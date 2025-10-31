50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर
Published : October 31, 2025 at 11:04 AM IST
उडुपी: गोताखोर ईश्वर मालपे की टीम ने 20 फुट गहरी झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाल लिया.
कर्नाटक के उडुपी के गोताखोर ईश्वर मालपे की टीम के काम की सराहना हो रही है. उनकी टीम ने 20 फुट गहरी झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को बरामद कर उसके वारिस को सौंप दिया है.
चिकमंगलूर जिले के मगदी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित झील में गिर गई. कार में सवार आभूषण की दुकान के मालिक तैरकर किनारे पहुंच गए. कार को क्रेन से उठाया गया.
हालांकि, कार में रखा 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरा बैग पानी में गिर गया. उडुपी के ईश्वर मालपे को तुरंत फोन करके इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलने पर ईश्वर मालपे की टीम वहां फौरन पहुंच गई. इतनी ही नहीं इस टीम ने सटीक योजना के तहत मात्र 15 मिनट में सोने के बैग को पानी से बाहर निकाल लिया.
ईटीवी भारत से इस बारे में बात करते हुए, ईश्वर मालपे ने कहा, "मैंने पहले भी कई बार पानी में गिरे सोने के गहने निकाले हैं. यह पहली बार नहीं है. लेकिन, इस बार, लाखों रुपये के सोने के गहने कार के साथ पानी में गिर गए थे. मुझे तुरंत फोन आया. मैं मौके पर गया और कुछ देर ऑपरेशन किया. मैंने सोने के गहने पानी से निकाले. वे खुश थे. मैंने यह मानवीय कार्य के तहत किया."
ईश्वर मालपे ने बताया, "सोने के गहनों से भरा बैग कीचड़ में दबा हुआ था. चारों तरफ अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. जब मैंने लगभग 20 फीट की गहराई में जाकर खोजा, तो मुझे वह मिल गया. ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से सोना बरामद हो गया."
