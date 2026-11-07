11 लाख से अधिक दीये.. 50 हजार लीटर तेल, 500 KG घी, अयोध्या के बाद बिहार में सबसे बड़ा दीपोत्सव
Bihar Deepotsav: मुंगेर के कल्याणपुर में 11 लाख दीपों, भव्य आरती और आतिशबाजी के साथ बिहार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दीपोत्सव. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : November 7, 2026 at 1:38 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर गांव में देश के दूसरे सबसे बड़े दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. छोटी दीपावली यानी 7 नवंबर को यहां आस्था का अद्भुत नजारा दिखेगा. इस अवसर पर एक साथ 11 लाख 11 हजार 101 मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे. आयोजकों का लक्ष्य इस भव्य आयोजन को अयोध्या के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दीपोत्सव बनाना है.
कल्याणपुर गांव में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां
इस ऐतिहासिक दीपोत्सव के लिए बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 और गंगा तट तक दो किलोमीटर के क्षेत्र को भव्यता से सजाया गया है. इस महाआयोजन में दीप जलाने के लिए लगभग 50 हजार लीटर तिल के तेल की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही मुख्य मंदिर परिसर में मां के पावन दरबार को 500 किलो शुद्ध घी के विशेष दीपों से सजाया जाएगा.
सम्राट चौधरी करेंगे महादीपोत्सव का शुभारंभ
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस भव्य दीपोत्सव का पहला दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा और स्वागत की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री के हाथों प्रथम दीप जलते ही पूरे क्षेत्र में लाखों दीपों को एक साथ रोशन करने का सिलसिला स्वयंसेवकों द्वारा तुरंत शुरू कर दिया जाएगा.
9 वर्षों की गौरवशाली और ऐतिहासिक परंपरा
मुंगेर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित कल्याणपुर गांव पिछले नौ वर्षों से इस परंपरा को संजोए हुए है. वर्ष 2019 में यूथ क्लब के सदस्यों ने पहली बार 51 हजार दीप जलाकर इसकी शुरुआत की थी. इसके बाद क्रमशः दीपों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जो 2025 में 9 लाख पहुंची. अब वर्ष 2026 में 11 लाख से अधिक दीप जलाने का ऐतिहासिक लक्ष्य है.
सामूहिक इच्छाशक्ति और अद्वितीय जनभागीदारी
कल्याणपुर यूथ क्लब के सदस्य विवेक दुबे ने बताया कि यह भव्य दीपोत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव का साझा सपना है. इस कार्य में गांव के हर वर्ग के लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. युवाओं की कई टीमें बनाई गई हैं, जिन्हें दीप सजाने, तेल भरने और बाती लगाने जैसी अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो रात-दिन मेहनत कर रही हैं.
"इस बार दीपोत्सव को पिछले सभी वर्षों से अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया गया है. मुख्यमंत्री के हाथों पहला दीप प्रज्वलित होने के साथ ही कल्याणपुर की धरती पर लाखों दीपों की रोशनी बिखरेगी.श्रद्धालुओं से अपील है कि वे इस आयोजन में शामिल होकर कम से कम एक दीप अवश्य जलाएं."- विवेक दुबे,सदस्य,कल्याणपुर यूथ क्लब
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की नई उम्मीद
प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. मनीष चंद्र दुबे के अनुसार यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ग्रामीण एकता और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है. गंगा किनारे स्थित बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर के प्रति लोगों की वर्षों से अटूट श्रद्धा रही है. इस भव्य संकल्प से कल्याणपुर को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई और विशिष्ट पहचान मिलना निश्चित है.
"11 लाख 11 हजार 101 दीप जलाने का संकल्प पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. इससे कल्याणपुर को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है. अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनें."- डॉ. मनीष चंद्र दुबे, होम्योपैथी चिकित्सक
आसमान में दिखेगी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा
यूथ क्लब के सदस्य विकास दुबे ने बताया कि इस बार जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी का अद्भुत नजारा दिखेगा. दीपों की जगमगाहट के साथ-साथ भव्य आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था की गई है. सैकड़ों रॉकेट के माध्यम से आसमान में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का आकर्षक दृश्य प्रदर्शित किया जाएगा. रंग-बिरंगी आतिशबाजी का यह नजारा श्रद्धालुओं के लिए बेहद रोमांचक और यादगार अनुभव साबित होगा.
101 नावों पर होगी भव्य गंगा महाआरती
आयोजन से जुड़े सुनील कुमार सोलंकी ने बताया कि इस बार गंगा तट पर होने वाली महाआरती को भव्य स्वरूप दिया गया है. इसके लिए नदी में 101 नावों की विशेष व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही देश-दुनिया में रह रहे श्रद्धालुओं के लिए इंटरनेट के माध्यम से इस पूरे दीपोत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि लोग घर बैठे इस अलौकिक दृश्य का आनंद ले सकें.
"इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के गांवों के अलावा मुंगेर जिले और दूसरे जिलों से भी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.जो श्रद्धालु किसी कारणवश कल्याणपुर नहीं पहुंच सकेंगे, वे भी घर बैठे इस भव्य दीपोत्सव का नजारा देख सकेंगे."- सुनील कुमार सोलंकी,आयोजन से जुड़े सदस्य
अरुण मंदिर की विख्यात थीम और अलौकिक भव्यता
दीपोत्सव का मुख्य केंद्र बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर रहेगा, जहां गंगा की लहरों पर दीपों का प्रतिबिंब आध्यात्मिक वातावरण तैयार करेगा. कल्याणपुर अपने भव्य आयोजनों के लिए विख्यात है. इस वर्ष दुर्गा पूजा में यहां थाईलैंड के अरुण मंदिर की थीम पर पंडाल बना था. अब 11 लाख दीपों का यह पावन संकल्प सामूहिक इच्छाशक्ति से बिहार के गौरव को पूरे देश में रोशन करने जा रहा है.
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