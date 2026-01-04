ETV Bharat / bharat

सूरत में 7 साल की बच्ची को जैन साध्वी बनाना चाहती थी मां, कोर्ट ने दीक्षा पर लगाई रोक

सूरत, गुजरात: सूरत में 7 साल की एक मासूम बच्ची की दीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है . यह मामला पिछले कुछ समय से सूरत फैमिली कोर्ट में चल रहा था और समाज में भी इसकी काफी चर्चा हो रही थी. बच्ची के माता-पिता के बीच मतभेद के कारण परिवार टूट गया था, लेकिन अब जैन समाज के वरिष्ठ लोगों और वकीलों की समझदारी से पूरा परिवार फिर से एक हो गया है. सबसे अहम फैसला यह लिया गया है कि फिलहाल बच्ची की दीक्षा नहीं कराई जाएगी और वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी .

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बच्ची की दीक्षा को लेकर माता-पिता के विचार अलग-अलग हो गए. पिता का कहना था कि बच्ची अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में दीक्षा देना ठीक नहीं है . उन्होंने इसे बच्ची के भविष्य से जुड़ा मामला बताते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया. दूसरी ओर, मां दीक्षा के पक्ष में थीं. मतभेद बढ़ने पर मां बच्ची को लेकर अपने पिता के घर चली गईं, जिससे परिवार में दूरी और बढ़ गई.

मामले को गंभीरता से लेते हुए फैमिली कोर्ट में मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान मां के वकील केतन रेशमवाला, पिता की वकील स्वाति मेहता और जैन समाज के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे. सभी ने बातचीत के दौरान बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखा. लंबी चर्चा और आपसी समझ के बाद दोनों पक्ष एक फैसले पर पहुंचे.

समझौते के अनुसार तय किया गया कि 7 साल की बच्ची की अभी दीक्षा नहीं होगी. वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी और सामान्य पारिवारिक माहौल में पलेगी. इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि परिवार अब अलग-अलग नहीं रहेगा. बच्ची और उसका 5 साल का भाई दोनों माता-पिता के साथ रहकर उनका प्यार और देखभाल पाएंगे.