दिव्य कला मेला 2025: आत्मनिर्भरता की मिसाल बनें ये दिव्यांगजन, अब दूसरों को दे रहे रोजगार
दिव्यांग होने के बावजूद अपने हुनर से बनें सक्षम, अब कर्तव्यपथ पर मिला दुनिया के लोगों को बताने का मौका.
Published : December 20, 2025 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: मन में हौसला हो तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है. चाहे फिर आपके हाथ, पैर सलामत हों या न हों. इसी कहावत को साकार कर रहे हैं दिव्य कला मेले में अलग-अलग राज्यों से आकर अपने हुनर से सबका ध्यान खींचने वाले दिव्यांग. ये लोग अपने हाथ पैरों से लाचार हैं, लेकिन उस लाचारी को उन्होंने अपनी बेबसी और मजबूरी नहीं बनने दिया. ऐसे ही दिव्यांग अपने खुद के रोजगार को शुरू करके आज आत्मनिर्भर बने हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं.
दिल्ली की एक दिव्यांग रेखा रानी ने बताया कि वह बचपन से ही दिव्यांग हैं. उनके मन में अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करने की ललक हमेशा से थी. ऐसा करने के लिए वह हमेशा सोचती रहती और कुछ ऐसा सीखने की इच्छा रखती थीं, जिससे उनके इन सपनों को पंख लगे. जब उन्हें नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) के द्वारा ज्वेलरी बनाने के काम की ट्रेनिंग दी गई, तो उन्होंने ट्रेनिंग के बाद खुद का काम शुरू किया और ज्वेलरी बनाने लगीं. अब धीरे-धीरे काम चल गया है. सारी हैंडमेड ज्वेलरी ऑनलाइन व ऑफलाइन सेल करती हैं.
रेखा रानी बतातीं हैं कि पहले साल उनका दो लाख रूपये का टर्नओवर रहा, उसके बाद से यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अब एनडीएफडीसी ने उन्हें दिव्य कला मेले में भी स्टॉल लगाने का मौका दिया. यहां देश के अलग-अलग जगह से आने वाले लोग भी उनकी ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं. रेखा ने बताया कि ऑनलाइन भी उनकी ज्वेलरी की अच्छी डिमांड है. उनके साथ तीन अन्य महिलाएं भी जुड़ी हुई है जिन्हें वह कच्चा माल देती हैं और फिर वह उन्हें ज्वेलरी तैयार करके वापस देती हैं, जिससे उनको भी रोजगार मिल रहा है. रेखा रानी ने बताया कि उन तीन महिलाओं को मैंने खुद से ही ट्रेनिंग दी है और अब वह मेरे साथ जुड़कर काम कर रही हैं.
बिहार के भोजपुर से पहुंचे दिव्यांग उमाशंकर के उत्पादों की है ख़ूब डिमांड
बिहार के भोजपुर जिले से दिव्य कला मेले में आकर स्टॉल लगाने वाले उमाशंकर सिंह ने बताया, ''2021 से वह अपना यह हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं. हम भी लोकोमोटिव दिव्यांग हैं. हम सभी लोगों ने सरकार के निशक्तता विभाग से ट्रेनिंग लेकर के काम शुरू किया. फिर नाबार्ड ने भी हमको मदद करके आगे बढ़ाया. भोजपुरिया क्राफ्ट नाम की संस्था के माध्यम से हमको आगे बढ़ने का मौका दिया गया. हम सभी लोग मिलकर के संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं. निशक्तता विभाग के द्वारा ही हमको इंडिया गेट पर यह दिव्य कला मेले में अपने उत्पादों को बेचने का मौका दिया गया है. इससे हमें काफी मदद मिल रही है.''
उमाशंकर सिंह ने बताया कि अभी हमारा टर्नओवर ₹40000 महीने का है. उन्होंने कहा कि इस दिव्य कला मेले में हमारे प्रोडक्ट की काफी डिमांड है. दो बार हम प्रोडक्ट बिहार से मांगा चुके हैं. लेकिन अभी भी उसकी डिमांड पूरी तरह बनी हुई है. अच्छी सेल हो रही है. उन्होंने बताया कि मैं बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर का रहने वाला हूं.
गुजरात की दिव्यांग दिव्या की पेंटिंग की भी है मेले में डिमांड
गुजरात की रहने वाली दिव्या सिंह ने भी मेले में अपने हाथों से बनी हुई पेंटिंग का स्टॉल लगाया है. दिव्या सिंह ने बताया, ''मुझे भी सरकार के की निशक्तता विभाग द्वारा दी गई ट्रेनिंग देने के बाद मुझे अपना काम करने के लिए भी मदद की गई. फिर मैंने अपना काम शुरू किया और मैं पिछले 10 साल से यह काम लगातार कर रही हूं. मेरी पेंटिंग की डिमांड अच्छी है. यहां मेले में बहुत अच्छा रिस्पांस है.''
आजमगढ़ की बर्न सर्वाइवर जया ने भी लिखी सफलता की इबारत
इसी तरह, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिव्य कला मेले में स्टॉल लगाने वाली बर्न सर्वाइवर जया ने बताया कि वह पिछले कई सालों से हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं. हैंडमेड थैले, पर्स और अन्य कई तरह की चीज बनाने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद वह काम लगातार कर रही हैं. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
जया ने बताया कि, ''वह छांव फाउंडेशन की मदद से आगे बढ़ी. छांव फाउंडेशन एसिड अटैक और बर्न सर्वाइवर के लिए काम करता है. मैं एक्सीडेंट होने के बाद में कमरे में बंद रहती थी. बाहर नहीं निकलती थी. जब मैं छांव फाउंडेशन से जुड़ी तो मेरे अंदर हिम्मत आई और फिर फाउंडेशन ने मुझे पूरा काम सिखाया और फिर मैं इस काम में लग गई. छांव फाउंडेशन शिरोज के नाम से कैफे भी चलाता है, जहां पर एसिड अटैक या बर्न सरवाइवर को ही काम दिया जाता है.''
जया का कहना है, '' हादसा किसी के भी साथ हो सकता है. लेकिन उस हादसे से उसे बाहर निकलना चाहिए और दुनिया बहुत अच्छी है. आगे बढ़ना चाहिए. दुनिया में मदद करने वाले लोग बहुत हैं. आप देख सकते हैं जब मैं काम सीख कर आगे बढ़ी तो आज आपके साथ अपने पैरों पर खड़ी हूं. छांव फाउंडेशन के माध्यम से हमको कढ़ाई, बुनाई, सिलाई हर तरह का काम सिखाया जाता है. इसको सीख करके महिलाएं अपना काम करने में सक्षम हैं. ऐसी बहुत सी महिलाओं को छांव फाउंडेशन ने आत्मनिर्भर बनाया है. उनमें से मैं भी एक हूं.''
ये भी पढ़ें: