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दिशा सालियान मौत मामलाः क्या बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं आदित्य ठाकरे? हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिशा के पिता ने याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए. हिरासत में लेकर नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मांग की.

Disha Salian Death Case
आदित्य ठाकरे. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 7:06 PM IST

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मुंबईः दिशा सालियान मौत मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस में दिशा के पिता ने अदालत में याचिका दायर कर सीधे आदित्य ठाकरे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें हिरासत में लेकर नार्को टेस्ट कराने की मांग की है. हालांकि, ठाकरे के वकील ने इन दावों को राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित बताया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट के इस ताजा कदम से राजनीति गरमा गई है.

दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी याचिका में, आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर रही थी. अदालत के सामने अपना रुख स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार ने साफ किया कि मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह पूरी तरह से आत्महत्या का मामला है.

Bombay high court
बॉम्बे हाई कोर्ट. (ETV Bharat)

इस बीच, हस्तक्षेप आवेदन दायर करने वाले आदित्य ठाकरे के वकील ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है. आदित्य ठाकरे के वकील सुदीप पासबोला ने कहा कि उनके मुवक्किल को पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस मामले में घसीटा जा रहा है. उन्होंने दलील दी कि किसी और के कहने पर कार्रवाई करना अनुचित होगा. जब राशिद खान पठान ने शिकायत दर्ज कराई थी, तब सतीश सालियान ने खुद कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर मनमाने आरोप लगाना इसके पीछे के असली मकसद को दिखाता है.

सुनवाई के दौरान राणे परिवार (नारायण राणे और नितेश राणे) के नामों का भी जिक्र आया. आदित्य ठाकरे की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर उन पर आरोप लगाए थे. आदित्य ठाकरे के वकील ने दलील दी, "हमें याचिकाकर्ताओं के प्रति पूरी सहानुभूति है. हमारा भी मानना है कि उनके संदेह दूर होने चाहिए और वे जवाब पाने के हकदार हैं. हम दिशा के पिता की स्थिति को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं. हालांकि, उनकी बेटी की मौत के इर्द-गिर्द होने वाली राजनीति अब बंद होनी चाहिए."

दिशा की मौत को लेकर हाई कोर्ट के सवाल

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकारी वकील से पंचनामे (घटनास्थल या शव के निरीक्षण का आधिकारिक रिकॉर्ड) में दर्ज उस बात को लेकर सवाल किया जिसमें कहा गया था कि दिशा का शव बिना कपड़ों के था. सरकारी वकील शिशिर हिरे ने स्पष्ट किया कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है. इसके बाद उन्होंने घटना के बाद अस्पताल में ली गई दिशा की एक तस्वीर पेश की, जिसमें वह पूरे कपड़ों में दिख रही थीं.

हालांकि, इस तस्वीर के आधार पर अदालत ने और सवाल उठाए- "इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद क्या उनके सिर्फ मुंह से खून निकला था? उनके चेहरे या शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई बड़ी चोट क्यों नहीं दिखाई दे रही है?" वकील ने स्पष्ट किया कि गिरने के दौरान दिशा चेहरे के बल गिरी थीं. उनके सिर की हड्डी (स्कल) टूट गई थी और जबड़े पर गंभीर चोट आई थी, साथ ही कुछ अन्य चोटें भी थीं. हाई कोर्ट ने साफ किया कि हालांकि वह इस मामले में तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन यह जांचना जरूरी है कि क्या संदेह का कोई ठोस आधार है.

दिशा की संदिग्ध मौत और मुंबई पुलिस की जांच को लेकर दायर याचिका में पिता ने आरोप लगाया है कि शव को बंद कमरे से हटाकर बाहर फेंका गया और आत्महत्या का दावा किए जाने के बावजूद शरीर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे. याचिका में 50 घंटे की देरी से पोस्टमार्टम कर सबूत मिटाने, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने, सीसीटीवी फुटेज गायब होने और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल रिकॉर्ड दर्ज न करने का आरोप लगाया गया है.

आदित्य ठाकरे के खिलाफ गंभीर आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार, 8 जून 2020 की रात दिशा के मालवणी स्थित घर पर उनके और उनके करीबी दोस्तों की एक पार्टी चल रही थी. आदित्य ठाकरे, उनके एक बॉडीगार्ड, सूरज पंचोली और डिनो मोरिया अचानक वहां पहुंच गए, जिससे पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल गया. सालियान के वकील नीलेश ओझा ने बार-बार आरोप लगाया है कि इन लोगों ने दिशा के साथ कुछ गलत किया था. चूंकि दिशा का जिंदा रहना कई लोगों के लिए खतरा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया.

दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद, सुशांत सिंह राजपूत का भी निधन हो गया था. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उस दौरान आदित्य ठाकरे ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से फोन पर 44 बार बात की थी.

याचिका की मुख्य मांगें

सालियान ने याचिका में कहा कि इन सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने- राज्य के मुखिया होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बजाय, उन्होंने इसमें शामिल लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया. इसलिए, इस मामले में उनकी भी जांच होनी चाहिए.

आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को हिरासत में लेना और उनका नार्को-एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना बेहद जरूरी है. याचिका में मुख्य रूप से मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में एनआईए या सीबीआई द्वारा जांच करायी जाए.

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