मुख्यमंत्री विजय से पत्नी संगीता के तलाक मामले में सुनवाई 7 अगस्त तक टली
संगीता ने तमिलनाडु के सीएम और अभिनेता विजय के साथ तलाक की याचिका दायर की है.
Published : June 15, 2026 at 3:09 PM IST
चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता द्वारा दायर तलाक के मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है. संगीता की अपने पति, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिझगा वेत्री कड़गम के नेता विजय के खिलाफ दायर तलाक की अर्जी पर सोमवार को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई.
संगीता ने पिछले साल 23 दिसंबर को चेंगलपट्टू जिला कोर्ट में अपने पति, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय से तलाक के लिए अर्जी दी थी.
इसके बाद केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां कार्रवाई चल रही है. इससे पहले, 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें व्यक्तिगत पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी गई थी.
इस अनुरोध में सार्वजनिक हस्ती होने का हवाला दिया गया और सुरक्षा और दूसरी प्रक्रिया की मुश्किलों के बारे में चिंता जताई गई. उस समय, सिर्फ दोनों पार्टियों के वकील ही आए और अपनी दलीलें पेश कीं. कार्रवाई के दौरान, जज ने पूछा कि विजय और संगीता कब कोर्ट में आ सकते हैं.
इस पर वकीलों ने बताया था कि जून में पेश हो सकते हैं. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जून तक के लिए टाल दी थी. इसलिए, सोमवार को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में जज सुजाता के सामने केस फिर से सुनवाई के लिए आया. कार्यवाही के दौरान, जज ने संगीता के वकील से पूछा कि केस के बारे में 'वकालत' (कानूनी मदद के लिए औपचारिक प्राधिकार) अभी तक दायर क्यों नहीं की गई है.
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की इजाजत मांगने वाली याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि इसमें दोनों लोगों के सही ईमेल एड्रेस शामिल नहीं थे. साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिककर्ता संगीता और उत्तरदाता मुख्यमंत्री विजय के ईमेल एड्रेस पहले कोर्ट में जमा किए जाएं. इसके अलावा, जज सुजाता ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तक टालने का आदेश दिया है.
इससे इस बात को लेकर काफी उम्मीद जगी है कि क्या विजय और संगीता अगली सुनवाई में खुद पेश होंगे या कोर्ट की इजाजत से बंद कमरे में अपनी बात रखेंगे. हालांकि, कानूनी सलाहकार ने बताया है कि विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कोर्ट उनकी सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने पर विचार कर सकता है.
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