दीपावली: अलग अंदाज में दिखे राहुल गांधी, प्रसिद्ध घंटेवाला मिठाई की दुकान पर जाकर मनाया जश्न

देश भर में दीपावली के जश्न के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे.

Diwali celebrations Rahul Gandhi visits Ghantewala sweet shop in Delhi makes Imarti and besan laddus
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे. (X / @RahulGandhi)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 3:42 PM IST

नई दिल्ली: देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली की रौनक देखने को मिली रही है. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अलग अंदाज में दीपावली का जश्न मनाया. कांग्रेस सांसद राहुल सोमवार को पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे औ दीपावली का जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने इमरती और बेसन के लड्डू बनाने की कोशिश की. बाद में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा किया.

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "मैंने पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वैसी ही है - खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली."

उन्होंने आगे लिखा, दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है. आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे खास बना रहे हैं?"

एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं और प्रकाश के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और प्रेम की कामना की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देशवासियों को दिपावली की बधाई दी और एकता, प्रेम और सत्य एवं न्याय की विजय का आह्वान किया. खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह अद्भुत त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे."

सभी के लिए शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो; यही मेरी हार्दिक कामना है."

खड़गे ने लोगों से अन्याय और भेदभाव के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "आइये हम सब मिलकर प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और सद्भावना को बढ़ावा दें तथा अन्याय, अज्ञानता और भेदभाव का एकजुट होकर मुकाबला करें, ताकि सत्य और न्याय का प्रकाश सदैव हमारा मार्ग प्रकाशित करता रहे. दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं."

दीपावली पांच दिनों का त्योहार है जो धनतेरस से शुरू होता है. धनतेरस पर लोग आभूषण या बर्तन खरीदते हैं और भगवान की पूजा करते हैं. दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है. इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है. दीपावली का तीसरा दिन उत्सव का मुख्य दिन होता है. इस दिन लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे धन-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं. दीपावली के चौथा दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. पांचवां दिन भाई दूज कहलाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं.

