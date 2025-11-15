ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर बवाल, गांव में भिड़े दो पक्ष, पुलिस फोर्स तैनात

बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर गांव में हंगामा. ( ETV Bharat )