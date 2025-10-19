ETV Bharat / bharat

दिवाली 2025ः अमेरिका और भारत की पत्तियों से बनायी रंगोली, गुजरात की 87 वर्षीय महिला निभा रहीं अनोखी परंपरा

गुजरात के भावनगर की रहनेवाली 87 वर्षीय महिला हर रोज अपने घर में पर्यावरण अनुकूल रंगोली बनाती हैं.

Diwali 2025
भारतीय और अमेरिकी पेड़-पौधे की पत्तियों से बनायी रंगोली. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भावनगरः दिवाली के मौके पर रंगोली बनाने की परंपरा है. लेकिन, गुजरात के भावनगर में 87 वर्षीय महिला इंदिराबेन भट्ट हर रोज अपने घर में पर्यावरण-अनुकूल रंगोली बनाती हैं. लेकिन, इस दिवाली पर उन्होंने खास रंगोली बनायी हैं. अमेरिका से लाए रंग-बिरंगे पत्तों और यहां के पेड़-पौधे की पत्तियों से अनोखी रंगोली बनायी.

मां की विरासत को संजोयाः

भावनगर स्थित शिशु विहार के संस्थापक मनभाई भट्ट की बेटी इंदिराबेन भट्ट, 87 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा शुरू की गई पत्तों की रंगोली की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. बचपन से ही अपनी मां को घर के आंगन में 365 दिन रंगोली बनाते देखा था. इंदिराबेन ने इस विरासत को संभाल कर रखा है. वह अविवाहित हैं, भगवा वस्त्र पहनकर अपना जीवन बिताती हैं. हर रोज आंगन में रंगोली बनाती हैं.

Diwali 2025
रंगोली के साथ इंदिराबेन. (ETV Bharat)

"हमारे घर में रंगोली की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. पहले हम चिरोड़ी से रंगोली बनाते थे, लेकिन एक दिन मेरी मां को पत्तों से रंगोली बनाने का विचार आया और तब से यह परंपरा शुरू हो गई."- इंदिराबेन

अमेरिकी पत्तों से रंगोली का आइडियाः

इंदिराबेन लगभग दस दिन पहले अमेरिका से लौटी हैं. जहां वह स्वास्थ्य उपचार के लिए गई थीं. अमेरिका में अक्टूबर के महीने में लाल और पीले पत्ते मिलते हैं. इन पत्तों को देखकर उन्हें लगा कि इससे बेहतर रंगोली बनायी जा सकती है. जिसके बाद वह कुछ पत्ते अपने साथ लेते आईं. इन पत्तों से उन्होंने इस साल दिवाली के लिए एक खास रंगोली बनाई.

Diwali 2025
रंगोली बनातीं इंदिरा बेन. (ETV Bharat)

बहनें भी निभा रहीं हैं परंपराः

एक डेकेयर सेंटर के बगल में रहने वाली इंदिराबेन कहती हैं कि उनकी बहनें भी मां की परंपरा को निभा रही हैं. उनकी शादी हो चुकी हैं. वो कहती हैं कि उनकी तीनों बहनें रोज घर के आंगन में रंगोली बनाती हैं. रंगोली से आंगन पवित्र हो जाता है और घर में खुशी और उत्साह का माहौल रहता है. उनके घर के आंगन में स्थानीय पेड़ों के पत्तों से बनी रंगोली रोज देखी जा सकती है.

Diwali 2025
रंगोली बनातीं इंदिरा बेन. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

RANGOLI FOR DIWALI
अमेरिकी पत्तों से रंगोली
भावनगर की इंदिराबेन
दिवाली 2025
RANGOLI WITH AMERICAN LEAVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.