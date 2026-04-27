कश्मीर के केरन गांव में एक नायब तहसीलदार की मौत...POK में आंखें हो गईं नम, सरहद पार से दी अंतिम विदाई
केरन गांव में एक सरकारी कर्मचारी के निधन पर पीओके में उनके रिश्तेदारों काफी दुखी हो गए. वे उनकी अंतिम एक झलक पाना चाहते थे. हालांकि, वे बेबस थे.
Published : April 27, 2026 at 2:29 PM IST
श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास केरन गांव में एक सरकारी कर्मचारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. वहीं, सरहद पार उनके रिश्तेदार अपने प्रियजन की एक अंतिम झलक पाने को बेचैन नजर आ रहे थे. हालांकि, मजबूरी में वे नदी के उस पार से ही अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देते नजर आए. इस घटना ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया.
यहां केरन गांव में जब अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, गांव के लोगों को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, जिसने दशकों पुराने जुदाई के जख्मों को ताजा कर दिया, जिसे मौत भी नहीं भर सकती. बता दें कि, केरन गांव भारत के जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ गांव है. यह गांव किशनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है.
खबर के मुताबिक, गांदरबल जिले में नायब तहसीलदार के तौर पर काम करने वाले राजा लियाकत अली खान को कार्डियक अरेस्ट हुआ और कई दिनों तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज चला. शनिवार को उनका निधन हो गया.
लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया, जिससे खान के परिवार वाले अंतिम संस्कार की आखिरी झलक पाने के लिए एलओसी के दूसरी तरफ नदी किनारे खड़े हो गए.
केरन गांव के मुखिया मजाज अहमद खान ने कहा कि खान के रिश्तेदारों को दूर से अंतिम संस्कार देखते देखना दिल दहला देने वाला था. उन्होंने कहा कि खान का परिवार, जिसमें उनके पिता, भाई और रिश्तेदार शामिल हैं, 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) चले गए थे.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "सोशल मीडिया पर मौत की खबर फैलने के बाद उनके भाई, बहन सीमा के उस पार, दूसरी तरफ अंतिम संस्कार देखने आए थे. लेकिन वे बेबस थे और उन्होंने दूर से ही अंतिम संस्कार देखा."
शुरुआत में, खान भी एलओसी के दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए. उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा बच्चा स्नातक की डिग्री कर रहा है. अहमद ने कहा कि खान के चाचा जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, गांव में ही रहे. लेकिन बाकी परिवार सीमा के दूसरी तरफ चले गए.
सोशल मीडिया पर वीडियो में जुलूस नदी के किनारे मार्च करते हुए दिखाया गया है, जबकि पीओके में पुरुष और महिलाएं नदी के किनारे खड़े दिखाई दिए. कई लोगों ने जुलूस के वीडियो की पृष्ठभूमि में भावनात्मक गीत बजाए.
एक ग्रामीण ने कहा कि शाम को हुई जनाजे की नमाज काफी भावुक हो गई, क्योंकि दोनों तरफ के लोग उनके जाने पर शोक मना रहे थे. ग्रामीण का कहना था कि, "इस तरफ के लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि वे उनके अंतिम संस्कार में शारीरिक रूप से शामिल हुए और उसी समय दूसरी तरफ के लोग उन्हें अंतिम अलविदा कहने के लिए असहाय होकर आंसू भरी आंखों से हाथ हिला रहे थे. यह देखना वास्तव में बहुत दर्दनाक था."
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