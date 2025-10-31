ETV Bharat / bharat

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

गोताखोर ईश्वर मालपे की टीम ने 20 फुट गहरी झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाल लिया.

gold jewelery bag
झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उडुपी: गोताखोर ईश्वर मालपे की टीम ने 20 फुट गहरी झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाल लिया.

कर्नाटक के उडुपी के गोताखोर ईश्वर मालपे की टीम के काम की सराहना हो रही है. उनकी टीम ने 20 फुट गहरी झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को बरामद कर उसके वारिस को सौंप दिया है.

gold jewelery bag
झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाला. (ETV Bharat)

चिकमंगलूर जिले के मगदी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित झील में गिर गई. कार में सवार आभूषण की दुकान के मालिक तैरकर किनारे पहुंच गए. कार को क्रेन से उठाया गया.

gold jewelery bag
झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाला. (ETV Bharat)

हालांकि, कार में रखा 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरा बैग पानी में गिर गया. उडुपी के ईश्वर मालपे को तुरंत फोन करके इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलने पर ईश्वर मालपे की टीम वहां फौरन पहुंच गई. इतनी ही नहीं इस टीम ने सटीक योजना के तहत मात्र 15 मिनट में सोने के बैग को पानी से बाहर निकाल लिया.

1 (1)

ईटीवी भारत से इस बारे में बात करते हुए, ईश्वर मालपे ने कहा, "मैंने पहले भी कई बार पानी में गिरे सोने के गहने निकाले हैं. यह पहली बार नहीं है. लेकिन, इस बार, लाखों रुपये के सोने के गहने कार के साथ पानी में गिर गए थे. मुझे तुरंत फोन आया. मैं मौके पर गया और कुछ देर ऑपरेशन किया. मैंने सोने के गहने पानी से निकाले. वे खुश थे. मैंने यह मानवीय कार्य के तहत किया."

gold jewelery bag
झील में गिरे 50 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरे बैग को निकाला. (ETV Bharat)

ईश्वर मालपे ने बताया, "सोने के गहनों से भरा बैग कीचड़ में दबा हुआ था. चारों तरफ अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. जब मैंने लगभग 20 फीट की गहराई में जाकर खोजा, तो मुझे वह मिल गया. ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से सोना बरामद हो गया."

ये भी पढ़ें - वाराणसी में गंगा में डूबे 4 बच्चे, 3 बच्चों को बचाया गया; एक की तलाश जारी

TAGGED:

GOLD JEWELERY BAG FROM LAKE
DIVER ISHWAR MALPE
ISHWAR MALPE OF UDUPI
गोताखोर ईश्वर मालपे
GOLD JEWELERY BAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.