सम्मान को बढ़ावा मिलेगा.

दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को मिली एक वैश्विक स्वीकृति है. यह भारत की समृद्ध और सतत विकसित होती सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति वैश्विक समुदाय के सम्मान को दर्शाता है. यह उपलब्धि भारत पर एक जिम्मेदारी भी डालती है कि वह न केवल दीपावली, बल्कि अपनी सभी अमूर्त विरासतों के सक्रिय संरक्षण और प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करे, ताकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकाशमान होती रहे."

