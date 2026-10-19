'बर्खास्तगी मौत की सजा से कम नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार की सेवा बहाल की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी सजा का सबसे कड़ा रूप है, जिसके दूरगामी परिणाम कर्मचारी के परिवार तक जाते हैं.
Published : October 19, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने को मौत की सजा से कम नहीं बताया और पेरियार यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया. डिप्टी रजिस्ट्रार को कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी सजा का सबसे कड़ा रूप है, जिसके दूरगामी परिणाम कर्मचारी के परिवार तक जाते हैं और सेवा से जुड़े सभी लाभ छिन जाते हैं, जिससे बर्खास्त अधिकारी व्यावहारिक रूप से कंगाल हो जाता है.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा, "सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन की सजा देना सबसे कठोर दंडात्मक कदम है और यह किसी सरकारी कर्मचारी के लिए मृत्युदंड से कम नहीं है."
पीठ ने 16 अक्टूबर को दिए गए एक फैसले में कहा, "इसके व्यापक और दूरगामी परिणाम होते हैं और यह कर्मचारी के परिवार को भी प्रभावित करता है. इस तरह की सजा के आदेश से सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले सभी सेवा-संबंधित लाभों को जब्त कर लिया जाता है, जिससे वह पाई-पाई का मोहताज हो जाता है. अगर इसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं, तो रिट कोर्ट को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए."
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए कीं. पीठ ने आर सरवनन की सेवाओं को बहाल करने वाले एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा.
पीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के दोषी करार दिया गया था, और पूछा कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसे फांसी देने से बढ़कर अन्याय और क्या हो सकता है?
पीठ ने आगे कहा, "अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आवश्यक सबूतों की पूरी तरह से कमी है. नौकरी से निकालने के आदेश में ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं है कि यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार किया."
पीठ ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उसमें दर्ज निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ ने बिना किसी ठोस और उचित कारण के एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप किया.
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस तर्क को स्वीकार करने से मना कर दिया कि रिट जूरिस्डिक्शन के तहत एकल न्यायाधीश की पीठ को इस मामले की जांच करने से रोक दिया गया था क्योंकि आरोपी के लिए तमिलनाडु सेवा नियमों के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था.
कोर्ट ने टिप्पणी की कि उपयुक्त मामलों में, रिट कोर्ट के लिए यह जरूरी है कि वह अपने द्वारा लगाए गए स्व-प्रतिबंध से बाहर निकले और दिए गए दंड के आदेश को दी गई चुनौती पर विचार करे.
पीठ ने नोट किया कि रिट कोर्ट ने यह माना था कि एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट 'बिना किसी सबूत' पर आधारित है और कानून में अस्वीकार्य अनुमान लगाकर अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित पाया गया था.
पीठ ने कहा, "हाई कोर्ट न्याय, बराबरी और अच्छे विवेक को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है. विभागीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में वैधानिकता, अतार्किकता या प्रक्रियात्मक अनुचितता की जांच करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है."
पीठ ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने बिना किसी कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत के सेवा से बर्खास्त करने का दंड देकर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है, और हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों की जांच करने में बिल्कुल सही थी.
पीठ ने कहा, "अगर कोई फैसला प्रथम दृष्ट्या अटकलों और अनुमानों पर आधारित पाया जाता है, या जहां कानून के तहत ऐसे निष्कर्ष निकालकर निर्णय दिया जाता है जिसकी कानून में इजाजत नहीं है, तो रिट कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करने और सरकारी कर्मचारी के साथ हुए अन्याय को सुधारने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं हो जाता है."
पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया ऐसा निष्कर्ष जिसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है, उसे प्रमाणित होने (certiorari) की कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है. ऐसी स्थिति में यह मामला साक्ष्यों के मूल्यांकन के दायरे में नहीं आता, बल्कि वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने का मामला बन जाता है.
यह भी पढ़ें- 'पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ मामला चलेगा, सीनियर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं'