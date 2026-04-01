ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल पर लगी रोक

आय से अधिक संपत्ति का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई है.

SC puts on hold trial court proceedings against TN minister Durai Murugan
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के महासचिव दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन की अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, मुरुगन का केस लड़ रहे सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की. सिंघवी ने बेंच के सामने दलील दी कि उन्हें एक दूसरे मामले में भी ऐसी ही राहत दी गई थी. बयान सुनने के बाद, बेंच ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख तक कोई और कार्रवाई नहीं होगी. नोटिस 20 अप्रैल को वापस किया जाएगा."

पिछले साल अप्रैल में, हाई कोर्ट ने वेल्लोर जिले की एक स्पेशल कोर्ट को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में मुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानून के मुताबिक आरोप तय करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) की रिवीजन पिटीशन को मंज़ूरी देने के बाद यह ऑर्डर पास किया.

DVAC ने दुरई मुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों को केस से बरी करने वाले स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि चूंकि केस में चेक पीरियड 1996 और 2001 के बीच था, इसलिए स्पेशल कोर्ट को छह महीने के अंदर रोज़ाना ट्रायल करके केस निपटाने का निर्देश दिया गया था.

अभियोजन पक्ष का केस यह था कि दुरई मुरुगन ने 1996 और 2001 के बीच वे दक्षिणी राज्य में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी, जो उनकी इनकम के ज्ञात सोर्स से ज्यादा थी.

ये भी पढे़ं: 'वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो ठीक किया जा सकता है', पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

DURAI MURUGAN
DISPROPORTIONATE ASSETS CASE
TN MINISTER DURAI MURUGAN
SUPREME COURT
DISPROPORTIONATE ASSETS CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.