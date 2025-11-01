ETV Bharat / bharat

Exclusive: लेफ्ट पार्टी की इकलौती महिला कैंडिडेट दिव्या गौतम, जानिए सुशांत सिंह राजपूत का क्या है कनेक्शन?

दिव्या गौतम पटना की इस VIP सीट से मौजूदा BJP विधायक संजीव चौरसिया को चुनौती देंगी, जानिए सुशांत सिंह राजपूत का क्या है कनेक्शन?.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 6:13 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, दिव्या गौतम. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं, अब राजनीति में कदम रख रही हैं. उन्हें CPI-ML ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. दीघा सीट पर दिव्या के सामने बीजेपी के सीटिंग कैंडिडेट संजीव चौरसिया मैदान में हैं. दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम की उम्मीदवारी ने इसे बिहार चुनाव की सबसे दिलचस्प और चर्चित सीट बना दिया है.

दीघा सीट पर दिव्या गौतम Vs संजीव चौरसिया?: दीघा विधानसभा सीट पर एनडीए की तरफ से संजीव चौरसिया हैं तो महागठबंधन की तरफ से दिव्या गौतम हैं. संजीव लगातार दो बार से दीघा सीट से जीत हासिल कर रहे हैं ऐसे में दिव्या गौतम का सामने एक मजबूत उम्मीदवार से होने जा रहा है. इसपर दिव्या गौतम कहती हैं कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, विकास और मूलभूत समस्याओं का समाधान है. वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं.

सीपीआईमाले कैंडिडेट से बात करते बिहार स्टेट हेड सुजीत कुमार झा (Etv Bharat)

बिहार में डिग्री बांटने वाले कॉलेज, पलायन की समस्या: दिव्या कहती हैं कि बिहार में सिर्फ डिग्री बांटने वाले कॉलेज रह गए हैं और पलायन हो रहा है, इसका जवाब जनता मांगेगी. मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने 10 साल काम किया है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए. पिछले दस साल से जनता त्रस्त है और उन्हें लगता था कि कोई नया कैंडिडेट आएगा. दिव्या ने बताया कि स्थानीय नेताओं को लगता है कि बिना संसाधनों के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और यह केवल धनाढ्य लोगों का काम है. उन्हें भी यही लगता था कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड और शिक्षिका होने के कारण वे यह नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनकी पार्टी में इन चीजों को नहीं देखा जाता.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

"मैं दीघा की गलियों में ही खेलीं, यहीं पली-बढ़ीं और इन्हीं गलियों में साइकिल चलाई. यहां के कई मुद्दे उठाए, जिसके कारण उन्हें परेशान किया गया. आंदोलनों में शामिल होने पर झूठे केस लगाए गए, लेकिन मैं नहीं रुकीं. अगर मैं रुक गई तो आम महिलाएं घर में बंद हो जाएंगी. मैं चाहती हैं कि बेहद साधारण घर की लड़कियां या महिलाएं राजनीति में आएं."- दिव्या गौतम, सीपीआईएम उम्मीदवार, दीघा

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

लेफ्ट में अकेली महिला उम्मीदवार: दिव्या गौतम लेफ्ट की अकेली महिला उम्मीदवार हैं, जबकि बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहता है. इस पर उन्होंने कहा कि पब्लिक स्पेस में महिलाओं की घोर कमी है क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है. रात के अंधेरे में कोई महिला नहीं दिखती, जो महिलाओं की असुरक्षा दर्शाता है. महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लेकिन महिलाओं को आगे आना होगा. 30 प्रतिशत आरक्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए. दलित, ओबीसी सहित सभी वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, तभी स्थिति सुधरेगी.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

पिछली हार और मुद्दों से भटकाव: पिछले चुनावों में माले दीघा से जीत नहीं पाई थी और यहां वे दूसरे नंबर पर रही थी. दिव्या कहती हैं कि चुनावों में लोगों को मुद्दों से भटकाया जाता है. वे कहती हैं कि आज आप देख सकते हैं कैसे एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश हुई, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है. 2020 में कोरोना के दौरान लोग पैदल लौटे, लेकिन मुद्दों से भटका दिया गया. अब लोग समझदार हो गए हैं.

Bihar Election 2025
दीघा विधानसभा सीट (Etv Bharat)

मौजूदा विधायक जहां जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि यहां न आएं. कई लोगों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा और कोई काम नहीं दिखता. इसलिए लोग उन्हें नकार रहे हैं. बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था डांवाडोल, शिक्षा खराब और रोजगार नहीं है. लोग युवा नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चाहते हैं.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

प्रशांत किशोर पर दिव्या ने क्या कहा?: प्रशांत किशोर के बारे में दिव्या कहती हैं कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं. पीके ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो पहले बीजेपी या अन्य पार्टियों से टिकट मांग चुके थे. उन्होंने सुराज के सपने दिखाए, लेकिन उनकी कैंपेन में सुराज कहीं नहीं दिखता. उनके कैंपेन में पैसों का काफी इस्तेमाल हो रहा है.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम की प्रोफाइल (Etv Bharat)

सुशांत सिंह राजपूत की बहन होने का दर्द: दिव्या मशहूर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन हैं. भाई के बारे में उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें दुख पहुंचा. सुशांत सिंह राजपूत केस को अब बंद कर दिया गया है. इस मामले में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस मामले में दिव्या गौतम SIR का उदाहरण देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाएं हैं किस तरह सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं ये लोगों को दिख रहा है, इसलिए उन्हें नहीं लगता है कि क्या हुआ था. दिव्या कहती हैं कि सुशांत ने प्रदेश का नाम रोशन किया, लेकिन बिहार में कलाकारों की स्थिति खराब है. उनके पास जीने-खाने के पैसे तक नहीं. कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया गया. फिल्म सिटी की बात हुई, लेकिन पता नहीं चला. सुशांत का नाम यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया गया.

6 नवंबर को महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग: दिव्या कहती हैं कि 6 नवंबर को दीघा में महागठबंधन के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग होगी. पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है. 14 नवंबर को बिहार में युवा नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

Bihar Election 2025
दीघा में वोटर (Etv Bharat)

दो चुनाव से बीजेपी का कब्जा: दीघा विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ तीन विधानसभा चुनाव हुए. पहली बार 2010 की सियासी लड़ाई में जेडीयू की पूनम देवी ने जीत दर्ज की थी. 2015 में जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, मुकाबला सहयोगियों के बीच था. लेकिन बीजेपी के संजीव चौरसिया ने बड़े अंतर से चुनाव जीता. 2020 में फिर से बीजेपी और जेडीयू ने साथ आईं और संजीव चौरसिया ने सीपीआई एमएल की शशि यादव को करीब 46 हजार वोटों से शिकस्त दी.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

दीघा सीट पर महिलाएं बन सकती हैं किंगमेकर: राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, दीघा विधानसभा सीट पर महिला वोटरों को रोल काफी अहम माना जाता है. जिस तरफ भी महिला वोटरों का रुझान होता है, दीघा सीट पर उस पार्टी की जीत पक्की हो जाती है.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

दीघा सीट पर जातीय समीकरण: दीघा विधानसभा सीट शहरी सीट मानी जाती है. फीसदी ग्रामीण वोटर हैं. इस सीट पर जातीय समीकरण नतीजे तय करते है. यहां भूमिहार, ब्राह्मण के अलावा यादव, राजपूत, कोइरी और कुर्मी समुदाय के वोट निर्णायक माना जाता है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को समर्थक माने जाते हैं.

दीघा विधानसभा में कितने वोटर?: लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है. 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में यहां वोटरों की संख्या करीब 4.60,868 थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,73,108 लाख हो गई. यह इलाका खासकर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ हैं.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

दिव्या गौतम कौन हैं?: पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा दिव्या ने पब्लिक रिलेशन (मास कम्युनिकेशन) की पढ़ाई की. कॉलेज में टॉपर रहीं. उन्होंने करीब 3 साल तक पटना महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की. इसके बाद बिट्स पिलानी से ह्यूमैनिटीज में पीएचडी की. बाद में मुंबई TISS (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) से वीमेन स्टडी में पीजी किया.

Bihar Election 2025
दिव्या गौतम (Etv Bharat)

Ph.D स्कॉलर, सप्लाई इंस्पेक्टर और प्रोफेसर, 2012 से राजनीतिक सफर की शुरुआत : दिव्या गौतम की राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2012 में हुई. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आइसा की कैंडिडेट भी रह चुकी हैं. इस बीच उन्होंने 64वीं बीपीएससी की परीक्षा दी और सफलता पाईं. उन्हें सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिली. लेकिन उन्होंने पीएचडी स्कॉलर के रूप में अपना सफर शुरू किया. फिलहाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा सीट से संजीव चौरसिया को चुनावी दे रही हैं.

ये भी पढ़ें:

CPI ML ने इन 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, देखें किसे कहां से मिला टिकट

ईटीवी भारत से बोलीं सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम- 'युवाओं-महिलाओं के नेतृत्व में होगा बदलाव'

TAGGED:

दिव्या गौतम
सुशांत सिंह राजपूत
दीघा विधानसभा चुनाव 2025
DIGHA ASSEMBLY ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.