ETV Bharat / bharat

दिवाली में बिक रहा 'GOLD' वाला कचरा! दूसरे राज्यों से खरीदने बिहार आ रहे लोग

गया: हर साल दिवाली से पहले बिहार के गया में दुकान से निकलने वाली धूल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. आप सोच रहे होंगे कि इस धूल में ऐसी क्या खास बात है. दरअसल यह आभूषण दुकानों की वह खास धूल है जिससे लोग मालामाल होते हैं. कौन इस धूल को खरीदता है और कैसे इसे सोने का रूप दिया जाता है, विस्तार से जानें.

सोने चांदी के दुकानदारों की दुकानों का डस्ट कई परिवारों में खुशियां लाता है. एक ओर जहां आभूषण कारोबारी को एक अच्छी खासी राशि इसे बेचने पर मिल जाती है, जो उनके दीपावली के खर्च को मेंटेन कर देती है. दुकान की पेंट पुताई या अन्य जो खर्च हैं, वह इस पैसों से पूरी हो जाती है. आभूषण व्यवसायी से लेकर कारीगर और कारीगर के सहयोगी को भी न्यारा बिकने से लाभ होता है.

गया शहर में सर्राफा मंडी व अन्य स्थानों को मिलाकर 300 से 350 दुकानें हैं. आभूषण दुकानों से हर साल दीपावली के समय न्यारा बिक्री किया जाता है. इस साल भी न्यारा स्वर्णकारों के द्वारा बेचा जा रहा है. आभूषण कारोबारी की मानें, तो इस बार भी यूपी के बनारस, सासाराम और दिल्ली से न्यारियों का गया जी को आना हुआ है.

सुनारों के दुकानों से निकलने वाले कचरे को न्यारा कहा जाता है. यह कचरा आम कचरा नहीं होता, बल्कि सोने चांदी के आभूषण के निर्माण के दौरान उसकी कटाई, घिसाई से जो सोने चांदी के कण निकलते हैं. उसे ही धूल के साथ जमा कर लिया जाता है. इसके लिए कचरा रखने की एक पेटी होती है, जिसे हर आभूषण दुकानदार के यहां आसानी से देखने को मिल जाता है.

इस तरह सुनारो का कचरा 25 हजार, 50 हजार, एक लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक में भी बिकता है. इस कचरे को आभूषण दुकानदार न्यारा कहते हैं. न्यारा यानी कि सुनार की दुकानों से निकलने वाले वैसे कचरा, जो आभूषण दुकानदार आभूषण बनाते हैं, तो उस समय जो बुरादा, कण निकलता है, वह कचरे के रूप में रोजाना जमा किया जाता है. यानी कि स्वर्णकारों के दुकान का कचरा (न्यारा) होता है और वह न्यारा बेशकीमती होता है, जो लाखों में बिकता है.

आभूषण दुकानदार बताते हैं, कि कचरे में कितना सोना और चांदी के कण हैं, यह न्यारी जाति के लोग हाथ पर रखते ही जान लेते हैं. जैसे ही उन्हें न्यारी (कचरा) के भाव का अंदाजा हो जाता है, उसी अनुसार वह बोली लगाते हैं. उस बोली के अनुसार आभूषण दुकानदार को वह रेट जंचता है, तो उसकी बिक्री कर देते हैं.

परंपरा के अनुसार उसे (न्यारा) दीपावली के समय में बिक्री किया जाता है, यानी कि सुनारों के दुकान का कचरा साल में एक बार ही बिकता है और वह दीपावली के समय में बिकता है. इस कचरे को न्यारी जाति के लोग खरीदते हैं. न्यारी जाति के लोग इस पेशे में काफी पारंगत होते हैं.

दुकानदार इस कचरे को 'न्यारा' कहते हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपये तक होती है. बिहार के गया की सर्राफा मंडी में 300 से अधिक दुकानें हैं, जहां दीपावली के दिनों में यह बिकता है. अनुमान के मुताबिक हर साल करोड़ों का गुप्त कारोबार होता है. किसी भी दुकान का यह कचरा 25 हजार से कम का नहीं होता है. आभूषण निर्माण के दौरान जो बारीक कण गिरते हैं, उन्हें चुनना मुश्किल होता है. इसलिए दुकानदार इन्हें कचरे के रूप में सहेजते हैं.

स्वर्णकारों की आभूषण दुकानों में जमा होने वाला कचरा बेहद अनूठा और कीमती होता है. यहां पुरानी पीढ़ियों से साल में एक बार दुकान का कूड़ा बेचने की अनोखी परंपरा चली आ रही है. यह काम विशेष रूप से दीपावली के पावन समय पर किया जाता है. इस कचरे को खरीदने के लिए सोने-चांदी की परख करने वाला एक विशेष मुस्लिम समुदाय 'न्यारी' दीपावली पर ही सर्राफा मंडियों में आता है.

सभी का अपना-अपना हिस्सा इसमें होता है, जो कि एक परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढी सर्राफा मंडी में चलती आ रही है. वहीं दूसरी ओर दीपावली का यह पर्व न्यारा खरीदने वाली मुस्लिम जाति जिसे धूलधोया या न्यारिया भी कहते हैं, के घरों में भी खुशियां लाता है. क्योंकि यह एक सालाना मौका होता है, जब मुस्लिम समुदाय की न्यारी जाति के लोग देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं और आभूषण दुकानों का डस्ट न्यारा खरीदने हैं.

कचरे की मिलती है अच्छी कीमत

इस संबंध में कारीगर मोनू कुमार सोनी बताते हैं, कि हम लोग सालों भर सोने-चांदी के आभूषण बनाने का काम करते हैं. उसमें सोना चांदी का आभूषण बनाने में जो कट-कट छट कर निकलता है, जो कण निकलते हैं, उसे जमा करते हैं. एक कचरे का अलग से डब्बा होता है, उसमें उसे रखते हैं. इसे न्यारा कहा जाता है. इसे खरीदने यूपी, झारखंड से लोग आते हैं, जो स्पेशली आभूषण दुकानों का कचरा यानी कि न्यारा की खरीदी करने से से जुड़े होते हैं.

"50 हजार से लेकर 1 लाख, 2 लाख में भी यह बिकता है. न्यारा मिट्टी खरीदने बाहर से लोग आते हैं. अभी झारखंड, दिल्ली, सासाराम से न्यारा जाति के लोग आए हैं. न्यारा जाति के लोग सोने चांदी के काम से भी जुड़े रहते हैं. न्यारा की अच्छी कीमत दीपावली के समय में मिल जाती है. इस बार 50 हजार रुपये तक की बिक्री हो चुकी है."- मोनू कुमार सोनी, कारीगर

गया में दिवाली में निभायी जाती है न्यारी बेचने की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

साल भर धूल किया जाता है जमा

आभूषण कारोबारी अमित सोनी बताते हैं, न्यारा यानी कि दुकान का वेस्ट, जो हम लोग 365 दिन इकट्ठा करते हैं. हमारे दुकान में आभूषण बनाने का जो काम होता है, वह डस्ट हम लोग फेंकते नहीं है, बल्कि बहुत तरीके से सहेज कर और उसका स्टोरेज करके रखते हैं. साल भर जमा करते हैं और दीपावली के आसपास धनतेरस से पहले न्यारा बेचते हैं और उसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है.

"यह कीमत 50 हजार, एक लाख, 2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं. यह डिपेंड करता है, कि उसमें कितना गोल्ड न्यारा में है. यूपी, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के सासाराम से न्यारी आते हैं. दुकान का डस्ट जिसे न्यारा कहते हैं, उसे खरीद कर ले जाते हैं. न्यारिया जाति के लोग जो चीज हमसे 1 लाख में ले गए, उससे 2 लाख- ढाई लाख कमाते हैं. न्यारियों को अच्छा खासा फायदा होता है, लेकिन उनको मेहनत भी लगती है."- अमित सोनी,आभूषण कारोबारी

कचरे से शुद्ध सोना बनने का सफर

अमित कुमार सोनी बताते हैं कि डस्ट से सोना-चांदी के कण को निकालना बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम है. न्यारी में मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो सासाराम, डिहरी, बंगाल, यूपी आदि क्षेत्र से आते हैं. न्यारी एक अलग जाति है, वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ी होती है. यही जाती डस्ट में से सोना कैसे निकलेगा, चांदी कैसे निकलेगा, तांबा कैसे निकलेगा, छोटे-छोटे पार्टिकल तांबे का भी होता है, उसे वह भी कलेक्ट कर लेते हैं.

धूल को कई तरह के पानी से साफ किया जाता है. तब जाकर फिर उस पर मरकरी यानी कि पारा डालने से सोना और चांदी ऑब्जर्व कर लेता है. फिर जो पार्टिकल्स बचता है, उसे गला दिया जाता है. मिक्स गोल्ड निकलता है, उसे फिर रिफाइन करके प्योर गोल्ड निकाल दिया जाता है.

"दीपावली पर्व सनातनी है, लेकिन इसमें हमारे मुस्लिम भाई का भी खुशी मनाने में सहयोग होता है. जैसे हम लोग कूड़ा कचरा जो साल भर जाम करते हैं, तो हमारा एक लाख का न्यारा बिका है. इससे हम लोग पेंट व अन्य काम दुकान में करवाकर मेंटेन करते हैं. उसमें कारीगर को 12% होता है. एक लाख में न्यारा बिका तो 12000 कारीगर को मिलेगा. यह हिसाब किताब बहुत पहले से चलते आ रहा है. 2% कारीगर का सहयोगी को मिलता है."- अमित सोनी,आभूषण कारोबारी

कचरे से मालामाल होते हैं लोग (ETV Bharat)

आभूषण कारोबारी नीरज कुमार सोनी बताते हैं, सोने-चांदी के आभूषण निर्माण के दौरान जो कण निकलता है, वह साल में एक बार बेचते हैं. बेचने पर एक अच्छा रकम मिल जाता है. दुकान की साफ सफाई और जो भी दीपावली का खर्च है, वह निकल जाता है. न्यारा की कीमत अलग-अलग होती है, जिसके यहां दुकान में ज्यादा कारीगर होते हैं.उसके हिसाब से उसकी कीमत ज्यादा होती है.

20-25 हजार से कम में कहीं न्यारा नहीं बिकता है. लाखों -लाख में इसकी बिक्री होती है. जहां 5-10 कारीगर है, वहां 5 लाख से भी अधिक मूल्य मिलते हैं. यह न्यारा खरीदने वाले ज्यादा सासाराम से आते हैं, जो न्यारिया होते हैं. वह न्यारा से सोना-चांदी छांट लेते हैं. हम लोग एकमुश्त कचरा (न्यारा) देते हैं, वह छांट कर निकालते हैं.- नीरज कुमार, आभूषण दुकानदार

जितने अधिक कारीगर उतना अधिक निकलता है न्यारा (ETV Bharat)

सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित

न्यारी लोग फूंकने की प्रक्रिया के बाद बचे हुए द्रव्य को अपनी पारखी नजरों से भांप लेते हैं और सटीक कीमत तय करते हैं. धूल और कचरे में से सोना, चांदी और तांबे के छोटे-छोटे पार्टिकल्स को पूरी तरह अलग करना आम लोगों के बस की बात नहीं है. दुकानों में झाड़ू की धुली बेचने का यह प्रचलन सदियों पुराना है, जिसे सर्राफा मंडी के लोग आज भी पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं.

ये भी पढ़ें

दिवाली और धनतेरस पर ऑफर्स की धूम, ग्राहकों की लगी भीड़.. जानिए क्या है ज्वेलर्स की नई स्कीम

काम्या मिश्रा की गरीब बच्चों संग 'हैप्पी दिवाली' ये तस्वीरें दिल छू लेगी