देशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया दिवाली का त्योहार

दिवाली के अवसर पर बड़ी संख्या में देशभर के श्रद्धालु अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए. वहीं, दिल्ली में लक्ष्मीनारायण मंदिर को इस अवसर पर रोशन किया गया. चंडीगढ़ भी खूबसूरत सजावटी लाइटों और दीयों से जगमगाया.

इस त्योहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित त्योहार सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख बाजारों, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक केंद्रों पर विशेष सुरक्षा उपाय किए गए, जहां लोगों की भारी भीड़ होती है.

नई दिल्ली: रोशनी का त्योहार दिवाली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार घरों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करके मनाया गया. इस अवसर पर लोग धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा की गई और विभिन्न शहरों की सड़कों और बाजारों को रंग-बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया.

मंदाकिनी नदी के तट पर दीपदान

दिवाली के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क को खूबसूरत रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया. इसी तरह दिल्ली की बंगाली मार्केट को खूबसूरत रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया. एक अधिकारी ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने दिवाली के अवसर पर सोमवार रात चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर दीपदान किया.

पीएम मोदी ने देशवासियों को दीं शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, “दिवाली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं. दीपों का यह त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, सुख और समृद्धि से प्रकाशित करे. हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त रहे.”

दुनियाभर के नेताओं ने दिवाली की बधाई संदेश भेजे

दुनियाभर के कई अन्य नेताओं ने भी भारतवासियों को दिवाली की बधाई संदेश भेजे हैं. इन संदेशों में भाईचारे, शांति और खुशहाली के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही गई है. यह वैश्विक स्तर पर भारत के त्योहारों की गरिमा और महत्ता को दर्शाता है.

यूनाइटेड नेशंस ने दीपावली की बधाई दी

वहीं, यूनाइटेड नेशंस ने दीपावली की बधाई दी . UN ने ट्वीट कर लिखा है, दिवाली-भारत और दुनिया भर के कई धर्मों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रकाश का त्योहार है. इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं. हम सभी दिवाली मनाने वालों को खुशहाल और सुरक्षित दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स पर जारी एक वीडियो मैसेज में कहा, ” मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं. जैसा कि आप सभी प्रकाश के इस महान त्योहार को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, यह विशेष अवसर आपको उज्ज्वल भविष्य की आशा से भर दे.”

