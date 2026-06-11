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दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार, 20 साल से न्याय का इंतजार

सूरजपुर में बीस साल पुराने ठगी के मामले में अब भी लोगों को न्याय का इंतजार है.इस ठगी में कई ग्रामीण शिकार हुए थे.

Divyang and widows fall victim
दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 4:14 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है.प्रशासन और पुलिस लोगों को साइबर एवं निवेश संबंधी ठगी से बचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाता है.इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ठगी करने वाले एजेंट सक्रिय हैं. ताजा मामला सपकरा गांव का है, जहां तीन दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की.


क्या है मामला ?

पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ वर्ष पहले एक निवेश कंपनी के एजेंट गांव पहुंचे थे. एजेंटों ने ग्रामीणों को कम समय में रकम दुगनी-तिगुनी करने का लालच दिया.इस दौरान अलग-अलग योजनाओं में निवेश कराने के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए. ग्रामीणों के अनुसार करीब 17 लाख रुपए से अधिक की राशि कंपनी और उसके एजेंटों ने जमा कराई. लेकिन तय अवधि पूरी होने के बाद किसी को उसकी रकम वापस नहीं मिली.

दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठगी का शिकार केवल सामान्य लोग ही नहीं हुए, बल्कि गांव की एक विधवा महिला और आंखों से दिव्यांग व्यक्ति ने भी अपनी जमा पूंजी कंपनी में निवेश की थी- अब वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें उनकी रकम नहीं मिल सकी है- दीपकुंवर,पीड़ित

Divyang and widows fall victim
दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले 20 वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए विभागों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है-राजूराम राजवाड़े, पीड़ित

वहीं एडिशनल एसपी योगेश देवांगन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

ग्रामीणों ने ठगी के मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.इस मामले में आवश्यक जांच जारी है. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी- योगेश देवांगन,एएसपी

Divyang and widows fall victim
20 साल से न्याय का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निवेशकों की राशि वापस दिलाने की मांग की है.अब देखना होगा कि वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों को आखिर कब राहत मिलती है.

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