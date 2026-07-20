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कांग्रेस ने पार्टी विरोध को दरकिनार कर पंजाब में जीत सुनिश्चित करने के लिए उठाया बड़ा कदम

पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, राज्य इकाई प्रमुख अमरिंदर सिंह वारिंग, और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ( ANI )

नई दिल्ली : पंजाब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है. विरोध को नियंत्रित करने के कुछ दिनों बाद, पंजाब प्रभारी (एआईसीसी) भूपेश बघेल ने राज्य में एकता का संदेश देने और कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर चर्चा करने के लिए 21 जुलाई को सभी चुनाव आयोग प्रमुखों की बैठक बुलाई.

पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार गई थी और भगवंत मान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण वापसी की उम्मीद कर रही थी.

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार का प्रदर्शन कानून-व्यवस्था, नशीली दवाओं, रोजगार, किसानों की दुर्दशा और सामान्य विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर खराब रहा है और आने वाले दिनों में आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करने की योजना बना रही है.

21 जुलाई को बघेल सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और विभिन्न चुनाव आयोग प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें चुनाव प्रचार के मुद्दों और विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समय-सारणी पर चर्चा की जाएगी, जो पिछले कुछ हफ्तों से रुके हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने फिर से संगठित होने की कोशिश की और पंजाब टीम में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार किया.

पंजाब प्रभारी एआईसीसी सचिव हिना कावारे ने ईटीवी भारत को बताया, "सभी पैनल प्रमुख 21 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे. राज्य टीम एकजुट है और व्यापक चुनावी मुद्दों के साथ-साथ जमीनी राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा करेगी. हमने बुवाई के मौसम के कारण कई राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे."

इसके तुरंत बाद, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और राज्य इकाई प्रमुख अमरिंदर सिंह वारिंग के गुटों के बीच मतभेद सामने आए और राज्य इकाई में एकता को खतरे में डाल दिया.दलित नेता चन्नी राज्य इकाई प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन उच्च कमान ने जाट नेता अमरिंदर सिंह वारिंग को इस पद पर बरकरार रखा. इसके बजाय, चन्नी को प्रमुख अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया.

अन्य वरिष्ठ नेताओं में लोकसभा सांसद एसएस रंधावा को कोर कमेटी का प्रमुख, लोकसभा सांसद अमर सिंह को घोषणापत्र समिति का प्रमुख और एआईसीसी पदाधिकारी विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया.

हाई कमान असंतोष को लेकर चिंतित थी और उसने बघेल को 6 से 12 जुलाई तक चुनाव वाले राज्य में भेजा ताकि वे सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें. उनके दौरे के दौरान, चन्नी और रंधावा अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में बघेल से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के आवास पर आयोजित एक सभा में प्रभारी से अपनी चिंताओं को साझा किया.