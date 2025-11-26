ETV Bharat / bharat

रोहतक-झज्जर के जिला खेल अधिकारी सस्पेंड, बास्केट बॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद एक्शन

रोहतक-झज्जर में बास्केट बॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों जिला खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

रोहतक-झज्जर के जिला खेल अधिकारी सस्पेंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 6:49 PM IST

चंडीगढ़/रोहतक/झज्जर : रोहतक और झज्जर में बास्केट बॉल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान पोल गिरने से हुई मौत के बाद पूरे हरियाणा में शोक की लहर है. हर कोई घटनाओं से जहां हैरान है, वहीं खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं. इस बीच हरियाणा सरकार ने मामले में बड़ा एक्शन लिया है.

रोहतक-झज्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड : हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मंगलवार को रोहतक और झज्जर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दोनों जिलों के खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. उन्होंने हरियाणा के दोनों होनहार खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत पर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की और कहा कि सरकार पूरी तरह इन परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है.

नेशनल बास्केट बॉल खिलाड़ी की मौत : रोहतक में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां प्रशिक्षण के दौरान पोल गिरने से एक 16 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई. ये घटना लखन माजरा स्थित एक स्पोर्ट्स नर्सरी में हुई. घटना के बाद जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने नर्सरी की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों की सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा करने के आदेश दिए हैं.

झज्जर में अमन की मौत : वहीं झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में 23 नवंबर को जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन घायल हो गया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रविवार दोपहर अमन जब ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम पहुंचा तो कुछ ही मिनटों के बाद बास्केटबॉल पोल अचानक टूटकर उसके पेट पर आ गिरा था. हादसे के बाद अमन को सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था जहां उसकी मौत हो गई.

हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई : हादसे के बाद खेल विभाग ने एक जांच समिति गठित की, जिसमें रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है. हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सभी जिला खेल अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का आंकलन किया जा सके.

महानिदेशक खेल विभाग का पत्र (Etv Bharat)

"किसी और के साथ ऐसा ना हो" : वहीं रोहतक के हार्दिक की मौत पर बोलते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हार्दिक बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था. उसका एक छोटा भाई है, वह भी बास्केटबॉल का बढ़िया खिलाड़ी है. इस ग्राउंड पर खेलकर कई खिलाड़ी गांव का नाम रोशन कर चुके हैं. हार्दिक के पिता संदीप राठी ने भी अपने दोनों बेटों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए यहां कोच के पास छोड़ रखा था. पिता को उम्मीद थी कि उनका बड़ा बेटा जल्द ही देश के लिए मेडल जीतकर लाएगा. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. वहीं मृतक हार्दिक के दादा का कहना है कि हार्दिक से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई. इस तरह से हादसा होगा, कभी सोचा भी नहीं था. उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, अब किसी और के साथ ना हो इसके लिए प्रयास प्रशासन को करना चाहिए.

"किसी और के साथ ऐसा ना हो" (Etv Bharat)

परिवार से मिले दीपेंद्र हुड्डा : कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को बास्केटबॉल पोल गिरने की वजह से मारे गए खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर पहुंचे और दर्दनाक हादसे पर परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि हार्दिक की मौत पूरी तरह से सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है. सरकार की ये लापरवाही और बेरुखी अपराध की श्रेणी में आती है. इस घटना ने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है क्योंकि सरकार की घोर लापरवाही के कारण देश ने बास्केटबॉल टीम में चयनित एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया. उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दी गई साढ़े 18 लाख रुपए की ग्रांट का यदि इस्तेमाल होता तो हार्दिक की मौत नहीं होती.

