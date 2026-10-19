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'बर्खास्तगी मौत की सजा से कम नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार की सेवा बहाल की

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने को मौत की सजा से कम नहीं बताया और पेरियार यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया. डिप्टी रजिस्ट्रार को कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी सजा का सबसे कड़ा रूप है, जिसके दूरगामी परिणाम कर्मचारी के परिवार तक जाते हैं और सेवा से जुड़े सभी लाभ छिन जाते हैं, जिससे बर्खास्त अधिकारी व्यावहारिक रूप से कंगाल हो जाता है.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा, "सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन की सजा देना सबसे कठोर दंडात्मक कदम है और यह किसी सरकारी कर्मचारी के लिए मृत्युदंड से कम नहीं है." पीठ ने 16 अक्टूबर को दिए गए एक फैसले में कहा, "इसके व्यापक और दूरगामी परिणाम होते हैं और यह कर्मचारी के परिवार को भी प्रभावित करता है. इस तरह की सजा के आदेश से सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले सभी सेवा-संबंधित लाभों को जब्त कर लिया जाता है, जिससे वह पाई-पाई का मोहताज हो जाता है. अगर इसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं, तो रिट कोर्ट को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए." सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए कीं. पीठ ने आर सरवनन की सेवाओं को बहाल करने वाले एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा. पीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के दोषी करार दिया गया था, और पूछा कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसे फांसी देने से बढ़कर अन्याय और क्या हो सकता है? पीठ ने आगे कहा, "अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आवश्यक सबूतों की पूरी तरह से कमी है. नौकरी से निकालने के आदेश में ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं है कि यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार किया." पीठ ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उसमें दर्ज निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ ने बिना किसी ठोस और उचित कारण के एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप किया.