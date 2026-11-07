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11 लाख से अधिक दीये.. 50 हजार लीटर तेल, 500 KG घी, अयोध्या के बाद बिहार में सबसे बड़ा दीपोत्सव

बिहार में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर गांव में देश के दूसरे सबसे बड़े दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. छोटी दीपावली यानी 7 नवंबर को यहां आस्था का अद्भुत नजारा दिखेगा. इस अवसर पर एक साथ 11 लाख 11 हजार 101 मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे. आयोजकों का लक्ष्य इस भव्य आयोजन को अयोध्या के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दीपोत्सव बनाना है.

कल्याणपुर गांव में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां