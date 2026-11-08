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Diwali 2026: दिवाली के जश्न में डूबा पूरा भारत, दीपों से जगमग हुआ कोना-कोना

दिवाली के जश्न में डूबा पूरा भारत, दीपों से जगमग हुआ कोना-कोना ( PTI )

हैदराबाद: पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा है. लोग धूमधाम से रोशनी का पर्व मना रहे हैं. शहर हों या गांव हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी दिखाई दी. दीपों की रोशनी से घर, दुकान, बाजार और प्रतिष्ठान जगमगा उठे. आतिशबाजी से आसमान में भी दीपावली की छटा छाई रही. इस शुभ अवसर पर लोगों ने एक-दूसरे को त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद समेत सभी शहरों और ग्रमीण इलाकों में दिवाली की रौनक देखने को मिली. कई जगहों पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की.

इस पर नेताओं ने सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और लोगों की खुशहाली की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. इससे पहले दिन में, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.