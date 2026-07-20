कांग्रेस ने पार्टी विरोध को दरकिनार कर पंजाब में जीत सुनिश्चित करने के लिए उठाया बड़ा कदम
बैठक 21 जुलाई को निर्धारित है. चुनाव अभियान की योजना बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है.
Published : July 20, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली : पंजाब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है. विरोध को नियंत्रित करने के कुछ दिनों बाद, पंजाब प्रभारी (एआईसीसी) भूपेश बघेल ने राज्य में एकता का संदेश देने और कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर चर्चा करने के लिए 21 जुलाई को सभी चुनाव आयोग प्रमुखों की बैठक बुलाई.
पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार गई थी और भगवंत मान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण वापसी की उम्मीद कर रही थी.
कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार का प्रदर्शन कानून-व्यवस्था, नशीली दवाओं, रोजगार, किसानों की दुर्दशा और सामान्य विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर खराब रहा है और आने वाले दिनों में आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करने की योजना बना रही है.
21 जुलाई को बघेल सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और विभिन्न चुनाव आयोग प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें चुनाव प्रचार के मुद्दों और विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समय-सारणी पर चर्चा की जाएगी, जो पिछले कुछ हफ्तों से रुके हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने फिर से संगठित होने की कोशिश की और पंजाब टीम में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार किया.
पंजाब प्रभारी एआईसीसी सचिव हिना कावारे ने ईटीवी भारत को बताया, "सभी पैनल प्रमुख 21 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे. राज्य टीम एकजुट है और व्यापक चुनावी मुद्दों के साथ-साथ जमीनी राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा करेगी. हमने बुवाई के मौसम के कारण कई राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे."
इसके तुरंत बाद, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और राज्य इकाई प्रमुख अमरिंदर सिंह वारिंग के गुटों के बीच मतभेद सामने आए और राज्य इकाई में एकता को खतरे में डाल दिया.दलित नेता चन्नी राज्य इकाई प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन उच्च कमान ने जाट नेता अमरिंदर सिंह वारिंग को इस पद पर बरकरार रखा. इसके बजाय, चन्नी को प्रमुख अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया.
अन्य वरिष्ठ नेताओं में लोकसभा सांसद एसएस रंधावा को कोर कमेटी का प्रमुख, लोकसभा सांसद अमर सिंह को घोषणापत्र समिति का प्रमुख और एआईसीसी पदाधिकारी विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया.
हाई कमान असंतोष को लेकर चिंतित थी और उसने बघेल को 6 से 12 जुलाई तक चुनाव वाले राज्य में भेजा ताकि वे सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें. उनके दौरे के दौरान, चन्नी और रंधावा अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में बघेल से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के आवास पर आयोजित एक सभा में प्रभारी से अपनी चिंताओं को साझा किया.
बाद में, चन्नी, रंधावा और अन्य वरिष्ठ राज्य नेताओं ने 16 जुलाई को एआईसीसी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर अपनी चिंताओं को साझा किया, लेकिन यह भी बताया कि राज्य इकाई में सब कुछ ठीक है.
15 जुलाई को, बघेल ने वेणुगोपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो मोटे तौर पर चुनाव वाले राज्य में किसी भी नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ थी.बघेल ने अपने राज्य दौरे के दौरान सभी पैनल प्रमुखों की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन माहौल तनावपूर्ण होने के कारण ऐसा नहीं हो सका.
असंतोष पर नियंत्रण होने और बागियों को यह आश्वासन मिलने के बाद कि उनकी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है, 21 जुलाई की बैठक कुछ सप्ताह पहले नियुक्तियों के बाद सभी वरिष्ठ राज्य नेताओं की पहली बैठक होगी.
कावारे ने कहा, "जिला इकाई प्रमुखों के साथ हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने कई मुद्दों पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया. इसके अलावा, हमने भी कुछ कार्यों की सूची बनाई है. ये सभी कार्यक्रम पिछले महीने शुरू होने थे, लेकिन बुवाई के मौसम के कारण स्थगित हो गए. अब इन सभी कार्यक्रमों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना होगा. साथ ही, हमें अपने घोषणापत्र पर भी काम शुरू करना होगा."
पंजाब प्रभारी एआईसीसी सचिव रविंद्र दलवी ने कहा कि कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी, किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, उद्योग जगत की बदहाली और महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए हाल ही में शुरू किया गया महिला भत्ता, कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रमुख मुद्दे होंगे.
दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य सरकार में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं रही हैं. मोगा सदर पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ चौंकाने वाला विस्फोट सत्ता पर एक दुस्साहसी हमला था. इससे पता चलता है कि अपराधी सरकार से नहीं डरते. राज्य में जबरन वसूली, धमकी और खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं. पंजाब एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है और शांति एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है. कांग्रेस मतदाताओं को ये वादे पूरे करेगी. राज्य सरकार में हाल ही में किए गए बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि हम जनता के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम कर सकें और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच सकें. हमारे पास सभी समुदायों के प्रभावशाली नेता हैं."
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