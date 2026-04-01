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तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल पर लगी रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के महासचिव दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन की अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, मुरुगन का केस लड़ रहे सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की. सिंघवी ने बेंच के सामने दलील दी कि उन्हें एक दूसरे मामले में भी ऐसी ही राहत दी गई थी. बयान सुनने के बाद, बेंच ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख तक कोई और कार्रवाई नहीं होगी. नोटिस 20 अप्रैल को वापस किया जाएगा."

पिछले साल अप्रैल में, हाई कोर्ट ने वेल्लोर जिले की एक स्पेशल कोर्ट को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में मुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानून के मुताबिक आरोप तय करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) की रिवीजन पिटीशन को मंज़ूरी देने के बाद यह ऑर्डर पास किया.