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बेंगलुरु में ईरान संकट का असर, LPG गैस की कमी के चलते श्राद्ध और अन्य वैदिक अनुष्ठान प्रभावित

सरकार के तमाम दावों के बावजूद इस समय एलपीजी संकट से लोग परेशान है. इसका असर तमाम क्षेत्रों में देखा जा रहा है.

Disruption In LPG Cylinder Supply Impacts Post- Death Ceremonies Too In Bengaluru
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 2:27 PM IST

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बेंगलुरु: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत के घरेलु किचन में देखने को मिल रहा है. हालांकि, सरकार के तमान दावों के बावजूद एलपीजी संकट के कारण लोग चिंतित हैं. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति में आई रुकावट का असर अब आतिथ्य और परिवहन के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी दिखने लगा है.

बेंगलुरु में, एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण मृत्यु के बाद की रस्में (श्राद्ध और वैकुंठ कार्यक्रम) और अन्य वैदिक अनुष्ठान रद्द या स्थगित किए जा रहे हैं, जिससे परिवारों को ये अनुष्ठान अपने घरों में ही करने पड़ रहे हैं. श्राद्ध मृत्यु के 11वें दिन किया जाने वाला अनुष्ठान है, और वैकुंठ पुण्यतिथि पर किया जाने वाला अनुष्ठान है.

इसका प्रभाव इतना गंभीर है कि ब्राह्मण समुदाय के लिए वैदिक अनुष्ठान और मृत्यु के बाद की रस्में आयोजित करने वाली संस्था वैदिक धर्म सहाय सभा ने अपने मल्लेश्वरम कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में रुकावट के कारण वे मृत्यु के बाद की रस्में आयोजित नहीं कर सकते.

वैदिक धर्म सहाय सभा के एक कर्मचारी गणेश का कहना है कि, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति न होने के कारण उन्होंने 11 मार्च से ही नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है. पूर्व-बुकिंग के संबंध में, हम परिवारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उपस्थित लोगों की संख्या सीमित रखें. उन्होंने कुछ पूर्व-बुकिंग रद्द भी कर दी हैं.

श्राद्ध के लिए कम से कम 10 लोगों के लिए भोजन तैयार करना आवश्यक है और तिथि (पुण्यतिथि की रस्म) के लिए यह संख्या 50 तक जा सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि रस्म निभाने वाला परिवार कितने लोगों को आमंत्रित करता है. एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि, सभा प्रतिदिन 5 से 6 मृत्युोत्तर समारोह आयोजित करती है और इसके लिए प्रतिदिन 2 से 3 एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता होती है. लेकिन मौजूदा संकट के कारण उन्हें मुश्किल से सप्ताह में एक सिलेंडर मिल पा रहा है.

जेपी नगर स्थित एक अन्य सभा भी इसी समस्या का सामना कर रही है, हालांकि उसने अभी तक इन रस्मों को बंद करने की स्थिति तक नहीं पहुंची है. उन्होंने कहा कि, वे किसी तरह से स्थिति को संभाल रहे हैं. वे रस्म निभाने वाले परिवारों से कह रहे हैं कि वे उपस्थित लोगों की संख्या सीमित रखें ताकि वे बिना किसी कठिनाई के भोजन की व्यवस्था कर सकें. अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो उन्हें भी इन रस्मों को बंद करना पड़ेगा.

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