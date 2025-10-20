ETV Bharat / bharat

जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने मनाई जोश और जज्बे से दीपावली, कहा-बॉर्डर ही घर है

सीमा पर रोशन हुए जज्बे के दीप : भारत-पाक सीमा पर विभिन्न सीमा चौकियों पर बीएसएफ के अधिकारियों व जवानों ने दीपावली को पूरे हर्षोल्लास से मनाया. हथियारों की झंकार और सजग निगाहों के बीच जब दीये जलाए गए, तो ऐसा लगा जैसे सरहद खुद मुस्कुरा उठी हो. इस दौरान जवानों ने कहा कि “हमारे लिए बॉर्डर ही घर है.” अपने परिवारों से दूर इन जवानों ने जब एक-दूसरे को मिठाई खिलाई, तो वह सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि “फर्ज की मिठास” थी. उन्होंने कहा, “देश की जनता चैन से दिवाली मना सके, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है.”

एक तरफ जहां पूरा देश दीपावली के उल्लास में डूबा है. घर-आंगन में रोशनी है, मिठास है, रिश्तों में अपनापन है. हर कोई अपने परिवार संग इस पर्व की खुशियां बांट रहा है. लेकिन इन सबके बीच देश की सीमाओं पर कुछ ऐसे सपूत हैं जो अपने घरों से दूर रहकर हमारी सुरक्षा की चौकीदारी कर रहे हैं, ताकि हम सब चैन से दीपावली मना सकें. सरहद पर तैनात देश की प्रथम रक्षा पंक्ति यानि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने न केवल मोमबत्तियां और दीये जलाए, बल्कि देशप्रेम की ऐसी अलख जगाई जिसने रेत के हर कण को रोशन कर दिया.

जैसलमेर: सीमा पर तैनात जवानों के लिए दीपावली केवल त्योहार नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को और प्रबल करने का अवसर है. परिवार से दूर रहकर भी वे मातृभूमि की सेवा में डटे हैं. पाकिस्तान से सटी जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हाल ही में सफल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद बीएसएफ जवानों ने पहली बार सरहद पर दीपावली मनाई. मोमबत्तियों और दीयों से रेत के टीलों को रोशन करते हुए उन्होंने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि “जब तक हम सरहद पर हैं, आपकी दिवाली सुरक्षित है.”

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दिवाली, जोश दुगुना : हाल ही में संपन्न हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बीएसएफ जवानों ने अपनी बहादुरी और रणनीतिक दक्षता से देश की सीमाओं को और मजबूत बनाया था. उस अभियान की सफलता के बाद यह उनकी पहली दिवाली थी, इसलिए हर चेहरे पर गर्व, संतोष और देशभक्ति की चमक साफ दिखाई दे रही थी. बीएसएफ के अधिकारी सवाई सिंह ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर ने हम सबमें नया जोश भर दिया है. इस बार की दिवाली हमारे लिए जीत और जागरूकता की प्रतीक है.”

सीमा की बेटियों का अदम्य साहस : इस बार की दिवाली इसलिए भी विशेष है क्योंकि सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों भी इस जश्न में शामिल रही। कंधे पर बंदूक, हाथ में मोमबत्ती और सामने सीमाओं की चौकसी यह दृश्य हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला था. महिला जवानों ने भी सीमा चौकियों पर दीप जलाए, आतिशबाजी की और देशवासियों को संदेश दिया कि “हम सिर्फ घर की नहीं, देश की बेटियां भी हैं. हमारी चौकसी से ही देश के दीये सुरक्षित जलते हैं.” महिला जवानों ने कहा कि ऐसे मौके पर घर की याद जरूर आती है, लेकिन देश के लिए ड्यूटी निभाना ही सबसे बड़ा पर्व है. हमारी दिवाली तब पूरी होती है जब हम सुनते हैं कि देशवासी शांति से त्योहार मना रहे हैं."

रोशनी और सुरक्षा का संगम : जब जैसलमेर की सरहद पर जवानों ने दीपक जलाए, तो उस रोशनी ने दूर तक यह संदेश दिया कि देश की सीमाएं सिर्फ रेत के टीलों से नहीं, बल्कि इन जवानों के इरादों से सुरक्षित हैं. सीमा के तारों पर मोमबत्तियां रखकर जवानों ने एक प्रतीकात्मक संदेश दिया कि “हमारा हर दीप, शांति की गारंटी है.” इन दीयों की लौ ने मानो अंधेरे में छिपी हर आशंका को मिटा दिया.

सीमा पर दिवाली, देश में सुकून : बीएसएफ अधिकारी राजेश ने बताया कि सीमाओं पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है. हाल ही में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियों में बढ़ोतरी के बावजूद जवान अपनी मुस्तैदी से हर स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं. उन्होंने बताया कि “दिवाली के अवसर पर हम सजगता में कोई कमी नहीं करते. हम हर रोशनी की हिफाजत करते हैं.” बीएसएफ के जवानों का कहना है कि पड़ोसी देशों से रिश्तों की नाजुक स्थिति में किसी भी समय चुनौती आ सकती है, इसलिए वे चौबीसों घंटे सतर्क रहते हैं. उन्होंने बताया कि "हम दीप जलाते हैं, लेकिन हथियार भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही हमारी पूजा है."

सरहद पर भाईचारे की मिठास : सीमा चौकियों पर तैनात जवानों ने इस अवसर पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाई, गले मिले और देशवासियों के नाम संदेश भेजा “आप शांति से त्योहार मनाइए, हम पहरे पर हैं.” कई जवानों ने अपने परिवार से वीडियो कॉल पर दिवाली की शुभकामनाएं साझा कीं. कुछ ने कैमरे के जरिए अपने बच्चों को दीप दिखाए. जब ईटीवी भारत का कैमरा सीमा चौकियों तक पहुंचा, तो जवानों की आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व दोनों एक साथ झलक रहे थे. क्योंकि उन्हें लगा कि "अब हमारे परिवारों को भी यह देखकर खुशी होगी कि हम सीमाओं पर खुश हैं, गर्व से हैं, और देश की रक्षा में तत्पर हैं."

घर नहीं लौटे, क्योंकि सरहद ही घर है : हर साल की तरह इस बार भी कई जवान अपने घर नहीं लौट पाए, लेकिन उन्होंने कहा “घर तो वही है जहां दिल हो, और हमारा दिल देश के साथ है.” दीपावली के इस पर्व पर जब पूरा देश अपने घरों में रोशनी कर रहा था, तब इन सपूतों ने सरहद को ही अपना घर बना लिया.

रेत में भी जलती रही देशभक्ति की लौ : थार के रेतीले इलाकों में जब सूरज ढला और अंधेरा छाया, तब सीमा पर जवानों ने दीपक जलाकर आसमान तक रोशनी फैला दी. हवा में गूंजती रही आवाज “जय हिन्द!” सीमा चौकियों पर फुलझड़ियां जलीं, आसमान में रंग बिखरे, लेकिन हर पल चौकसी भी जारी रही. इन जवानों ने यह साबित कर दिया कि दिवाली सिर्फ घरों में नहीं, हर उस दिल में मनती है जो देश के लिए धड़कता है. देशभक्ति की यह वो अनोखी तस्वीर जिसे देखकर हर देशवासी गर्व से कह सकता है - “जब तक ये जवान सरहद पर खड़े हैं, तब तक देश की हर दीपावली रोशन रहेगी.”