ETV Bharat / bharat

रोहतक-झज्जर के जिला खेल अधिकारी सस्पेंड, बास्केट बॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद एक्शन

चंडीगढ़/रोहतक/झज्जर : रोहतक और झज्जर में बास्केट बॉल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान पोल गिरने से हुई मौत के बाद पूरे हरियाणा में शोक की लहर है. हर कोई घटनाओं से जहां हैरान है, वहीं खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं. इस बीच हरियाणा सरकार ने मामले में बड़ा एक्शन लिया है.

रोहतक-झज्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड : हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मंगलवार को रोहतक और झज्जर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दोनों जिलों के खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. उन्होंने हरियाणा के दोनों होनहार खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत पर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की और कहा कि सरकार पूरी तरह इन परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है.

नेशनल बास्केट बॉल खिलाड़ी की मौत : रोहतक में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां प्रशिक्षण के दौरान पोल गिरने से एक 16 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई. ये घटना लखन माजरा स्थित एक स्पोर्ट्स नर्सरी में हुई. घटना के बाद जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने नर्सरी की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों की सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा करने के आदेश दिए हैं.

झज्जर में अमन की मौत : वहीं झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में 23 नवंबर को जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन घायल हो गया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रविवार दोपहर अमन जब ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम पहुंचा तो कुछ ही मिनटों के बाद बास्केटबॉल पोल अचानक टूटकर उसके पेट पर आ गिरा था. हादसे के बाद अमन को सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था जहां उसकी मौत हो गई.

हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई : हादसे के बाद खेल विभाग ने एक जांच समिति गठित की, जिसमें रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है. हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सभी जिला खेल अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का आंकलन किया जा सके.