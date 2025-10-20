दीपावली 2025: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा
पूरा देश आज हर्षोल्लास से रोशनी का पर्व मना रहा है. सभी गणमान्य लोग बधाई भी दे रहे हैं.
Published : October 20, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : October 20, 2025 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: पूरे देश में आज सोमवार को रोशनी का पर्व दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्यों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.
दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। pic.twitter.com/1Ealry6tam— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.
My heartiest Deepawali greetings to everyone. pic.twitter.com/6XAnhlLg0v— CP Radhakrishnan (@CPR_VP) October 20, 2025
वहीं, पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.
सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
पीएम मोदी ने की अपील
दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की है. पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है उनका जोर स्वदेशी वस्तुओं पर ही रहा है. वे हर बार मेक इन इंडिया की बात करते आए हैं. उन्होंने छोटी दीवाली पर त्योहारों का स्वागत करने और देश की 140 करोड़ जनसंख्या से देशवासियों का सम्मान करने का भी आह्ववान किया.
प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) October 20, 2025
प्रभु श्रीराम से सभी के आरोग्य और धन-धान्य की प्रार्थना करता हूँ। pic.twitter.com/VZEJoilK25
गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से सभी के आरोग्य और धन-धान्य की प्रार्थना करता हूं.
सत्य, सनातन, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय के पावन प्रतीक महापर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 20, 2025
दीपोत्सव केवल दीप जलाने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा में आशा का आलोक, समाज में समरसता का स्पंदन और राष्ट्र में नवजागरण का संकल्प है।
प्रभु श्री राम और… pic.twitter.com/ShL15uGKcr
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि यह त्योहार 'सत्य की शाश्वत विजय का पवित्र प्रतीक है.
बता दें, इस बार की दीपावली काफी खास है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब को खत्म करके देशवासियों को टैक्स के जंजाल से मुक्ति दी है.
पढ़ें: दिवाली सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्वक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से मनाएं : राष्ट्रपति मुर्मू