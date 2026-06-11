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दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार, 20 साल से न्याय का इंतजार

दिव्यांग और विधवा महिलाएं हुईं ठगी का शिकार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है.प्रशासन और पुलिस लोगों को साइबर एवं निवेश संबंधी ठगी से बचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाता है.इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ठगी करने वाले एजेंट सक्रिय हैं. ताजा मामला सपकरा गांव का है, जहां तीन दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की.



क्या है मामला ?

पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ वर्ष पहले एक निवेश कंपनी के एजेंट गांव पहुंचे थे. एजेंटों ने ग्रामीणों को कम समय में रकम दुगनी-तिगुनी करने का लालच दिया.इस दौरान अलग-अलग योजनाओं में निवेश कराने के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए. ग्रामीणों के अनुसार करीब 17 लाख रुपए से अधिक की राशि कंपनी और उसके एजेंटों ने जमा कराई. लेकिन तय अवधि पूरी होने के बाद किसी को उसकी रकम वापस नहीं मिली.