Diwali 2026: दिवाली के जश्न में डूबा पूरा भारत, दीपों से जगमग हुआ कोना-कोना
देश और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ लोगों ने दिवाली का त्योहार मनाया और एक-दूसरे को बधाई दी.
Published : November 8, 2026 at 9:05 PM IST
हैदराबाद: पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा है. लोग धूमधाम से रोशनी का पर्व मना रहे हैं. शहर हों या गांव हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी दिखाई दी. दीपों की रोशनी से घर, दुकान, बाजार और प्रतिष्ठान जगमगा उठे. आतिशबाजी से आसमान में भी दीपावली की छटा छाई रही. इस शुभ अवसर पर लोगों ने एक-दूसरे को त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दीं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद समेत सभी शहरों और ग्रमीण इलाकों में दिवाली की रौनक देखने को मिली. कई जगहों पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की.
इस पर नेताओं ने सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और लोगों की खुशहाली की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. इससे पहले दिन में, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
#WATCH | Tamil Nadu: Madurai city celebrates the festival of #Diwali with firecrackers and sparklers. https://t.co/kUIGC9jkha— ANI (@ANI) November 8, 2026
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में अपने आवास पर कई जन-प्रतिनिधिमंडलों और आम नागरिकों ने मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं. अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनसे बातचीत की तथा उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना की.
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ-साथ देश और दुनिया भर में इस त्योहार को मना रहे सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि दिवाली का त्योहार हर घर में खुशी, शांति और समृद्धि लाएगा तथा आपसी सौहार्द, सद्भावना और एकजुटता के रिश्ते को और मजबूत करेगा.
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