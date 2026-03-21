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बेंगलुरु में ईरान संकट का असर, LPG गैस की कमी के चलते श्राद्ध और अन्य वैदिक अनुष्ठान प्रभावित

बेंगलुरु: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत के घरेलु किचन में देखने को मिल रहा है. हालांकि, सरकार के तमान दावों के बावजूद एलपीजी संकट के कारण लोग चिंतित हैं. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति में आई रुकावट का असर अब आतिथ्य और परिवहन के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी दिखने लगा है.

बेंगलुरु में, एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण मृत्यु के बाद की रस्में (श्राद्ध और वैकुंठ कार्यक्रम) और अन्य वैदिक अनुष्ठान रद्द या स्थगित किए जा रहे हैं, जिससे परिवारों को ये अनुष्ठान अपने घरों में ही करने पड़ रहे हैं. श्राद्ध मृत्यु के 11वें दिन किया जाने वाला अनुष्ठान है, और वैकुंठ पुण्यतिथि पर किया जाने वाला अनुष्ठान है.

इसका प्रभाव इतना गंभीर है कि ब्राह्मण समुदाय के लिए वैदिक अनुष्ठान और मृत्यु के बाद की रस्में आयोजित करने वाली संस्था वैदिक धर्म सहाय सभा ने अपने मल्लेश्वरम कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में रुकावट के कारण वे मृत्यु के बाद की रस्में आयोजित नहीं कर सकते.

वैदिक धर्म सहाय सभा के एक कर्मचारी गणेश का कहना है कि, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति न होने के कारण उन्होंने 11 मार्च से ही नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है. पूर्व-बुकिंग के संबंध में, हम परिवारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उपस्थित लोगों की संख्या सीमित रखें. उन्होंने कुछ पूर्व-बुकिंग रद्द भी कर दी हैं.