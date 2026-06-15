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मुख्यमंत्री विजय से पत्नी संगीता के तलाक मामले में सुनवाई 7 अगस्त तक टली

तमिलनाडु के सीएम विजय ( ANI )

चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता द्वारा दायर तलाक के मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है. संगीता की अपने पति, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिझगा वेत्री कड़गम के नेता विजय के खिलाफ दायर तलाक की अर्जी पर सोमवार को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. संगीता ने पिछले साल 23 दिसंबर को चेंगलपट्टू जिला कोर्ट में अपने पति, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय से तलाक के लिए अर्जी दी थी. इसके बाद केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां कार्रवाई चल रही है. इससे पहले, 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें व्यक्तिगत पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी गई थी. इस अनुरोध में सार्वजनिक हस्ती होने का हवाला दिया गया और सुरक्षा और दूसरी प्रक्रिया की मुश्किलों के बारे में चिंता जताई गई. उस समय, सिर्फ दोनों पार्टियों के वकील ही आए और अपनी दलीलें पेश कीं. कार्रवाई के दौरान, जज ने पूछा कि विजय और संगीता कब कोर्ट में आ सकते हैं.