ETV Bharat / bharat

सूरत में 7 साल की बच्ची को जैन साध्वी बनाना चाहती थी मां, कोर्ट ने दीक्षा पर लगाई रोक

समझौते के अनुसार तय किया गया कि बच्ची की अभी दीक्षा नहीं होगी. वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी सामान्य पारिवारिक माहौल में पलेगी.

Etv Bharat
फैमिली कोर्ट में सुलह, मासूम बच्ची की दीक्षा फिलहाल टली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत, गुजरात: सूरत में 7 साल की एक मासूम बच्ची की दीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है . यह मामला पिछले कुछ समय से सूरत फैमिली कोर्ट में चल रहा था और समाज में भी इसकी काफी चर्चा हो रही थी. बच्ची के माता-पिता के बीच मतभेद के कारण परिवार टूट गया था, लेकिन अब जैन समाज के वरिष्ठ लोगों और वकीलों की समझदारी से पूरा परिवार फिर से एक हो गया है. सबसे अहम फैसला यह लिया गया है कि फिलहाल बच्ची की दीक्षा नहीं कराई जाएगी और वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी .

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बच्ची की दीक्षा को लेकर माता-पिता के विचार अलग-अलग हो गए. पिता का कहना था कि बच्ची अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में दीक्षा देना ठीक नहीं है . उन्होंने इसे बच्ची के भविष्य से जुड़ा मामला बताते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया. दूसरी ओर, मां दीक्षा के पक्ष में थीं. मतभेद बढ़ने पर मां बच्ची को लेकर अपने पिता के घर चली गईं, जिससे परिवार में दूरी और बढ़ गई.

मामले को गंभीरता से लेते हुए फैमिली कोर्ट में मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान मां के वकील केतन रेशमवाला, पिता की वकील स्वाति मेहता और जैन समाज के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे. सभी ने बातचीत के दौरान बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखा. लंबी चर्चा और आपसी समझ के बाद दोनों पक्ष एक फैसले पर पहुंचे.

समझौते के अनुसार तय किया गया कि 7 साल की बच्ची की अभी दीक्षा नहीं होगी. वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी और सामान्य पारिवारिक माहौल में पलेगी. इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि परिवार अब अलग-अलग नहीं रहेगा. बच्ची और उसका 5 साल का भाई दोनों माता-पिता के साथ रहकर उनका प्यार और देखभाल पाएंगे.

फैमिली कोर्ट ने इस समझौते को रिकॉर्ड में ले लिया है. दीक्षा पर रोक लगाने से जुड़ा मामला खत्म कर दिया गया है और पिता की ओर से दायर की गई गार्जियनशिप की अर्जी भी वापस ली जाएगी. इस फैसले के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.

मां के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि यह मामला बहुत अच्छे तरीके से सुलझा है. पति-पत्नी के फिर से साथ आने से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों के अच्छे विकास के लिए मां-बाप दोनों का साथ बहुत जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें- 'शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर बाहर कर दिया...' हाई कोर्ट ने निवास आधारित भर्ती नियम को असंवैधानिक बताया

TAGGED:

JAIN DIKSHA CONTROVERSY SURAT
JAIN DIKSHA
7 YEAR OLD GIRL JAIN DIKSHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.