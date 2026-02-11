ETV Bharat / bharat

ओडिशा में अभिभावकों ने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना बंद किया, सहायिका की नियुक्ति से असंतोष का माहौल?

नुआगांव में स्थित आंगनवाड़ी सेंटर पर माता-पिता अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं. क्या सहायिका को लेकर है असंतोष का माहौल.

Anganwadi issue
नुआगांव में स्थित आंगनवाड़ी सेंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 1:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

राधाकांत मोहंती

केंद्रपाड़ा: ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के नुआगांव में स्थित आंगनवाड़ी सेंटर पर बच्चे नहीं आ रहे हैं. खबर के मुताबिक, जब से यहां एक सहायिका की नियुक्ति हई है, बच्चों ने आना बंद कर दिया है.

आश्चर्य की बात है कि, यहां आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ-साथ सभी सुविधाओं वाली एक शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण एक तरह से सेंटर पर ताला लगा हुआ है.

सहायिका की नियुक्ति के बाद से ही इसी तरह का गतिरोध पैदा हो गया है. ऐसी शिकायत केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर थाने की घड़ियामाल पंचायत के नुआगांव से आई है. इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि गांववालों से बात करने के बाद कदम उठाए जाएंगे.

आंगनवाड़ी वर्कर लिजारानी पांडव ने बताया कि जब से यहां सहायिका की नियुक्ति हुई है, तब से ऐसी रुकावट पैदा हो गई है. गांव वालों ने यह भी शिकायत की है कि आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता. आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर सुपरवाइजर और सीडीपीओ ने बार-बार गांव का दौरा किया और गांव के बुजुर्गों और लोगों को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति वैसी ही रही.

नुआगांव आंगनवाड़ी सेंटर की वर्कर लिजारानी पांडव ने कहा कि, पिछले साल के नवंबर से कोई भी मां अपने बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेज रही है और न ही आंगनवाड़ी में आने वाला कोई सामान ले रही है. उन्होंने इसके बारे में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सीडीपीओ को बताया है. उन्होंने आकर समझाया भी है, लेकिन गांव वाले समझने को तैयार नहीं हैं और बच्चों को न छोड़ने पर अड़े हुए हैं.

वहीं, गांव वालों ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है. इस बारे में एक बच्चे के पिता शुकदेव प्रधान ने कहा कि, लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. हम सब मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि, आंगनवाड़ी का अपना घर नहीं है, सड़क नहीं है, जिसके कारण डर की वजह से वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर कैसे भेज सकते हैं.

वहीं, आंगनवाड़ी सेंटर में लंबे समय से बच्चों के न आने के आरोपों के बारे में घड़ियामाल के सरपंच शैलेंद्र मिश्रा ने इसे बहुत गलत करार दिया. उन्होंने कहा कि, नुआगांव आंगनवाड़ी सेंटर में इस नवंबर में सहायक की पोस्ट भरी गई है और कोई भी अभिभावक ने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में नहीं भेजा है. शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि, कुछ दिन पहले, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनमें से कुछ अपने बच्चों को भेजने को इच्छुक हैं.

ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आंगनवाड़ी जल्द ही इसे हफ्ते खुल जाएगी. वहीं, संपर्क करने दीपाली मिश्रा ने कहा कि, जब से सहायिका ने काम जॉइन किया है, गांव वालों ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में नहीं भेजा है और कोई फायदा भी नहीं ले रहे हैं. ऐसे में गांव वालों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि, वे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर पर भेजें.

दीपाली मिश्रा ने कहा कि, 2024 से पहले यह मिनी आंगनवाड़ी थी, 2024 के बाद यह मुख्य आंगनवाड़ी बन गई. फिर यहां हेल्पर की जरूरत हुई तो किसी ने अप्लाई नहीं किया. 2025 में शर्मिष्ठा अकेली कैंडिडेट के तौर पर शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि, पुलिस की मदद से कदम उठाए जाएंगे.

गांववालों से बातचीत के बाद उठाए गए कदम
इस मामले पर केंद्रपाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट रघुराम अयार ने कहा कि, पिछले हफ्ते, ऐसी शिकायत उनके सामने आने के बाद, उन्होंने जांच करने के लिए एक DSWO (डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर) को गांव भेजा. इसके अलावा, उन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की टीम को वहां जाकर जांच करने का ऑर्डर दिया है. गांववालों से बात करने के बाद, समस्या का उचित समाधान किया जाएगा.

शर्मिष्ठा अकेली आवेदक थी
2024 में, बाल विकास परियोजना प्रशासक के ऑफिस ने इस पोस्ट के लिए एक ऐड निकाला. हालांकि, इस पोस्ट के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया. फिर, नवंबर 2025 में फिर से ऐड प्रकाशित किया गया. इस गांव की शर्मिष्ठा सेठी ने अकेली उम्मीदवार के तौर पर अप्लाई किया था.

दूसरी ओर, नुआगांव के गांववालों ने CDPO को लिखकर शर्मिष्ठा को नियुक्त न करने की जानकारी दी. चूंकि इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार ने आवेदन दिया था, इसलिए शर्मिष्ठा को 20 नवंबर, 2025 को नुआगांव आंगनवाड़ी सेंटर में सहायिका के तौर पर नियुक्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने ससुराल पहाड़पुर गांव पहुंचीं...

TAGGED:

KENDRAPARA ANGANWADI ISSUE
ANGANWADI WORKERS
ANGANWADI WORKERS AND HELPERS
NUAGAON OF GHADIAMAL PANCHAYAT
NO CHILDREN IN ANGANWADI CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.