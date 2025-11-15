ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर बवाल, गांव में भिड़े दो पक्ष, पुलिस फोर्स तैनात

उत्तराखंड के लक्सर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा बवाल हो गया था.

बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर गांव में हंगामा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में शनिवार 15 नवंबर को अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो गया. विवाद इनता बढ़ गया है कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए है. गांव में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के दोनों पक्षों को समाझकर मामले को शांत कराया. फिलहाल कोर्ट का फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए मूर्ति का हटवा दिया. इसके अलावा गांव में किसी भी तरह का माहौल खराब न हो, उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

खाली पड़ी जमीन आंबेडकर की मूर्ति लगाने से हुआ विवाद: लक्सर के कंकरखाता गांव में खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने बीती रात को डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति लगा दी. सुबह मूर्ति लगी देख दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया. इससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जानकारी मिलने पर एसडीएम सौरभ असवाल और हरिद्वार एसपी देहात शेखर चंद सुयाल और सीओ नताशा सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे.

उत्तराखंड में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर बवाल (ETV Bharat)

पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मूर्ति को हटवाया: प्रशासन के अधिकारियों ने जमीन चकबंदी के तहत आने और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कहते हुए लोगों को समझा बुझाकर मूर्ति हटाने को कहा, लेकिन लोग नहीं माने. इस दौरान कई महिलाएं और पुरुष यहां धरने पर बैठ गए. हंगामा बढ़ता देख आसपास के थानों से भी पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया. इस दौरान चकबंदी विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर पैमाइश कराई गई. इसके बाद अधिकारियों ने वार्ता कर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया.

यथास्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए गए: एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि जमीन का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. न्यायालय से कोई फैसला आने तक मौके पर यथास्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. वार्ता के बाद लोगों ने स्वयं मूर्ति को हटा लिया है.

Laksar
कंकरखाता गांव में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर बवाल (ETV Bharat)

गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात: वही इस बाबत हरिद्वार एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में है. जमीन पर दोनों ही पक्ष अपना-अपना अधिकार जता रहे हैं. फिलहाल कोर्ट की तरफ से आदेश में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए हैं. आने वाले मंगलवार में कोर्ट के आदेश के बाद माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसकी के अनुरूप कार्य किया जाएगा. फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है.

