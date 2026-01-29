ETV Bharat / bharat

SIR में 'तार्किक अंतर' वाले नामों की सूची प्रदर्शित करें, सुप्रीम कोर्ट ने EC को दिया निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह अलग-अलग राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 'तार्किक अंतर' लिस्ट ( logical discrepancies list) में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक ऑफिस में प्रदर्शित करे, जहां डॉक्यूमेंट्स और आपत्ति भी जमा किए जाएंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ तमिलनाडु में एसआईआर अभ्यास में मनमानी और प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'लॉजिकल डिसक्रिपेंसी' कैटेगरी से जुड़ी याचिकाएं भी शामिल थीं. डीएमके की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अमित आनंद तिवारी और वकील विवेक सिंह ने पीठ के सामने अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम 'लॉजिकल अंतर' वाली लिस्ट में डाले गए हैं, उन्हें चुनावी राज्य तमिलनाडु में वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का दावा करने के लिए पूरा समय और मौका दिया जाना चाहिए. पीठ ने उन राज्यों के लिए सामान्य निर्देश पारित करते हुए, जहां एसआईआर चल रहा है, कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – मैप्ड, अनमैप्ड और तार्किक अंतर. शीर्ष अदालत ने कहा कि 'तार्किक अंतर' श्रेणी के तहत, पिता के नाम या माता-पिता की उम्र में बेमेल और दादा-दादी की उम्र में अंतर अधिकारियों द्वारा देखा गया था. पीठ ने कहा, "पक्षों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि तार्किक अंतर की श्रेणी में, अन्य बातों के साथ-साथ, पिता के नाम का बेमेल होना, माता-पिता की उम्र का बेमेल होना, माता-पिता की उम्र में 50 वर्ष से अधिक का अंतर, दादा-दादी की उम्र में 40 वर्ष से कम का अंतर और छह से अधिक संतानें होना शामिल हैं."