दीपावली 2025: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं ( IANS )

उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.

नई दिल्ली: पूरे देश में आज सोमवार को रोशनी का पर्व दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्यों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.

वहीं, पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.

पीएम मोदी ने की अपील

दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की है. पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है उनका जोर स्वदेशी वस्तुओं पर ही रहा है. वे हर बार मेक इन इंडिया की बात करते आए हैं. उन्होंने छोटी दीवाली पर त्योहारों का स्वागत करने और देश की 140 करोड़ जनसंख्या से देशवासियों का सम्मान करने का भी आह्ववान किया.

गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से सभी के आरोग्य और धन-धान्य की प्रार्थना करता हूं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि यह त्योहार 'सत्य की शाश्वत विजय का पवित्र प्रतीक है.

बता दें, इस बार की दीपावली काफी खास है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब को खत्म करके देशवासियों को टैक्स के जंजाल से मुक्ति दी है.

