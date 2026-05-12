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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NMC को भंग करने की उठी मांग, UDF ने की पीएम मोदी से अपील

यूडीएफ के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, "2024 में बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आए. उन्हें दबाने के लिए, मंत्रालय और NTA के अधिकारियों ने शर्मनाक तरीके से दोषियों को बचाया. उन्होंने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया. मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने में देरी और चार्जशीट फाइल न होने की वजह से उसे बेल मिल गई. इससे साफ पता चलता है कि पेपर लीक में NTA और मंत्रालय स्तर के बड़े लोगों की मिलीभगत थी. अगर 2024 की सही जांच हुई होती, तो 2026 में यह स्थिति दोबारा नहीं आती."

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) का कहना है कि, नीट 2026 पेपर लीक सीधे तौर पर NEET 2024 के बड़े पेपर लीक स्कैम से जुड़ा है. यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भंग करने की अपील की.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी-2026’ को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा कर दी. इसके साथ पूरे देश में पेपर लीक को लेकर माहौल गर्म हो गया.

यह कहते हुए कि मौजूदा सिस्टम ने शिक्षा की साख को खत्म कर दिया है, डॉ. मित्तल ने कहा, "एनटीए को एक एनजीओ के तौर पर बनाना और प्राइवेट एजेंसियों के जरिए परीक्षाएं करवाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है."

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने एनटीए को तुरंत भंग करने की मांग की और कहा कि, जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, और एक काबिल, स्वतंत्र एजेंसी से पूरी जांच कराई जाए.

यूडीएफ ने नेशनल मेडिकल कमीशन की नाकामी को लेकर भी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा, "मेडिकल कॉलेजों के हाल के इंस्पेक्शन स्कैम, स्टूडेंट्स के लिए अमानवीय ड्यूटी आवर्स और NMC की चुप्पी साबित करती है कि यह संस्थान भी पूरी तरह से अकुशल और भ्रष्ट है."

डॉ. मित्तल ने कहा, "इसलिए, NTA और NMC दोनों को भंग कर देना चाहिए और एक पारदर्शी, जवाबदेह सरकारी सिस्टम बनाना चाहिए. एडमिशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन तक का पूरी प्रक्रिया काबिल, जानकार अधिकारियों की नेतृत्व में त्रुटिरहित और सुरक्षित होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि, एक तरफ NTA की लापरवाही से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है. वहीं, दूसरी तरफ, एनएमसी छात्रों के शोषण पर चुप है. उन्होंने आगे कहा, “यह भारत में चिकित्सा शिक्षा की खराब हालत को दिखाता है. ऐसे में सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे.

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